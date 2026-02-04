Iijoen hyydetulva jatkuu

Hyydetulvia on esiintynyt vuodenvaihteen jälkeen harvinaisen laajalti eri puolilla maata. Pohjois-Pohjanmaan alueen vesistöissä näitä esiintyi tammikuussa muun muassa Sanginjoella, Kiiminkijoella, Iijoella ja niiden sivujoissa. Lauhan joulukuun jälkeinen virtaamien nousu vesistöissä ja pitkään jatkunut pakkasjakso ovat luoneet otolliset olosuhteet hyyteen muodostumiselle. Hyyde tukkii jokien koskiosuuksia ja siten nostaa vedenkorkeuksia hyydepadon yläpuolella virtaavan veden etsiessä uutta kulku-uraa.

Pitkän pakkasjakson jatkuessa myös hyydetulvat ovat jatkuneet vielä helmikuussa Iijoen vesistössä erityisesti Taivalkoskella ja Pudasjärvellä. Taivalkoskella vedennousu uhkaa kalanviljelylaitoksen rakenteita ja sen läheisiä kiinteistöjä. Pudasjärvellä hyyteen nostattama vesi on kastellut rantarakennuksia ja uhkaa myös asuinrakennusta. Sää jatkuu ennusteiden mukaan vielä kylmänä, joten hyydettä saattaa edelleen muodostua.

Lapin elinvoimakeskus muistuttaa kiinteistöjen omistajia rakennusten suojaamisesta tulva-alueilla, sillä suojaaminen on ensisijaisesti kiinteistön omistajan vastuulla. Hyydepatoja voidaan yrittää purkaa kaivinkoneella tai räjäyttämällä. Tämä edellyttää, että olosuhteet ovat purkutoimenpiteille mahdolliset ja suotuisat. Jotta hyydepadon purkutoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, tulee varmistua, ettei hyydeongelmaa vain siirretä jokivarressa alavirtaan ja uusiin kohteisiin.

Tiedote on laadittu Lapin elinvoimakeskuksessa. Aluehallinnon uudistuksen myötä Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueen vesitaloustehtävät hoidetaan Lapin elinvoimakeskuksesta.