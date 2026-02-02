Aluehallitus lisää kriisiasumisen paikkoja ikääntyneille

Aluehallitus päätti perustaa ikääntyneiden lyhytaikaisen, ympärivuorokautisen palveluasumisen kriisiyksikön määräaikaisesti alkuvuoteen 2027 asti. Kriisiyksikkö sijaitsee Keravalla, osoitteessa Porvoonkatu 10. Tiloihin tulee 14 asiakaspaikkaa. Väliaikainen yksikkö on tarkoitus avata heti, kun tarvittavat toimet toiminnan käynnistämiseksi on tehty.

Määräaikaisen kriisiasumisyksikön perustamisen lisäksi Vantaan Simonkylän lyhytaikaisyksiköissä kriisiasiakkaat keskitetään nykyisestä kolmesta yksiköstä yhteen, jossa on valmiutta tarvittaessa hoitaa 24 kriisiasiakasta kerrallaan.

Muutosten taustalla on ikääntyneille osoitettujen palveluasumisen kriisipaikkojen riittämättömyys. Äkillinen kriisitilanne voi johtua esimerkiksi omaishoitajan sairastumisesta, ikääntyneen asunnottomuudesta tai muista sosiaalisista syistä.

Palveluja kehittämällä ennaltaehkäistään kriisitilanteita

Kriisipaikkatoiminnan keskittäminen ja laajentaminen määräaikaisesti mahdollistaa ruuhkautuneen tilanteen ratkaisemisen hoitoketjuja sujuvoittamalla ja asiakkaiden ohjaamisella heidän tarvitsemiensa palvelujen ääreen.

Vuoden aikana on tarkoitus kehittää entisestään ennaltaehkäiseviä palveluita sekä osana pidemmän tähtäimen palveluverkkosuunnitelmaa löytää tarkoituksenmukainen paikkamäärä ja toimipiste kriisitoiminnan tuottamiseen.

Tikkurilan uudisrakennus valmistuu loppuvuodesta 2026, mikä tuo myös helpotusta vanhusten hoiva-asumiseen. Tilapäisen kriisiyksikön rinnalla tehdään tiivistä kotona-asumisen kehittämistä, jossa tunnistetaan kriisitilanteiden juurisyyt ja panostetaan kriisitilanteiden tunnistamiseen sekä ennaltaehkäisyyn.

”Olen tyytyväinen siihen, että reagoimme ruuhkautuneeseen ikääntyneiden kriisiasumisen tilanteeseen, ja paikkoja tulee lisää sekä Keravalla että Vantaalla. Samalla vanhustenpalvelujen toimialalla kehitetään ennaltaehkäiseviä ja kotona-asumisen palveluja, jotta kriisitilanteita tunnistettaisiin ja ennaltaehkäistäisiin vielä nykyistä paremmin”, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Päätöksiä nuorisovaltuustosta, viroista, suun terveyden hinnoista ja toimintasäännöistä

Kokouksessa päätettiin myös uuden nuorisovaltuuston kokoonpano, ja vammaispalvelujen asumispalveluihin ja aikuissosiaalityön työ- ja päivätoimintaan perustettiin esihenkilöiden virat.

Aluehallitus hyväksyi myös uuden suunhoitotuotteiden hinnaston ja päätti luopua suun terveydenhuollon erikoismateriaalimaksujen perimisestä. Kokouksessa hyväksyttiin lisäksi vammaisneuvoston ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan päivitetyt toimintasäännöt.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 17.2.2026 klo 12 alkaen.