Aluehallitus lisää kriisiasumisen paikkoja ikääntyneille
10.2.2026 16:03:16 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui 10. helmikuuta 2026. Kokouksessa päätettiin muun muassa perustaa ikääntyneiden määräaikainen kriisiasumisyksikkö Keravalle. Myös Vantaalla ikääntyneiden kriisiasumispaikkoja lisätään.
Aluehallitus päätti perustaa ikääntyneiden lyhytaikaisen, ympärivuorokautisen palveluasumisen kriisiyksikön määräaikaisesti alkuvuoteen 2027 asti. Kriisiyksikkö sijaitsee Keravalla, osoitteessa Porvoonkatu 10. Tiloihin tulee 14 asiakaspaikkaa. Väliaikainen yksikkö on tarkoitus avata heti, kun tarvittavat toimet toiminnan käynnistämiseksi on tehty.
Määräaikaisen kriisiasumisyksikön perustamisen lisäksi Vantaan Simonkylän lyhytaikaisyksiköissä kriisiasiakkaat keskitetään nykyisestä kolmesta yksiköstä yhteen, jossa on valmiutta tarvittaessa hoitaa 24 kriisiasiakasta kerrallaan.
Muutosten taustalla on ikääntyneille osoitettujen palveluasumisen kriisipaikkojen riittämättömyys. Äkillinen kriisitilanne voi johtua esimerkiksi omaishoitajan sairastumisesta, ikääntyneen asunnottomuudesta tai muista sosiaalisista syistä.
Palveluja kehittämällä ennaltaehkäistään kriisitilanteita
Kriisipaikkatoiminnan keskittäminen ja laajentaminen määräaikaisesti mahdollistaa ruuhkautuneen tilanteen ratkaisemisen hoitoketjuja sujuvoittamalla ja asiakkaiden ohjaamisella heidän tarvitsemiensa palvelujen ääreen.
Vuoden aikana on tarkoitus kehittää entisestään ennaltaehkäiseviä palveluita sekä osana pidemmän tähtäimen palveluverkkosuunnitelmaa löytää tarkoituksenmukainen paikkamäärä ja toimipiste kriisitoiminnan tuottamiseen.
Tikkurilan uudisrakennus valmistuu loppuvuodesta 2026, mikä tuo myös helpotusta vanhusten hoiva-asumiseen. Tilapäisen kriisiyksikön rinnalla tehdään tiivistä kotona-asumisen kehittämistä, jossa tunnistetaan kriisitilanteiden juurisyyt ja panostetaan kriisitilanteiden tunnistamiseen sekä ennaltaehkäisyyn.
”Olen tyytyväinen siihen, että reagoimme ruuhkautuneeseen ikääntyneiden kriisiasumisen tilanteeseen, ja paikkoja tulee lisää sekä Keravalla että Vantaalla. Samalla vanhustenpalvelujen toimialalla kehitetään ennaltaehkäiseviä ja kotona-asumisen palveluja, jotta kriisitilanteita tunnistettaisiin ja ennaltaehkäistäisiin vielä nykyistä paremmin”, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.
Päätöksiä nuorisovaltuustosta, viroista, suun terveyden hinnoista ja toimintasäännöistä
Kokouksessa päätettiin myös uuden nuorisovaltuuston kokoonpano, ja vammaispalvelujen asumispalveluihin ja aikuissosiaalityön työ- ja päivätoimintaan perustettiin esihenkilöiden virat.
Aluehallitus hyväksyi myös uuden suunhoitotuotteiden hinnaston ja päätti luopua suun terveydenhuollon erikoismateriaalimaksujen perimisestä. Kokouksessa hyväksyttiin lisäksi vammaisneuvoston ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan päivitetyt toimintasäännöt.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.
Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 17.2.2026 klo 12 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sirkka-Liisa KähäräAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 466 4561sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aluevaltuusto hyväksyi tietohallinto-ohjelman ja digikehittämisen tiekartan vuosille 2026–20302.2.2026 21:36:45 EET | Tiedote
Lisäksi aluevaltuusto käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan useita valtuustoaloitteita, jotka koskivat muun muassa työttömien terveystarkastusten lisäämistä.
Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous maanantaina 2.2.2026 klo 1830.1.2026 15:35:16 EET | Tiedote
Hyvä median edustaja, olet tervetullut seuraamaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokousta maanantaina 2.2.2026 klo 18 Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin (Asematie 7, Tikkurila, Vantaa).
Asunto kaikille -hanke tekee työtä asunnottomuuden poistamiseksi29.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen asunnottomuusselvitys paljastaa asunnottomuuden kasvaneen vuodesta 2024. Asunnottomuusluvut ovat kääntyneet nousuun myös Vantaalla ja Keravalla. Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) Asunto kaikille hanke -tekee työtä asunnottomuuden poistamiseksi.
Tilinpäätösennuste 2025: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue onnistunut yli odotusten27.1.2026 10:11:13 EET | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) tilinpäätösennuste näyttää, että alue on onnistumassa selkeästi odotuksia paremmin. Ylijäämä vuodelta 2025 on ennusteen mukaan noin 97 M€. Katettavaa alijäämää jää noin 64 M€. Taustalla on muun muassa uudistusohjelmassa odotettua nopeammin ja tehokkaammin saavutetut tulokset.
Välfärdsområdesstyrelsen beslöt om utdelning av organisationsunderstöd20.1.2026 16:50:54 EET | Tiedote
Vanda och Kervo välfärdsområdets (VAKE) områdesstyrelse sammanträdde på i år första gången den 20.1.2026. Styrelsen beslöt bland annat om beviljandet av organisationsunderstöd och att fortsätta stängningen av Pikku-Koivu, enheten för tillfällig vård för barn med funktionsnedsättning.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme