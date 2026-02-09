Juha Gröhn Vaasan yliopiston työelämäprofessoriksi Seinäjoelle – vahvistaa elintarviketalouden kilpailukykyä

Toiminnan painopisteenä on Etelä-Pohjanmaa. Gröhnin toimipaikka sijaitsee Seinäjoen yliopistokeskuksessa, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet yhteistyölle neljän yliopiston, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun sekä lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Gröhnillä on vaikuttava kokemus suomalaisesta ja kansainvälisestä elintarviketeollisuudesta. Atria Oyj:n konsernijohtajan tehtävästä hän jäi eläkkeelle vuonna 2023. Hänellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä, muun muassa Elintarviketeollisuus ry:n puheenjohtajana. Gröhn valmistui elintarviketieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1990.

– Laaja rahoittajien ja tukijoiden joukko osoittaa, kuinka tärkeänä ruoka-alan menestystä ja kehitystä Etelä-Pohjanmaalla ja Suomessa pidetään. Se antaa hyvät lähtökohdat työlle ja nostaa myönteisellä tavalla odotuksia työssä onnistumiseen. Toivoisin pystyväni innostamaan ja rohkaisemaan yliopistoja, oppilaitoksia, tutkimusyhteisöjä ja yrityksiä aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön. Myös tulevaisuuden osaajien tukeminen on kiehtovaa. Tiede kulkee aina rinnan toimivan käytännön kanssa, Gröhn sanoo.

Tukena laaja rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden joukko

Vaasan yliopistosäätiön tehtävänä oli toteuttaa ja koordinoida työelämäprofessuurin tukemisen edellyttämää varainhankintaa.

– Ajatus työelämäprofessuurista syntyi keväällä 2025 yliopistosäätiössä. Vaasan yliopisto antoi hankkeen kehittämiselle vahvan tukensa. Muutaman kuukauden työstön jälkeen saimme riittävän määrän rahoittajia aloitteelle. Vaasan yliopistosäätiö kiittää lämpimästi yhteistyökumppaneita heidän tärkeästä panoksestaan, toteaa yliopistosäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki.

Työelämäprofessuurin rahoittamiseen on tähän mennessä osallistunut useita Etelä-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä, säätiöitä, yhdistyksiä ja julkisyhteisöjä: Atria Suomi Oy, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura, Etelä-Pohjanmaan Liitto, Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiö, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Hehku Säätiö/Töysän Säästöpankkisäätiö, Ilkka Oyj, INTO Seinäjoki Oy, Kaleva Media Oy, Kuortaneen Säästöpankkisäätiö, Laihian Mallas Oy, Lähi-Tapiola Etelä-Pohjanmaa, Minimani Yhtiöt Oy, MSK Group Oy, Parkanon Säästöpankkisäätiö ja Seinäjoen kaupunki.

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemisen yksikön dekaani Marko Järvenpää pitää työelämäprofessuuria erittäin merkittävänä panostuksensa Etelä-Pohjanmaan tärkeimmän toimialan kehittämiseen. Työelämäprofessorin tehtävä on osa- ja määräaikainen, ja se sijoittuu Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemiseen yksikköön.

– Olemme hyvin kiitollisia työelämäprofessuuriin saamastamme rahoituksesta. Se osuu täsmälleen yliopistomme strategian ytimeen ja edustaa vaikuttavaa yhteistyötä parhaimmillaan. Gröhn on tehtävään ihanteellinen valinta — hänen osaamisensa, kokemuksensa ja verkostonsa kansallisesti ja kansainvälisesti antavat vahvan pohjan alan yhteistyölle, kasvulle, investoinneille sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittymiselle. Elintarviketalouden arvoketjun toimijat ovat Etelä-Pohjanmaan liiketoiminnan ytimessä. Tukena on erittäin sitoutunut rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden joukko.

Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoki on Suomen ruokamaakunta. Ruoan tuotannossa ja jalostuksessa maakunta on ollut tilastoissa selkeä ykkönen jo pitkään. Toimialalla nähdään merkittävää kasvupotentiaalia viennissä, mutta myös kotimaassa. Elintarvikealan vientiä on tukemassa ja kannustamassa äsken valmistunut maa- ja metsätalousministeriön Ruokastrategia 2040. Elintarvikealan viennin ja tuonnin suhde on Suomelle merkittävästi alijäämäinen.



– On ilahduttavaa huomata kuinka ruoka-alalla alkaa tapahtumaan konkreettisia toimia alan kasvun edistämiseksi. Koen, että tämä hyödyttää koko ruokajärjestelmää, ei vain yhtä maakuntaa. Saamme lisää huippuosaamisen jakamista ruoka-alalle, toteaa valtiosihteeri Päivi Nerg maa- ja metsätalousministeriöstä.

OP Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Olli Tarkkasen mukaan Seinäjoelle sijoittuva työelämäprofessuuri on juuri sitä, millä maakunnassa voidaan rakentaa entistä tiiviimpää yhteyttä yliopisto- ja yritysmaailman välille.

– Koulutuksen ja tutkimuksen tuominen yritysten käyttöön käytännönläheisin keinoin mahdollistaa kunkin yrityksen tarpeisiin sopivan kehittämisen. Tällaisen toiminnan rahoittamiseen osallistuminen osuu suoraan OP Etelä-Pohjanmaan perustehtävään.

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Heli Seppelvirta uskoo, että professuuri edistää ruokaketjun kilpailukykyä ja kasvua sekä vahvistaa ruoka-alan koulutusta ja tutkimusta.

– Työelämäprofessuuri tuo Suomen vahvimpaan ruokamaakuntaan juuri sitä näkyvyyttä ja osaamista, jota Etelä-Pohjanmaa tarvitsee. Etelä-Pohjanmaan liitto näkee, että työelämäprofessuuri vahvistaa Etelä-Pohjanmaan profiilia ruoka-alan osaamis- ja yrityskeskittymänä.