Pia Ojavuo on valittu Helsingin uudeksi rahoitusjohtajaksi

Pia Ojavuo on toiminut Helsingin kaupungin talousarviojohtajana vuodesta 2022. Talousarviojohtajana hän on vastannut mm. Helsingin toiminnan ja talouden ohjauksesta sekä talousarvion valmistelusta. Lisäksi Ojavuolla on aiempaa monipuolista kokemusta ja näyttöä suurten kaupunkien vaativista talouden johtamisen tehtävistä. Hän on työskennellyt muun muassa Espoon kaupungin konsernihallinnossa taloussuunnittelukohtajana ja Vantaan kaupungin talousarviopäällikkönä sekä konsernihallinnon controllerina.

Rahoitusjohtajana Ojavuo vastaa Helsingin kaupungin rahoitusstrategian toteuttamisesta, kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta, hankintatoimesta, rahoituksesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta ja asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta. Rahoitusjohtajana hän varmistaa kaupungin talouden vakauden ja kyvyn toteuttaa kaupunkilaisten kannalta merkittäviä palveluja ja investointeja.

Rahoitusjohtajaksi haki 32 henkilöä. Rahoitusjohtajan paikka avautui edellisen rahoitusjohtajan Tuula Saxholmin jäätyä eläkkeelle 1.2.2026.