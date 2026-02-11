Keppihevosleiri, uintihulinat ja lomaleffoja – Helsingin talvilomaviikko on täynnä tekemistä lapsille ja nuorille

Helsingin kulttuurikeskukset tarjoavat tekemistä ympäri kaupunkia. Annantalon viikko alkaa la 14.2. suositulla elektronisen tanssimusiikin AnnanHouse diskolla. Lomakinossa katsellaan maksuttomia ystävyysaiheisia elokuvia, ja Teatteri Rollon esitys Köpöttäjät vie lomalaiset la 21.2. leikkimieliselle matkalle köpöttelyn ja höpöttelyn maailmaan (esityksen liput: 10 / 6 €).

Köpöttäjät nähdään myös la 14.2. Stoan lomaviikon avaavassa ystävänpäivätapahtumassa, jonka ohjelmassa on lisäksi Pikku Papun aakkoslorut -konsertti ja työpajoja (tapahtumaan on vapaa pääsy, esitysliput: 11,10 / 7,10 €). Talvilomakursseilla (ma-ke) taiteillaan luonnossa ja rakennetaan satuotuksia.

Malmitalon Kino Helioksessa esitetään tiistaista torstaihin maksuttomia talvilomaleffoja, ja työpajoissa loihditaan elokuvista inspiroituneita askarteluja. Vuotalon työpajoissa (ma-pe) unelmoidaan rantaelämästä ja rakennetaan yhteistaideteoksena miniatyyrimaailmaa, joka jää lomaviikon jälkeen esille Vuotaloon. Caisan ohjelmassa on puolestaan 7–10-vuotiaille tytöille suunnattu mekaniikkapaja (ma-pe), jossa valmistetaan omat kulkuneuvot ja kootaan pieni näyttely.

Dj-oppeja ja kokkauskurssi nuorille

Talvilomaviikolla järjestetään myös kymmeniä nuorille suunnattuja tapahtumia. Suvilahden Tiivistämö tarjoaa ohjelmaa musiikinystäville, kuten K-pop-tanssikilpailun karsinnat su 15.2. ja DJ-työskentelyn oppeja ma 16.2. Tapahtumat ovat maksuttomia ja ikärajattomia.

Malmin nuorisotalon figuuripajassa muovaillaan omia peli- tai koristehahmoja polymeerimassasta ke 18.2., ja nuorten toimintatalo Silmussa Itä-Pasilassa kokataan lomasafkaa to 19. – la 21.2.

Nuorisotaloilla on lisäksi retkiä ja leirejä, kuten keppihevosleiri Roihuvuoren Kulttuurilabrassa to 19.2. Nuorten talvilomariehaa vietetään la 21.2. Kontulan nuorisotalolla. Talvilomaviikon ohjelmaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, ja nuorisotaloilla voi viettää aikaa myös omien lempipuuhien parissa.

Lukuelämyksiä ja robotiikkatyöpajoja kirjastoissa

Talviloma on lukuloma! Kirjastoista löytyy kiinnostavaa luettavaa jokaiselle lapselle ja nuorelle, ja henkilökunta vinkkaa mielellään sopivaa lomalukemista. Puistolan kirjaston lukubileissä kokoonnutaan lukemaan yhdessä to 19.2.

Lukuelämysten lisäksi kirjastoissa on tarjolla runsaasti muutakin tekemistä, kuten askartelua, elokuvia, pelaamista ja työpajoja. Esimerkiksi Oodissa pääsee sukeltamaan ohjelmoinnin maailmaan Aalto-yliopiston vetämissä robotiikkatyöpajoissa ma 16.2. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät kirjastojen omilta Helmet-sivuilta.

Kasvonaamioiden askartelua museossa

Helsingin kaupunginmuseossa voi askarrella lomaviikon ma-pe klo 12–15 oman kasvonaamion helsinkiläisten hahmojen inspiroimana. Myös lasten kaupungissa saa leikkiä koko loman ajan. Museoon on vapaa pääsy, ja se on avoinna ma-pe klo 11–19 ja la-su klo 11–17.

Talvilomarieha ja maksuttomia uimakouluja

Talvilomalla pääsee myös liikkumaan. Lasten liikuntatapahtuma Töölön kisahallissa ma-ke 16.–18.2. kello 11–14 kutsuu alakoululaiset perheineen kokeilemaan eri lajeja, kuten telinevoimistelua, sirkusta ja palloilulajeja. Tapahtumaan voi osallistua Kisahallin sisäänpääsymaksulla (lapset 2,10 € ja aikuiset 3,60 €).

Koko perheen maksuton Stadin talvirieha järjestetään Paloheinän ulkoilualueella to 19.2. klo 15.30–18.30. Tapahtumassa esiintyy lastenmusiikkiyhtye Puistopartio. Paikalla on myös erilaisia työkoneita ja kulkuneuvoja latukoneesta mönkijään, Zamboniin ja kirjastoautoon. Aiempien vuosien tapaan tapahtuman talviharrastuskattaus on laaja.

Maksuttomia uimakouluja järjestävät 12–16-vuotiaille ja 16–22-vuotiaille Vimma-liikunta ja Puhti-liikunta. Itäkeskuksen uimahallissa pidetään lisäksi Itiksen uintihulinat ti 17.2. klo 9–14, ja ohjelmassa on muun muassa non-stop uinninopetusta. Tapahtumaan voi osallistua uimahallin sisäänpääsymaksulla (aikuiset 6 €, lapset 3,30 €, alle 7-vuotiaat maksutta).

Koko talvilomaviikon tarjonta löytyy osoitteesta: nuorten.hel.fi/talviloma/.