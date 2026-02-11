Keppihevosleiri, uintihulinat ja lomaleffoja – Helsingin talvilomaviikko on täynnä tekemistä lapsille ja nuorille
11.2.2026 11:46:05 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kulttuurikeskuksissa, kirjastoissa, nuorisotaloilla, kaupunginmuseossa ja liikuntapaikoilla järjestetään talvilomaviikolla ma 16. – su 22.2. runsas kattaus lomaohjelmaa. Tarjolla on muun muassa työpajoja, keikkoja, teatteria ja liikuntatapahtumia. Suurin osa tapahtumista on maksuttomia, ja maksullisetkin elämykset ovat edullisia.
Helsingin kulttuurikeskukset tarjoavat tekemistä ympäri kaupunkia. Annantalon viikko alkaa la 14.2. suositulla elektronisen tanssimusiikin AnnanHouse diskolla. Lomakinossa katsellaan maksuttomia ystävyysaiheisia elokuvia, ja Teatteri Rollon esitys Köpöttäjät vie lomalaiset la 21.2. leikkimieliselle matkalle köpöttelyn ja höpöttelyn maailmaan (esityksen liput: 10 / 6 €).
Köpöttäjät nähdään myös la 14.2. Stoan lomaviikon avaavassa ystävänpäivätapahtumassa, jonka ohjelmassa on lisäksi Pikku Papun aakkoslorut -konsertti ja työpajoja (tapahtumaan on vapaa pääsy, esitysliput: 11,10 / 7,10 €). Talvilomakursseilla (ma-ke) taiteillaan luonnossa ja rakennetaan satuotuksia.
Malmitalon Kino Helioksessa esitetään tiistaista torstaihin maksuttomia talvilomaleffoja, ja työpajoissa loihditaan elokuvista inspiroituneita askarteluja. Vuotalon työpajoissa (ma-pe) unelmoidaan rantaelämästä ja rakennetaan yhteistaideteoksena miniatyyrimaailmaa, joka jää lomaviikon jälkeen esille Vuotaloon. Caisan ohjelmassa on puolestaan 7–10-vuotiaille tytöille suunnattu mekaniikkapaja (ma-pe), jossa valmistetaan omat kulkuneuvot ja kootaan pieni näyttely.
Dj-oppeja ja kokkauskurssi nuorille
Talvilomaviikolla järjestetään myös kymmeniä nuorille suunnattuja tapahtumia. Suvilahden Tiivistämö tarjoaa ohjelmaa musiikinystäville, kuten K-pop-tanssikilpailun karsinnat su 15.2. ja DJ-työskentelyn oppeja ma 16.2. Tapahtumat ovat maksuttomia ja ikärajattomia.
Malmin nuorisotalon figuuripajassa muovaillaan omia peli- tai koristehahmoja polymeerimassasta ke 18.2., ja nuorten toimintatalo Silmussa Itä-Pasilassa kokataan lomasafkaa to 19. – la 21.2.
Nuorisotaloilla on lisäksi retkiä ja leirejä, kuten keppihevosleiri Roihuvuoren Kulttuurilabrassa to 19.2. Nuorten talvilomariehaa vietetään la 21.2. Kontulan nuorisotalolla. Talvilomaviikon ohjelmaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, ja nuorisotaloilla voi viettää aikaa myös omien lempipuuhien parissa.
Lukuelämyksiä ja robotiikkatyöpajoja kirjastoissa
Talviloma on lukuloma! Kirjastoista löytyy kiinnostavaa luettavaa jokaiselle lapselle ja nuorelle, ja henkilökunta vinkkaa mielellään sopivaa lomalukemista. Puistolan kirjaston lukubileissä kokoonnutaan lukemaan yhdessä to 19.2.
Lukuelämysten lisäksi kirjastoissa on tarjolla runsaasti muutakin tekemistä, kuten askartelua, elokuvia, pelaamista ja työpajoja. Esimerkiksi Oodissa pääsee sukeltamaan ohjelmoinnin maailmaan Aalto-yliopiston vetämissä robotiikkatyöpajoissa ma 16.2. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät kirjastojen omilta Helmet-sivuilta.
Kasvonaamioiden askartelua museossa
Helsingin kaupunginmuseossa voi askarrella lomaviikon ma-pe klo 12–15 oman kasvonaamion helsinkiläisten hahmojen inspiroimana. Myös lasten kaupungissa saa leikkiä koko loman ajan. Museoon on vapaa pääsy, ja se on avoinna ma-pe klo 11–19 ja la-su klo 11–17.
Talvilomarieha ja maksuttomia uimakouluja
Talvilomalla pääsee myös liikkumaan. Lasten liikuntatapahtuma Töölön kisahallissa ma-ke 16.–18.2. kello 11–14 kutsuu alakoululaiset perheineen kokeilemaan eri lajeja, kuten telinevoimistelua, sirkusta ja palloilulajeja. Tapahtumaan voi osallistua Kisahallin sisäänpääsymaksulla (lapset 2,10 € ja aikuiset 3,60 €).
Koko perheen maksuton Stadin talvirieha järjestetään Paloheinän ulkoilualueella to 19.2. klo 15.30–18.30. Tapahtumassa esiintyy lastenmusiikkiyhtye Puistopartio. Paikalla on myös erilaisia työkoneita ja kulkuneuvoja latukoneesta mönkijään, Zamboniin ja kirjastoautoon. Aiempien vuosien tapaan tapahtuman talviharrastuskattaus on laaja.
Maksuttomia uimakouluja järjestävät 12–16-vuotiaille ja 16–22-vuotiaille Vimma-liikunta ja Puhti-liikunta. Itäkeskuksen uimahallissa pidetään lisäksi Itiksen uintihulinat ti 17.2. klo 9–14, ja ohjelmassa on muun muassa non-stop uinninopetusta. Tapahtumaan voi osallistua uimahallin sisäänpääsymaksulla (aikuiset 6 €, lapset 3,30 €, alle 7-vuotiaat maksutta).
Koko talvilomaviikon tarjonta löytyy osoitteesta: nuorten.hel.fi/talviloma/.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna YrjöläViestintäsuunnittelijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:040 546 0536johanna.yrjola@hel.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Käpphästläger, simjippon och sportlovsbio, sportlovsveckan i Helsingfors bjuder på massor av aktiviteter för barn och unga11.2.2026 11:46:35 EET | Pressmeddelande
Under sportlovsveckan mån 16.2 - sön 22.2 ordnas ett mångsidigt program för barn och unga vid Helsingfors stads kulturcentrum, bibliotek, ungdomsgårdar, stadsmuseet och idrottplatser. På programmet finns bland annat verkstäder, konserter, kurser och idrottsevenemang. De flesta evenemangen är gratis och även de som kostar är förmånliga.
Vem blir årets Helsingforsidrottare 2026? Förslag kan lämnas in fram till 15.411.2.2026 09:35:25 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stad belönar årligen förtjänstfulla Helsingforsidrottare med stipendier. På Helsingforsdagen den 12 juni belönas åter årets idrottare, -idrottsförening och -tränare samt årets unga idrottare i Helsingfors.
Kenestä vuoden 2026 helsinkiläisurheilija? Ehdotuksia otetaan vastaan 15.4. asti11.2.2026 09:35:25 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneita helsinkiläisiä urheilijoita stipendein. Tulevana Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta palkitaan jälleen vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue, helsinkiläisseura ja -valmentaja sekä vuoden nuori helsinkiläisurheilija.
Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti avustuksista helsinkiläisille taide- ja kulttuuriyhteisöille5.2.2026 19:53:42 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 5.2.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Yli kahdellesadalle yhteisölle myönnettiin yhteensä noin 19 miljoonaa euroa taide- ja kulttuuritoiminnan toteuttamiseen Helsingissä. Avustusmääräraha kasvoi 317 000 eurolla viime vuodesta.
Savoy JAZZFest 2026 tuo jazzin huiput Helsinkiin 4.-7.3. ja juhlistaa suomalaisen jazzin 100-vuotista historiaa4.2.2026 13:53:59 EET | Tiedote
Kahdeksatta kertaa järjestettävän Savoy JAZZFestin ohjelma on julkaistu, ja sen päätähtiä ovat mm. saksofonisti Joe Lovano, pianisti Jason Moran ja laulaja Jelena Kuljić. Festivaali nostaa kansainvälisten esiintyjien rinnalle myös suomalaisen jazzin satavuotisen historian kahden Jazz Suomi 100 -keskustelutilaisuuden kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme