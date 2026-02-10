Sumiaiskoti on siirtymässä yksityiselle palveluntuottajalle Äänekoskella

– Hienoa, että Sumiaiskotiin on löytynyt asumispalveluita tarjoava yrittäjä tilalle, kun hyvinvointialueen palvelu Sumiaiskodissa päättyy. Muutosta on valmisteltu hyvinvointialueen, tilan omistavan Sumiaisten Vanhaintuki ry:n sekä Mattilan Hoivapalveluiden kanssa hyvässä yhteistyössä, palvelujohtaja Maarit Raappana kiittelee.

Sumiaiskodin asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa keskustellaan muutoksesta

Sumiaiskodin asukkaille tarjotaan asiakkaan palvelutarvetta vastaavat kodit yhdessä keskustellen. Asukas voi siirtyä hyvinvointialueen toiseen yksikköön tai asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta jatkaa asumista nykyisessä yksikössä palvelusetelin turvin. Asiakas voi halutessaan siirtyä myös hyvinvointialueen toisella paikkakunnalla sijaitsevaan asumisyksikköön tai toisella hyvinvointialueella sijaitsevaan asumisyksikköön. Asumisyksikkö voi olla hyvinvointialueen oma tai ostopalvelutuottajan yksikkö.

– Yksikön toiminta jatkuu ennallaan ja palvelua on tarkoitus kehittää tulevina vuosina pitkäjänteisesti siten, että yksikkö vastaa alueen asukkaiden palveluntarpeeseen mahdollisimman laajasti, Mattilan Hoivapalveluiden toimitusjohtaja Samuli Mattila korostaa.

– Toivomme, että nykyiset asiakkaat sekä työntekijät haluavat jatkaa yksikössä uuden toimijankin aikana, Mattila jatkaa.

Sumiaiskodin asukkaille ja heidän läheisilleen järjestään info- ja keskustelutilaisuus, joissa heille esitellään tilannetta ja keskustellaan asioiden etenemisestä ja aikatauluista. Asumispalveluiden asukkaat ja läheiset saavat kutsun keskustelutilaisuuteen.

– Ymmärrämme, että muutos aiheuttaa huolta, mutta koti pyritään järjestämään asukkaan ja läheisen toiveen mukaisesti, palvelujohtaja Maarit Raappana sanoo.

Sumiaiskodissa on 19 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa.

Muutoksen taustalla hyvinvointialueen palveluverkkomuutokset

Hyvinvointialueen toiminnan päättyminen Sumiaiskodissa liittyy Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäisen vaiheen palveluverkkomuutoksiin ja ikääntyneiden palvelurakenteen muutokseen. Sumiaiskodin toiminnan muutoksen aikataulu aikaistui puolella vuodella vuonna 2024 päätetystä, ensimmäisen vaiheen palveluverkkoon kirjatusta, toimeenpanon aikataulusta. Näin siksi, että kiinteistön omistaja solmi palveluntuottajan kanssa vuokrasopimuksen ja palveluntuottaja haluaa aloittaa toimintansa mahdollisimman pian ja hyvinvointialue toimeenpanee oman prosessin alkuperäistä nopeammin.

Kyseessä ei ole liikkeenluovutus, eivätkä asukkaat ja henkilöstö siirry suoraan uuden palveluntuottajan asiakkaiksi tai työntekijöiksi.

Viime vuoden aikana muutoksia kohdanneiden ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen yksiköiden kaikille asukkaille on löydetty uudet kodit hyvässä yhteishengessä.

Henkilöstölle on tiedotettu muutoksesta.