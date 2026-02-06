Museovirasto

Museovirasto avasi avustushaun kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin – hae 24.3.2026 klo 15 mennessä

10.2.2026 12:53:31 EET | Museovirasto | Tiedote

Museovirasto avasi 10.2.2026 avustushaun kuvataiteilijoiden vuosien 2026–2027 näyttelypalkkioiden kattamiseen. Ammatillisten museoiden lisäksi myös eräät muut näyttelynjärjestäjät voivat hakea avustusta näyttelypalkkioiden maksamiseen ammattikuvataiteilijalle. Avustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 24.3.2026 klo 15 mennessä.

Poltettu Kuussa keramiikkataiteen näyttely on esillä Orimattilan Taidemuseossa 23.1.–15.3.2026. Anagamauunin polton jälkeen on kuvannut Tiina Rekola / Lahden museot.
Museovirasto myöntää avustuksia, joilla tuetaan palkkion maksamista ammattikuvataiteilijoille taidenäyttelyyn osallistumisesta ja sitä varten tehdystä työstä. Keväällä 2026 Museovirasto jakaa vuosina 2026–2027 pidettävien kuvataidenäyttelyiden 
näyttelypalkkioihin noin 500 000 euroa. Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 % näyttelypalkkion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Näyttelypalkkioavustusten tavoitteina ovat ensisijaisesti kuvataiteilijoiden taiteellisen työskentelyn ja kuvataiteen kehityksen tukeminen sekä laadukkaan kuvataiteen valtakunnallisen saatavuuden edistäminen. Lisäksi avustushaku, kuten kaikki muutkin Museoviraston jakamiin avustuksiin kohdennetut haut, on myös kytketty kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin.

Vuonna 2025 Museovirasto jakoi noin 960 000 euroa avustuksia yli 700 taiteilijapalkkioon. Avustuksen saajiin kuului ammatillisia museoita, taidehalleja, valokuvakeskuksia sekä valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen gallerioita.

Näyttelypalkkioavustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus sekä avustusehdot ovat luettavissa palvelussa.

