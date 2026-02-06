Museovirasto avasi avustushaun kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin – hae 24.3.2026 klo 15 mennessä
10.2.2026 12:53:31 EET | Museovirasto | Tiedote
Museovirasto avasi 10.2.2026 avustushaun kuvataiteilijoiden vuosien 2026–2027 näyttelypalkkioiden kattamiseen. Ammatillisten museoiden lisäksi myös eräät muut näyttelynjärjestäjät voivat hakea avustusta näyttelypalkkioiden maksamiseen ammattikuvataiteilijalle. Avustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 24.3.2026 klo 15 mennessä.
Museovirasto myöntää avustuksia, joilla tuetaan palkkion maksamista ammattikuvataiteilijoille taidenäyttelyyn osallistumisesta ja sitä varten tehdystä työstä. Keväällä 2026 Museovirasto jakaa vuosina 2026–2027 pidettävien kuvataidenäyttelyiden
näyttelypalkkioihin noin 500 000 euroa. Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 % näyttelypalkkion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Näyttelypalkkioavustusten tavoitteina ovat ensisijaisesti kuvataiteilijoiden taiteellisen työskentelyn ja kuvataiteen kehityksen tukeminen sekä laadukkaan kuvataiteen valtakunnallisen saatavuuden edistäminen. Lisäksi avustushaku, kuten kaikki muutkin Museoviraston jakamiin avustuksiin kohdennetut haut, on myös kytketty kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin.
Vuonna 2025 Museovirasto jakoi noin 960 000 euroa avustuksia yli 700 taiteilijapalkkioon. Avustuksen saajiin kuului ammatillisia museoita, taidehalleja, valokuvakeskuksia sekä valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen gallerioita.
Näyttelypalkkioavustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus sekä avustusehdot ovat luettavissa palvelussa.
Erikoisasiantuntija Anna Stockley, p. 0295 33 6178, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
