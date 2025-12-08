Suomalainen puukuituinnovaatio pidentää valkoisen vaatteen käyttöikää – LV tuo teknologian ensimmäisenä kaupan hyllylle

LV on edelläkävijä ja lanseeraa ensimmäisenä nestemäisen pesuaineen, joka hyödyntää Äänekoskella valmistettua, puupohjaista Finnfix®-innovaatiota. Tuote on esimerkki kotimaisesta yhteistyöstä: sen valmistuksessa käytetään selluloosan lisäksi raaka-aineita, jotka hyödyntävät teollisuuden sivuvirtoja. Finnfix®-innovaatiota valmistavan tehtaan kiertotalous onkin korkealla tasolla, ja lähes kaikki materiaali käytetään uudelleen.

"Näkymätön kilpi" likaa vastaan

Tavallisessa pesussa veteen irronnut lika voi tarttua takaisin puhtaaseen kankaaseen, mikä tekee valkoisesta vähitellen harmaan.

Uuden LV Whiten sisältämä biohajoava ainesosa toimii kuin magneetti tai suojakilpi:

Sitoo lian: Se estää pesuveteen irronnutta likaa tarttumasta takaisin kankaaseen.

Kirkastaa: Kun lika huuhtoutuu pois eikä kerrostu kuituihin, valkoinen pysyy valkoisena ilman voimakkaita valkaisuaineita ja optisia kirkasteita.

Pidentää käyttöikää: Kun tekstiili pysyy raikkaana pidempään, vaatetta ei tarvitse uusia ennenaikaisesti harmaantumisen vuoksi.

Perinteisesti vastaavaa harmaantumisen estoa on tehty synteettisillä fossiilipohjaisilla aineilla tai se on ollut mahdollista vain pesujauheissa. LV Whiten hyödyntämä teknologia on:

Biopohjainen: Valmistettu uusiutuvasta, suomalaisesta puuselluloosasta (ei fossiilinen).

Biohajoava: Tuote ei kuormita ympäristöä pesuvesien mukana.

Kotimainen innovaatio: Raaka-aine on kehitetty ja valmistettu Suomessa (Nouryon).

LV:n valinta on vähentää turhaa kemikaalikuormaa ja korvata synteettisiä raaka-aineita uusiutuvilla vaihtoehdoilla – tehosta tinkimättä.

LV White ja LV Black – omat pesuaineet valkoiselle ja tummalle pyykille

Uudet LV White 750 ml ja LV Black 750 ml täydentävät LV:n pyykinpesutuotevalikoimaa, josta löytyy ennestään pesuaineet värillisille vaatteille, urheiluvaatteille ja vauvan ja taaperoiden pyykille. Kaikki tuotteet on kehitetty yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa. Tuotteilla on Allergiatunnus.

Valkoiselle ja tummalle pyykille on nyt omat, toisiaan täydentävät pesuaineet:

LV White valkopyykille, kun tavoitteena on pitää valkoiset tekstiilit kirkkaan valkoisina.

LV Black tummille tekstiileille, kun halutaan ehkäistä haalistumista ja värien sekoittumista sekä pitää tummat sävyt syvinä.

Saatavilla

LV White 750 ml on saatavilla hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista tammikuusta alkaen.

Suositushinta

LV White Pyykinpesuneste 750 ml, 4,95 €

LV Black Pyykinpesuneste 750 ml, 4,95 €

Lisätiedot

Sanni Väinölä, Brand Manager, e-mail: sanni.vainola@berner.fi, puh. +358 50 501 8744

Heidi Selin, Marketing Specialist, e-mail: heidi.selin@berner.fi, puh. +358 40 689 0422

Kuluttajatiedustelut

Berner Oy, puh. 0207 91 00