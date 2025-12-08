Berner Oy

Suomalainen puukuituinnovaatio pidentää valkoisen vaatteen käyttöikää – LV tuo teknologian ensimmäisenä kaupan hyllylle

10.2.2026 16:33:56 EET | Berner Oy | Tiedote

Jaa

Valkoisen lempipaidan harmaantuminen on tuttu harmi. Usein syy ei ole pesukoneessa, vaan siinä, että kankaasta irronnut lika palaa pesuvedestä takaisin vaatteeseen. LV White tuo ratkaisun ongelmaan hyödyntämällä ensimmäisenä kuluttajatuotteena uutta, kotimaista puupohjaista teknologiaa. 

LV on edelläkävijä ja lanseeraa ensimmäisenä nestemäisen pesuaineen, joka hyödyntää Äänekoskella valmistettua, puupohjaista Finnfix®-innovaatiota. Tuote on esimerkki kotimaisesta yhteistyöstä: sen valmistuksessa käytetään selluloosan lisäksi raaka-aineita, jotka hyödyntävät teollisuuden sivuvirtoja. Finnfix®-innovaatiota valmistavan tehtaan kiertotalous onkin korkealla tasolla, ja lähes kaikki materiaali käytetään uudelleen.

"Näkymätön kilpi" likaa vastaan 
Tavallisessa pesussa veteen irronnut lika voi tarttua takaisin puhtaaseen kankaaseen, mikä tekee valkoisesta vähitellen harmaan. 

Uuden LV Whiten sisältämä biohajoava ainesosa toimii kuin magneetti tai suojakilpi: 

  1. Sitoo lian: Se estää pesuveteen irronnutta likaa tarttumasta takaisin kankaaseen. 
  1. Kirkastaa: Kun lika huuhtoutuu pois eikä kerrostu kuituihin, valkoinen pysyy valkoisena ilman voimakkaita valkaisuaineita ja optisia kirkasteita.  
  1. Pidentää käyttöikää: Kun tekstiili pysyy raikkaana pidempään, vaatetta ei tarvitse uusia ennenaikaisesti harmaantumisen vuoksi. 

Perinteisesti vastaavaa harmaantumisen estoa on tehty synteettisillä fossiilipohjaisilla aineilla tai se on ollut mahdollista vain pesujauheissa. LV Whiten hyödyntämä teknologia on: 

  • Biopohjainen: Valmistettu uusiutuvasta, suomalaisesta puuselluloosasta (ei fossiilinen). 
  • Biohajoava: Tuote ei kuormita ympäristöä pesuvesien mukana. 
  • Kotimainen innovaatio: Raaka-aine on kehitetty ja valmistettu Suomessa (Nouryon). 

LV:n valinta on vähentää turhaa kemikaalikuormaa ja korvata synteettisiä raaka-aineita uusiutuvilla vaihtoehdoilla – tehosta tinkimättä. 

LV White ja LV Black – omat pesuaineet valkoiselle ja tummalle pyykille 

Uudet LV White 750 ml ja LV Black 750 ml täydentävät LV:n pyykinpesutuotevalikoimaa, josta löytyy ennestään pesuaineet värillisille vaatteille, urheiluvaatteille ja vauvan ja taaperoiden pyykille. Kaikki tuotteet on kehitetty yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa. Tuotteilla on Allergiatunnus. 

Valkoiselle ja tummalle pyykille on nyt omat, toisiaan täydentävät pesuaineet: 

  • LV White valkopyykille, kun tavoitteena on pitää valkoiset tekstiilit kirkkaan valkoisina. 
  • LV Black tummille tekstiileille, kun halutaan ehkäistä haalistumista ja värien sekoittumista sekä pitää tummat sävyt syvinä.                                                                                  

Saatavilla 

LV White 750 ml on saatavilla hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista tammikuusta alkaen. 

Suositushinta 

LV White Pyykinpesuneste 750 ml, 4,95 € 
LV Black Pyykinpesuneste 750 ml, 4,95 € 

Tuotekuvat 

https://www.bernerbrandbank.fi/l/Km7WsKnTgwN9 

Lisätiedot 

Sanni Väinölä, Brand Manager, e-mail: sanni.vainola@berner.fi, puh. +358 50 501 8744 
Heidi Selin, Marketing Specialist, e-mail: heidi.selin@berner.fi, puh. +358 40 689 0422 

Lue lisää tuotteista 

www.lv.fi 

Kuluttajatiedustelut 

Berner Oy, puh. 0207 91 00 

Avainsanat

pyykinpesupyykinpesuaineinnovaatiolv

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Berner Oy

By Raililta valikoimaan upea Perfect Eye Primer -pohjustusvoide13.10.2025 14:28:07 EEST | Tiedote

Toiminnallinen ja laadukas silmämeikinpohjustusvoide helpottaa jokaisen meikkaamista, ja täydentää päivittäisessä meikissä onnistumista tarjoamalla luotettavaa pitkäkestoisuutta. By Raili Perfect Eye Primer vastaa aikuisen naisen erityistarpeisiin luomen sävyä tasoittavalla voidekoostumuksella, joka pitää silmämeikin huoliteltuna ja käyttäjänsä säteilevän itsevarmana aamusta iltaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye