Suomalainen puukuituinnovaatio pidentää valkoisen vaatteen käyttöikää – LV tuo teknologian ensimmäisenä kaupan hyllylle
10.2.2026 16:33:56 EET | Berner Oy | Tiedote
Valkoisen lempipaidan harmaantuminen on tuttu harmi. Usein syy ei ole pesukoneessa, vaan siinä, että kankaasta irronnut lika palaa pesuvedestä takaisin vaatteeseen. LV White tuo ratkaisun ongelmaan hyödyntämällä ensimmäisenä kuluttajatuotteena uutta, kotimaista puupohjaista teknologiaa.
LV on edelläkävijä ja lanseeraa ensimmäisenä nestemäisen pesuaineen, joka hyödyntää Äänekoskella valmistettua, puupohjaista Finnfix®-innovaatiota. Tuote on esimerkki kotimaisesta yhteistyöstä: sen valmistuksessa käytetään selluloosan lisäksi raaka-aineita, jotka hyödyntävät teollisuuden sivuvirtoja. Finnfix®-innovaatiota valmistavan tehtaan kiertotalous onkin korkealla tasolla, ja lähes kaikki materiaali käytetään uudelleen.
"Näkymätön kilpi" likaa vastaan
Tavallisessa pesussa veteen irronnut lika voi tarttua takaisin puhtaaseen kankaaseen, mikä tekee valkoisesta vähitellen harmaan.
Uuden LV Whiten sisältämä biohajoava ainesosa toimii kuin magneetti tai suojakilpi:
- Sitoo lian: Se estää pesuveteen irronnutta likaa tarttumasta takaisin kankaaseen.
- Kirkastaa: Kun lika huuhtoutuu pois eikä kerrostu kuituihin, valkoinen pysyy valkoisena ilman voimakkaita valkaisuaineita ja optisia kirkasteita.
- Pidentää käyttöikää: Kun tekstiili pysyy raikkaana pidempään, vaatetta ei tarvitse uusia ennenaikaisesti harmaantumisen vuoksi.
Perinteisesti vastaavaa harmaantumisen estoa on tehty synteettisillä fossiilipohjaisilla aineilla tai se on ollut mahdollista vain pesujauheissa. LV Whiten hyödyntämä teknologia on:
- Biopohjainen: Valmistettu uusiutuvasta, suomalaisesta puuselluloosasta (ei fossiilinen).
- Biohajoava: Tuote ei kuormita ympäristöä pesuvesien mukana.
- Kotimainen innovaatio: Raaka-aine on kehitetty ja valmistettu Suomessa (Nouryon).
LV:n valinta on vähentää turhaa kemikaalikuormaa ja korvata synteettisiä raaka-aineita uusiutuvilla vaihtoehdoilla – tehosta tinkimättä.
LV White ja LV Black – omat pesuaineet valkoiselle ja tummalle pyykille
Uudet LV White 750 ml ja LV Black 750 ml täydentävät LV:n pyykinpesutuotevalikoimaa, josta löytyy ennestään pesuaineet värillisille vaatteille, urheiluvaatteille ja vauvan ja taaperoiden pyykille. Kaikki tuotteet on kehitetty yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa. Tuotteilla on Allergiatunnus.
Valkoiselle ja tummalle pyykille on nyt omat, toisiaan täydentävät pesuaineet:
- LV White valkopyykille, kun tavoitteena on pitää valkoiset tekstiilit kirkkaan valkoisina.
- LV Black tummille tekstiileille, kun halutaan ehkäistä haalistumista ja värien sekoittumista sekä pitää tummat sävyt syvinä.
Saatavilla
LV White 750 ml on saatavilla hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista tammikuusta alkaen.
Suositushinta
LV White Pyykinpesuneste 750 ml, 4,95 €
LV Black Pyykinpesuneste 750 ml, 4,95 €
Tuotekuvat
https://www.bernerbrandbank.fi/l/Km7WsKnTgwN9
Lisätiedot
Sanni Väinölä, Brand Manager, e-mail: sanni.vainola@berner.fi, puh. +358 50 501 8744
Heidi Selin, Marketing Specialist, e-mail: heidi.selin@berner.fi, puh. +358 40 689 0422
Kuluttajatiedustelut
Berner Oy, puh. 0207 91 00
