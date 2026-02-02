MTV:n draamaohjelmisto on koukuttanut alkuvuoden – suomalaisia puhuttanut psykologinen trilleri L/over – ikuisesti minun on tavoittanut jo 1,6 miljoonaa katsojaa
11.2.2026 14:00:00 EET | MTV Oy | Tiedote
MTV:n kotimaiset draama- ja fiktio-ohjelmat tavoittivat alkuvuonna suomalaiskatsojat menestyksekkäästi. Canneseries-festivaalin pääsarjassakin kisannut MTV:n ohjelmauutuus, psykologinen trilleri L/over – ikuisesti minun, alkoi tammikuun lopussa, ja pelkästään tämä ohjelmauutuus yksin on tavoittanut jo 1,6 miljoonaa katsojaa.
MTV:n vahva ja monipuolinen draamakattaus piti otteessaan suomalaisia alkuvuoden tv:ssä ja MTV Katsomo -suoratoistopalvelussa. Suomalaisten suosikki Salatut elämät tavoitti 2,6 miljoonaa katsojaa, ja sen katsotuimman jakson keskikatsojamäärä oli 682 000.
“Käynnissä on päivittäisdraamasta jo 27. kausi, mutta luvut osoittavat, että henkilöhahmot, juonenkäänteet ja sisältö vetoavat yhä suomalaiskatsojiin merkityksellisellä tavalla”, kuvaa MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta.
Nina Honkasen romaanista Pohjakosketus käsikirjoitusinspiraationsa saanut L/over – ikuisesti minun alkoi MTV:llä tammikuussa. Aleksi Salmenperän ohjaama, synkkiin käänteisiin johtava rakkaustarina, jonka pääosissa nähdään Krista Kosonen ja Jani Volanen, on pitänyt suomalaisia otteessaan alkamispäivästään lähtien: mieltä taivuttava psykologinen trilleri on tavoittanut jo 1,6 miljoonaa katsojaa, ja sen katsotuimman jakson keskikatsojamäärä on ollut 698 000.
“Tämä sisältö sukeltaa aiheeseen, jota on vaikea käsitellä, mutta joka on silti tärkeää nostaa esille. On ollut tärkeää, että tämän sarjan myötä olemme pystyneet herättämään keskustelua lähisuhdeväkivallasta”, kertoo Eloranta.
L/over – ikuisesti minun -ohjelmauutuuden ja uuden Salatut elämät -kauden lisäksi suomalaiskatsojia MTV:n draaman pariin vetivät alkuvuonna erityisesti jo aiemmin ilmestyneet Hautalehto: Rakennus 31, joka on tavoittanut esitysaikanaan jo 1,7 miljoonaa katsojaa – sen katsotuimman jakson keskikatsojamäärä on ollut 465 000, sekä Petos, joka on tavoittanut esitysaikanaan jo 2,1 miljoonaa katsojaa – sen katsotuimman jakson keskikatsojamäärä on ollut 591 000.
“MTV:n draamaohjelmiston vetovoimaisuudesta kertoo esimerkiksi se, että yli viidennes kaikesta MTV Katsomon katselusta kului alkuvuonna kotimaisen draaman parissa, ja että kaksi kolmesta suomalaisesta on katsonut jotain kotimaista draamaa MTV:ltä alkuvuonna”, summaa Eloranta.
Finnpanel TotalTV-mittaus (tv-kanavat ja MTV Katsomo), kaikki 3+ vuotiaat, ohjelmien tunnusluvut ensiesityksestä 8.2.2026 asti. Tavoittavuus = vähintään 1 minuutti yhtäjaksoista katselua.
Avainsanat
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä.
