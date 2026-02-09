Vihreiden Hyrköltä yksinkertainen ratkaisu miljardin verovajeeseen: ”Välittääkö hallitus enemmän varakkaiden veroaleista kuin Suomen taloudesta?”
10.2.2026 13:00:02 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi lisätalousarviota, jonka mukaan verotuotot vuonna 2026 vähenevät lähes miljardilla. Hän vaatii hallitukselta toimia veropohjan vahvistamiseksi ja ehdottaa tehottoman yhteisöveroalennuksen perumista.
Hallituksen vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa menoja lisätään 438 miljoonalla eurolla, tuloja vähennetään 952 miljoonalla eurolla ja nettolainanoton tarve kasvaa 1,39 miljardilla eurolla. Valtiovarainvaliokunnan matkalla Lontoossa oleva Hyrkkö kommentoi hallituksen epäonnistunutta talouspolitiikkaa, jota lisätalousarviolla ei pystytä korjaamaan.
– Hallitus lupasi kääntää velkalaivan ja perusteli sillä ankaraa leikkauspolitiikkaa. Kuinka kävi? Työttömyys on ennätyslukemissa, lapsiperheköyhyys on kasvanut ja talous junnaa paikallaan. Hallituksen talouspolitiikka uhkaa ajaa meidät päin jäävuorta, Hyrkkö toteaa.
Erityisen huolissaan Hyrkkö kertoo olevansa hallituksen veropolitiikasta. Lisätalousarvion mukaan ansio- ja pääomatuloveron sekä arvonlisäveron verotuotot vähenevät lähes miljardilla ja velanotto kasvaa entisestään.
– Hallituksen talouspolitiikka on kaukana vastuullisesta. Veropohjaan on porattu aukkoja, joita tilkitään lisäleikkauksilla kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta. Ja sama meno vain jatkuu, Hyrkkö toteaa.
Hyrkkö esittää hallitukselle yksinkertaista ratkaisua.
– Yhteisöveron alennus luo julkiseen talouteemme uuden lähes miljardin loven tilanteessa, jossa sopeutustarve edellyttäisi laskemaan jokaisen käytetyn euron tarkasti. Jos hallitus todella kantaa huolta julkisen talouden tilasta ja haluaa kääntää velkalaivan kurssia, se peruu tämän kalliin ja tehottoman päätöksen. Kysymys kuuluu: Välittääkö hallitus enemmän varakkaiden veroaleista kuin Suomen taloudesta? Hyrkkö kysyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Mikkonen: Luontolaki tarvitaan pikaisesti – hallitus on laiminlyönyt luonnonsuojelun9.2.2026 17:41:12 EET | Tiedote
Tänään julkaistu kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) raportti nostaa esiin liiketoiminnan ja luonnon yhteyden. Suomen luontopaneeli julkaisi raporttiin perustuen suosituksen Suomeen säädettävästä sitovasta luontolaista sekä aiheuttaja maksaa -periaatteen käyttöönotosta. Vihreä kansanedustaja ja entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen pitää suositusta selvänä viestinä hallitukselle: luontolaki on välttämätön ja kiireellinen. Sen säätämättä jättäminen on luonnonsuojelun laiminlyöntiä. Paneelin mukaan yritykset ovat avainasemassa luontokadon pysäyttämisessä, mutta tämä edellyttää lainsäädäntöä ja taloudellisia kannustimia.
Vihreiden Virta: Yritykset vaativat toimia luontokadon pysäyttämiseksi – hallitus edelleen jarruttaa6.2.2026 15:05:14 EET | Tiedote
Useat suuret suomalaisyritykset ovat perustaneet luontoverkoston hillitäkseen luontokatoa ja vaativat hallitukselta tiukempaa sääntelyä luonnon turvaamiseksi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ihmettelee, miksi Orpon hallitus ei edelleenkään tee omaa osaansa, vaikka yritykset ovat jo liikkeellä.
Sofia Virta: Hallitus ei saa romuttaa saamelaisten mielenterveyspalveluita kivuliaan totuus- ja sovintokomissiotyön päätteeksi6.2.2026 13:16:02 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii hallitusta turvaamaan saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikkö UVJA:n rahoituksen. Ilman pikaista päätöstä yksikkö joutuu aloittamaan toimintansa alasajon jo tänä keväänä, mikä tarkoittaisi saamenkielisen ja saamelaiskulttuurin mukaisen matalan kynnyksen mielenterveyden tuen katoamista juuri nyt, kun saamelaisten haavat on avattu.
Hanna Holopainen: Lastensuojelun jälkihuollon nuoria ei saa velvoittaa velkaantumaan toimeentulonsa turvaamiseksi4.2.2026 15:51:34 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen kritisoi toimeentulotuen kiristyksiä, jotka ajavat ihmisiä köyhyyteen. Holopainen vaatii, että lastensuojelun jälkihuollossa oleville nuorille palautetaan oikeus opiskella ilman velkaantumista.
Sofia Virta: Lähestymiskiellot eivät suojele, jos järjestelmä reagoi liian myöhään4.2.2026 12:21:49 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tukee kokoomuksen Pihla Keto-Huovisen esitystä ja vaatii hallitukselta ripeitä toimia lähisuhdeväkivallan uhrien suojelun vahvistamiseksi. Virran mukaan viimeaikainen keskustelu osoittaa, että nykyinen järjestelmä puuttuu väkivaltaan liian usein vasta silloin, kun uhri on jo vakavassa vaarassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme