Vihreiden Hyrköltä yksinkertainen ratkaisu miljardin verovajeeseen: ”Välittääkö hallitus enemmän varakkaiden veroaleista kuin Suomen taloudesta?”

Tänään julkaistu kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) raportti nostaa esiin liiketoiminnan ja luonnon yhteyden. Suomen luontopaneeli julkaisi raporttiin perustuen suosituksen Suomeen säädettävästä sitovasta luontolaista sekä aiheuttaja maksaa -periaatteen käyttöönotosta. Vihreä kansanedustaja ja entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen pitää suositusta selvänä viestinä hallitukselle: luontolaki on välttämätön ja kiireellinen. Sen säätämättä jättäminen on luonnonsuojelun laiminlyöntiä. Paneelin mukaan yritykset ovat avainasemassa luontokadon pysäyttämisessä, mutta tämä edellyttää lainsäädäntöä ja taloudellisia kannustimia.