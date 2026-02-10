Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää asukastilaisuuden jämsäläisille uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen valmistelusta
10.2.2026 13:45:02 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee Jämsään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamista. Yksi kolmesta Keski-Suomen hyvinvointialueen laajan palvelun ja laajojen aukioloaikojen sosiaali- ja terveyskeskuksista sijaitsee Jämsässä. Jämsäläiset saavat yhdestä toimipisteestä useiden eri ammattilaisten sosiaali- ja terveyspalveluja. Nykyinen sairaala-rakennus on kuitenkin tullut elinkaarensa päähän ja tarvitaan toimivat ja turvalliset tilat sekä henkilöstölle että asiakkaille ja potilaille.
Hyvinvointialue järjestää aiheesta kaikille avoimen asukastilaisuuden torstaina19.2. kello 17–19 Jämsänjoen yhtenäiskoulun ruokasalissa osoitteessa Paununkatu 1, Jämsä. Tilaisuudessa kerrotaan hankkeen etenemisestä sekä vastataan asukkaiden kysymyksiin. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään halukkaille osallistujille asukastyöpaja, jossa käsitellään muun muassa rakennukseen suunniteltuja palveluja.
Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa tukea Jämsän kaupungin kehittämistä. Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen uudisrakennuksen suunnittelua tehdään yhdessä henkilöstön, jämsäläisten ja Eteläisen Keski-Suomen alueen asukkaiden ja Jämsän kaupungin kanssa.
Rakennuspaikkaa on suunniteltu entisen Seppolan koulun tontille Keskuskadulle.
Keski-Suomen hyvinvointialue odottaa tietoa lainanottovaltuudesta, johon myös Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus -hanke sisältyy.
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa jämsäläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. Hyvinvointialue on tuottanut jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9.2025 alkaen.
Lisätietoja:
- Elina Vettenterä, palvelupäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue,
elina.vettentera(at)hyvaks.fi, p. 040 182 1772
- Tuija Lepistö, Rakennuttaja, Keski-Suomen hyvinvointialue,
tuija.lepisto(at)hyvaks.fi, p. 040 525 7184
- Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö,
Keski-Suomen hyvinvointialue, sanna-riikka.koponen(at)hyvaks.fi, p. 050 598 8481
Lisätietoja tilaisuuden järjestämisestä:
- Nina Peränen, palvelujohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, nina.peranen(at)hyvaks.fi, p. 050 594 6783
Avainsanat
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Sumiaiskoti on siirtymässä yksityiselle palveluntuottajalle Äänekoskella10.2.2026 13:05:28 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee Sumiaiskodissa oman toimintansa päättämistä keväällä 2026. Sumiaiskoti on ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö ja hyvinvointialue on tiloissa vuokralla. Sumiaiskodin tilat ovat siirtymässä 1.6.2026 uudelle vuokralaiselle Mattilan Hoivapalvelut Oy:lle, joka uutena palveluntuottajana ryhtyy tarjoamaan tiloissa asumispalveluita iäkkäille henkilöille kesäkuun alussa.
Kutsu: Vuoden 2026 ensimmäisessä palveluntuottajafoorumissa aiheena tuotantotapa-analyysit hyvinvointialueella10.2.2026 09:12:53 EET | Tiedote
Vuoden 2026 ensimmäinen palveluntuottajafoorumi pidetään keskiviikkona 11.3. klo 14-16. Voit osallistua foorumiin paikanpäällä hyvinvointialueen valtuustosalissa (Viitaniementie 1A, Jyväskylä) tai etäyhteydellä tästä linkistä.
Jyväskylässä selviämisasema on 16.2. alkaen auki iltakahdeksasta aamukahdeksaan9.2.2026 14:25:40 EET | Tiedote
Hyvinvointialueen ylläpitämän Jyväskylän selviämisaseman aukioloaika on 16.2. alkaen kello 20.00–8.00. Muutoksen taustalla on alentunut käyttöaste. Vapautuvia henkilöstöresursseja kohdennetaan liikkuvaan päihde- ja asunnottomuustyöhön.
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa pilottia ajanvarauskirjeiden lähettämisestä Suomi.fi-viesteillä9.2.2026 13:29:04 EET | Tiedote
Pilotissa mukana olevat yksiköt lähettävät ajanvarauskirjeet Suomi.fi-viestinä, mikäli asiakas on ottanut viestit käyttöön.
Keski-Suomen hyvinvointialueella kehitetään syövän diagnostiikkaa ja hoitoa Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen tuella9.2.2026 10:07:25 EET | Tiedote
Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen lahjoittama 50 000 euron tutkimusapuraha on jaettu. Tuki kohdistuu syövän diagnostiikan ja hoidon kehittämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme