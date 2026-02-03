Muutosneuvottelut päättyivät Keskimaalla – päätöksiä ABC Keuruun ja ravintoloiden toiminnasta

Osuuskauppa Keskimaan 19.1.2026 aloitetut muutosneuvottelut koskivat osaa Keskimaan ravintoloista sekä ABC Keuruun henkilökuntaa. Yhteensä neuvottelujen piirissä oli 211 työntekijää.

ABC Keuruun sisäkaupan toiminta päättyy

Osuuskauppa Keskimaa on päättänyt lopettaa ABC Keuruun sisäkaupan liiketoiminnan ja sulkea toimipaikan. Sisäkaupan liiketoiminta päättyy 1.3.2026. Sulkemispäätökseen johtivat yksikön pitkäaikainen tappiollisuus sekä kiinteistön merkittävät korjaus- ja uudistustarpeet.

− Päätös ABC Keuruun sisäkaupan liiketoiminnan lopettamisesta merkitsee sitä, että toimipaikan koko henkilökunta, yhteensä 10 työntekijää, joudutaan irtisanomaan. Pyrimme aktiivisesti löytämään ABC Keuruun henkilöstölle korvaavaa työtä, jotta työsuhteet Keskimaalla voivat jatkua. Osalle pystymme tarjoamaan työtä heti Keskimaan muista toimipaikoista. Osalle tarjotaan työtehtäviä sitä mukaa, kun niitä tulee avoimeksi. Henkilöstön näkökulma ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisia ja neuvottelujen ajan olemme käyneet keskusteluja avoimesti ja yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Neuvottelut koskivat ainoastaan ABC Keuruun toimipaikkaa liikennekaupan toimialalla, taustoittaa liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.

ABC Keuruun sisäkaupan liiketoiminnan sulkeminen ei vaikuta ABC:n polttoainejakeluun Keuruulla.

Ravintoloiden organisaatiorakenteisiin, työtehtäviin ja -sopimuksiin muutoksia – ei irtisanomisia

Keskimaan ravintoloiden osalta muutosneuvottelut koskivat seuraavia yksiköitä ja niiden koko henkilöstöä: Original Sokos Hotel Alexandran ravintolat (Frans & Sandra, Jalo Kitchen & Lounge, Franseska), Solo Sokos Hotel Paviljongin ravintolat (Trattoria Aukio, kokous- ja aamiainen) Sataman Viilu, Rosso sekä Prisma Seppälän ravintolamaailma (Buffa & Presso, Hesburger Seppälä).

Muutosneuvottelujen piirissä olleissa Keskimaan ravintolayksiköissä toteutetaan organisaatio- ja työtehtävien muutoksia, joilla pyritään sopeutumaan heikentyneeseen kysyntään ja palauttamaan toiminnan kannattavuus.

− Muutosneuvotteluiden kohteena olleiden ravintoloiden henkilöstöön liittyvät muutokset koskevat esihenkilö- ja vuorovastuutehtävien sekä sopimustuntien muutoksia eri yksiköissä. Yksikään ravintola ei lopeta toimintaansa, eikä henkilöstöön kohdistu irtisanomisia. Muutosten tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja turvata palveluiden jatkuvuus kysynnän vaihteluihin mukautuen, toteaa matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Kaikilla tehdyillä päätöksillä pyritään varmistamaan Keskimaan ravitsemis- ja liikennekaupan pitkäjänteinen toiminta ja työpaikkojen säilyminen tulevaisuudessa.

− Henkilöstömme on Keskimaan toiminnan selkäranka, ja heidän panoksensa arjen onnistumiseen on korvaamaton. Muutokset ovat aina haastavia, mutta ne ovat välttämättömiä, jotta pystymme vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja turvaamaan palveluidemme jatkuvuuden. Teemme kaikkemme tukeaksemme henkilöstöämme muutoksissa ja löytääksemme mahdollisimman monelle uuden ratkaisun organisaatiomme sisältä, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg toteaa.