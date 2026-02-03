Miltä puumarkkinat näyttävät? Tutustu MTK:n puumarkkinakatsauksiin
10.2.2026 14:03:34 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK julkaisee joka kuukauden alussa tutkimuspäällikkö Kalle Karttusen koostaman puumarkkinakatsauksen. Puumarkkinakatsaukset kertovat metsäteollisuuden ajankohtaisesta markkinatilanteesta ja miten se vaikuttaa metsänomistajien puukauppamahdollisuuksiin. Tutustu helmikuun katsaukseen!
MTK:n puumarkkinakatsaus tarjoaa medialle ja metsänomistajille selkeän, ajantasaisen ja asiantuntevan kuvan puumarkkinoiden kehityksestä. Katsaus kokoaa yhteen keskeiset trendit ja muutokset, jotka vaikuttavat sekä metsänomistajien päätöksiin että metsäalan toimijoiden näkymiin.
”Seuraamme tiiviisti puumarkkinoiden tapahtumia ja ne kiinnostavat metsänomistajia. Metsät ovat arvokasta omaisuutta, jonka arvoa seurataan syystäkin tiiviisti. Metsänomistajat hoitavat metsiään erilaisista lähtökohdista ja pyrimme tuomaan esille mahdollisimman kattavaa tietoa raakapuun ja lopputuotteiden markkinoilta”, MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen korostaa.
Yksi seuratuimmista tilastoista on Metsäteollisuus ry:n ylläpitämä viikoittainen puukauppatilasto. Tilasto avaa menneiden puukauppojen trendiä kauppamäärien ja puun hinnan kautta. MTK on koonnut puumarkkinasivulleen myös tilastoja metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoista.
”Tavalliselle metsänomistajille oman metsän ajankohtaisten hoitotarpeiden tunnistaminen ja oman metsän tulevaisuuden suunnitelmat ovat kuitenkin edelleen ne taustatekijät, jotka määrittävät monelle pääraamit, joilla puukauppaan yleensä ryhdytään. Puun hinta ja kysyntä ovat myös hyvin suuria tekijöitä, jos katsotaan metsän ulkopuolisia asioita. Puukaupan kilpailuttamisella on kuitenkin selkeitä hyötyjä metsänomistajalle, kun hinnat vaihtelevat”, Karttunen kommentoi.
Lue tiistaina julkaistu helmikuun puumarkkinakatsaus!
Lisätietoja:
Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö, MTK
kalle.karttunen@mtk.fi, +358 44 373 9377
