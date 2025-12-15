Paula Malleuksen uusi kirja opastaa kestävään liiketoimintaan muoti- ja tekstiilialalla

Muoti- ja tekstiiliala elää murrosta, jossa perinteiset toimintamallit eivät enää riitä. UPCYCLING - Neuleiden toinen elämä on käytännönläheinen opas kaikille, jotka haluavat rakentaa kestävää ja omaan arvopohjaan nojaavaa liiketoimintaa uuden ajan muotikentällä.



Kirja on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa keskittyy yrittäjyyteen ja liiketoiminnan kehittämiseen erityisesti pientoimijan näkökulmasta. Se tarjoaa konkreettisia työkaluja liikeidean kirkastamiseen, oman osaamisen sanoittamiseen, hinnoitteluun, yritysmuodon valintaan ja brändin rakentamiseen - kaikki käytännön esimerkkien ja kirjoittajan omien kokemusten kautta. Tieto ei ole teoreettista, vaan perustuu lähes 20 vuoden yrittäjätaipaleeseen ja yli 25 vuoden kokemukseen muoti- ja tekstiilialalta. Mukana on myös varoittavia esimerkkejä, jotka auttavat lukijaa välttämään yleisimpiä karikoita ja löytämään oman kestävän polkunsa yrittäjänä.



Kirjan toinen osa vie lukijan syvälle neuleiden ja neulosten maailmaan. Siinä keskitytään konkreettiseen tekemiseen: tarjolla on inspiroivia ideoita, ohjeita ja esimerkkejä siitä, kuinka käytetyistä neuleista ja ylijäämäneuloksista voi syntyä uusia, uniikkeja tuotteita. Osio kannustaa kokeilemaan, soveltamaan ja tekemään itse - avoimen jakamisen hengessä.



Kirjan kirjoittaja, Paula Malleus, on yksi Suomen upcycling-pioneereista ja arvostettu kestävän muodin edistäjä. Hän on toiminut kouluttajana, valmentajana ja sparrannut lukuisia alan opiskelijoita ja toimijoita kehittämään omaa osaamistaan ja liiketoimintaansa. Hänen työssään yhdistyvät vahva arvopohja, luova näkemys ja liiketoiminnan realismi - juuri se yhdistelmä, jota tämän päivän vastuullinen yrittäjyys kaipaa.

***

Tervetuloa juhlistamaan kirjan julkaisua

Postitalon legendaariseen postisaliin

Postitalo, Postisali

Postikatu 1, 00100 Helsinki



Perjantaina 6.3.2026

Ovet avautuvat lehdistölle klo 17.30.

Virallinen julkistus käynnistyy klo 18.00, jonka jälkeen ilta jatkuu kutsuvierastilaisuutena.



Ilta kokoaa yhteen kestävän muodin, tekstiilialan ja liiketoiminnan kehittämisen parissa toimivia tekijöitä – juhlistamaan kirjaa, joka avaa neuleiden uuden elämän mahdollisuuksia sekä upcyclingin liiketoiminnallista potentiaalia. Tarjolla: juhlajuomaa ja pientä naposteltavaa.

Pukukoodi: vapaavalintainen.



Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan kirjan syntyä ja keskustelemaan siitä, miten luovuus, vastuullisuus ja liiketoiminta kietoutuvat yhteen.