Kohdunkaulan syövän seulontakutsujen lähetys on alkanut – näytteen voi ottaa myös kotona

Fimlab lähettää seulontakutsuja vuoden mittaan syntymäkuukauden mukaan: ensimmäisinä kutsun saavat tammikuussa syntyneet naiset ja viimeiset kutsut lähtevät lokakuussa loppuvuodesta syntyneille naisille. Fimlab toimittaa seulontakutsun sähköisesti Suomi.fi-viesteihin tai Postin DigiPosti -palveluun. Mikäli seulottavalla ei ole sähköisiä viestintäkanavia vielä aktivoituna, hän saa seulontakutsun paperikirjeenä kotiin. Seulonnan tulos ilmoitetaan noin kahden kuukauden kuluessa näytteenotosta.

Mahdollisuus ottaa näyte itse kotona

Uusimman seulontaa koskevan laatusuosituksen mukaisesti kohdunkaulansyövän seulonnassa voidaan hyödyntää myös kotinäytteenottoa eli niin sanottua HPV-omanäytteenottoa, jossa näyte otetaan itse kotona. Menetelmä on käytössä jo muissa Pohjoismaissa ja se on todettu luotettavaksi ja turvalliseksi.

Fimlab ja Tampereen yliopisto ovat tutkineet kotinäytteenoton menetelmää kohdunkaulan syövän seulonnassa jo vuodesta 2024. Tämä tieteellinen tutkimus jatkuu myös vuonna 2026. Tänä vuonna mahdollisuutta osallistua HPV-omanäytteenoton tutkimukseen tarjotaan jo seulonnan ensikutsun yhteydessä niille seulottaville, jotka eivät halua tai voi osallistua seulontanäytteenottoon terveydenhuollon toimipisteessä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Kun Keski-Suomen hyvinvointialueella asuva seulottava on saanut seulontakutsun hän voi halutessaan tilata näytteenottosetin kotiin Fimlabin verkkosivuilta. Ennen seulontakutsua tutkimukseen ei voi osallistua eikä näytteenottosettiä tilata kotiin. Kotona otettu näyte palautetaan postitse Fimlabin laboratorioon tutkittavaksi. Mikäli näytteessä todetaan korkean riskin HPV-infektio, seulottava ohjataan näytteenottoon terveydenhuollon toimipisteeseen.

HPV-omanäytteenotolla pyritään helpottamaan seulontaan osallistumista ja parantamaan seulontakattavuutta, jotta kohdunkaulan syövän esiasteet voidaan havaita ja hoitaa ajoissa. Mikäli HPV-omanäytteenoton tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia, voidaan tulevaisuudessa omanäytteenottoa tarjota osana seulontaprotokollaa eli vaihtoehtona terveydenhuollon toimipisteessä otettavalle näytteelle.

Lisätietoa kohdunkaulan syövän seulonnasta ja HPV-omanäytteenoton tutkimuksesta löytyy Fimlabin verkkosivuilta: fimlab.fi/kohdunkaulan-syovan-seulonta/