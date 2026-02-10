Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tapasi Gossip Girl -tähti Penn Badgleyn – tästä tapaamisessa oli kyse
Tapaamisessa Virta ja Badgley keskustelivat muun muassa polarisaatiosta ja dialogin merkityksestä yhteiskunnassa ja politiikassa.
Virran ja Badgleyn tapaaminen järjestyi heidän yhteisen tuttavansa kautta. Virta kertoo olevansa otettu siitä, että Badgleyn kaltainen maailmantähti halusi mahduttaa matkaansa myös vierailun eduskunnassa.
– Polarisaation lisääntyessä rakentavan vuoropuhelun ja toisiaan kunnioittavan dialogin merkitys kasvaa. Yhteiskunnan jakautuminen näkyy tällä hetkellä Yhdysvalloissa poikkeuksellisen rajulla tavalla, mutta ei Suomikaan ole immuuni tämän ilmiön vaikutuksille, Virta toteaa.
Tapaamisessa Virta kertoi Badgleylle matkastaan politiikan huipulle.
– Se on yksi Suomen poliittisen järjestelmän hienouksista, että täällä sinä voit nousta vaikka puolueen puheenjohtajaksi ilman poliittista taustaa, rahaa tai isojen yritysten tukea. Se osaltaan erottaa meidät myös Yhdysvalloista ja muistuttaa meitä demokratian tärkeydestä, Virta kertoo.
Virran ja Badgleyn lisäksi tapaamiseen osallistuivat Badgleyn kanssa Suomessa vieraileva psykoterapeutti ja filosofian tohtori Nura Mowzooni sekä Perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Lunden.
Virta halusi kutsua Lundenin tapaamiseen osoittaakseen yhdysvaltaisvierailleen, että polarisaation vaikutuksista huolimatta Suomessa myös täysin vastakkaisista puolueista ponnistavat poliitikot voivat olla ystäviä keskenään. Badgley ja Mowzooni olivat vaikuttuneita kaksikon ystävyydestä.
– Minä ja Mikko ajattelemme monesta asiasta hyvin eri tavoin, mutta meillä on myös paljon yhteistä. On tärkeää, että tässä ajassa, jossa on paljon vihaa, pelkoa ja vastakkainasettelua me aikuiset ja poliitikot osoitamme omalla esimerkillämme, että meidän ei tarvitse olla toistemme vihollisia, vaikka emme ole kaikesta samaa mieltä, Virta sanoo.
Muun muassa Gossip Girl ja You -sarjoista tuttu Badgley on Suomessa puhumassa erilaisille yleisöille keskustelun ja rakentavan vuoropuhelun merkityksestä kouluissa ja yhteiskunnassa. Hän vierailee matkansa aikana muun muassa Helsingin Yliopistolla.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Virta saa huomiota kansainvälisten tähtien keskuudessa. Esimerkiksi Virran aborttioikeutta puolustavan videon jakoi taannoin miljoonille seuraajilleen Hollywood-tähti Pedro Pascal.
