Biaudet pitää myönteisenä panostusta saamelaisten psykososiaaliseen tukeen
10.2.2026 15:08:13 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Kansanedustaja Eva Biaudet pitää myönteisenä, että hallitus osoittaa lisätalousarviossa 300 000 euroa saamelaiselle psykososiaaliselle yksikölle Uvjj – Uvjâ – Uvjan vuodelle 2026. Määräraha turvaa toiminnan tulevan vuoden ajaksi.
– Tämä on tärkeä ja vastuullinen päätös. Saamelainen psykososiaalinen yksikkö täyttää ratkaisevan tärkeää tehtävää tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveys- ja tukipalveluja kolmella saamen kielellä sekä suomeksi. Monille tämä on ensimmäinen kerta, kun he saavat tukea omalla kielellään ja omaa kulttuuriaan kunnioittaen, Biaudet sanoo.
Yksikkö on ainoa laatuaan Suomessa. Ilman sitä moni saamenkielinen jäisi vaille asianmukaista hoitoa.
– Kielivähemmistöille on ratkaisevan tärkeää saada sosiaali- ja terveyspalveluja omalla äidinkielellään. Oikeus saada hoitoa omalla kielellä ei ole sivuseikka, vaan keskeinen yhdenvertaisuuskysymys, Biaudet korostaa.
Sekä Saamelaiskäräjät että Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio ovat painottaneet, että toiminnan jatkuvuus edellyttää pysyvää ja pitkäjänteistä rahoitusta. Myös YK:n totuuden, oikeuden ja hyvityksen erityisraportoija on suositellut, että yksiköstä tehdään pysyvä ja riittävästi resursoitu.
– Rahoituksen turvaaminen vuodelle 2026 on askel eteenpäin. Tuki ei kuitenkaan saa perustua tilapäisiin ratkaisuihin. Seuraava askel on varmistaa pysyvä ja pitkäjänteinen rahoitus, Biaudet sanoo.
Biaudet korostaa, että kyse on ihmisoikeuksista ja valtion velvollisuudesta turvata saamelaisten oikeudet. Saamelaisten psykososiaalinen tuki on turvattava pitkäjänteisesti ja pysyvästi.
Yhteyshenkilöt
Eva BiaudetKansanedustajaPuh:050 512 1846eva.biaudet@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Katedralskolan i Åbo firar 750 år – Adlercreutz avtäckte informationsskylt om rektor Henrik Tempil7.2.2026 14:35:22 EET | Pressmeddelande
Katedralskolan i Åbo inledde i dag sitt 750-årsjubileum vid en högtidlig ceremoni där SFP:s ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz avtäckte en informationstavla till minne av skolans första kända rektor, Henrik Tempil. Jubileet uppmärksammar inte bara en enskild skola, utan hela det finländska skolsystemet.
Turun Katedralskolan juhlii 750 vuotta – Adlercreutz paljasti informaatiotaulun rehtori Henrik Tempilin kunniaksi7.2.2026 14:35:22 EET | Tiedote
Turun Katedralskolan käynnisti tänään 750-vuotisjuhlavuotensa juhlaseremonialla, jossa RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz paljasti informaatiotaulun koulun ensimmäisen tunnetun rehtorin, Henrik Tempilin, muistoksi. Juhlavuosi ei huomioi ainoastaan yksittäistä koulua, vaan koko suomalaista koulutusjärjestelmää.
Wickström: En läkare – inte flera olika7.2.2026 10:57:13 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) är nöjd över att egenläkarmodellen äntligen etableras i Finland. Regeringen satsar totalt 40 miljoner euro på att utveckla modellen, något som SFP länge har jobbat för.
Wickström: Yksi lääkäri – ei useita eri7.2.2026 10:57:13 EET | Tiedote
Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) on tyytyväinen siitä, että omalääkärimalli vihdoin vakiintuu Suomessa. Hallitus panostaa mallin kehittämiseen yhteensä 40 miljoonaa euroa, mikä on ollut RKP:n pitkään ajama tavoite.
Adlercreutz, Henriksson och Biaudet på plats i Enare under Samernas nationaldag6.2.2026 14:18:40 EET | Pressmeddelande
Samernas nationaldag firas den 6 februari till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917. I år uppmärksammades också den nya sametingslagen i samband med firandet i Enare, där Sametingets sessionssal är belägen. Svenska folkpartiet var starkt representerat genom partiordförande och undervisningsminister Anders Adlercreutz, Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Eva Biaudet, som alla deltog i evenemanget.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme