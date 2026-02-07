Biaudet pitää myönteisenä panostusta saamelaisten psykososiaaliseen tukeen

– Tämä on tärkeä ja vastuullinen päätös. Saamelainen psykososiaalinen yksikkö täyttää ratkaisevan tärkeää tehtävää tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveys- ja tukipalveluja kolmella saamen kielellä sekä suomeksi. Monille tämä on ensimmäinen kerta, kun he saavat tukea omalla kielellään ja omaa kulttuuriaan kunnioittaen, Biaudet sanoo.

Yksikkö on ainoa laatuaan Suomessa. Ilman sitä moni saamenkielinen jäisi vaille asianmukaista hoitoa.

– Kielivähemmistöille on ratkaisevan tärkeää saada sosiaali- ja terveyspalveluja omalla äidinkielellään. Oikeus saada hoitoa omalla kielellä ei ole sivuseikka, vaan keskeinen yhdenvertaisuuskysymys, Biaudet korostaa.

Sekä Saamelaiskäräjät että Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio ovat painottaneet, että toiminnan jatkuvuus edellyttää pysyvää ja pitkäjänteistä rahoitusta. Myös YK:n totuuden, oikeuden ja hyvityksen erityisraportoija on suositellut, että yksiköstä tehdään pysyvä ja riittävästi resursoitu.

– Rahoituksen turvaaminen vuodelle 2026 on askel eteenpäin. Tuki ei kuitenkaan saa perustua tilapäisiin ratkaisuihin. Seuraava askel on varmistaa pysyvä ja pitkäjänteinen rahoitus, Biaudet sanoo.

Biaudet korostaa, että kyse on ihmisoikeuksista ja valtion velvollisuudesta turvata saamelaisten oikeudet. Saamelaisten psykososiaalinen tuki on turvattava pitkäjänteisesti ja pysyvästi.