Työvoimaviranomaiset ottavat käyttöön yhteisen tekstiviestimuistutuksen 1.3. alkaen

23.2.2026 10:00:00 EET | KEHA-keskus | Tiedote

Järjestelmän tavoitteena on parantaa työnhakijoiden tiedonsaantia ja tukea määräaikojen sekä velvoittavien tapaamisten noudattamista ennakoivilla muistutuksilla.

kuvituskuva työmarkkinatori

Maaliskuun alusta alkaen työvoimaviranomainen lähettää etukäteen tekstiviestimuistutuksen velvoittavan toimenpiteen määräajan päättymisestä, jos työvoimaviranomaisella on käytettävissä työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön suomalainen matkapuhelinnumero.  

Tavoitteena on parantaa työnhakijan tiedonsaantia ja tukea määräaikojen sekä velvoittavien tapaamisten noudattamista. 
 
Automaattiset tekstiviestimuistutukset lähetetään työnhakijoille, joiden tietoihin on tallennettu suomalainen matkapuhelinnumero. Muistutus lähetetään 24 tuntia ennen velvoittavaa asiakastapaamista ja 36 tuntia ennen työnhakijaa velvoittavien toimenpiteiden määräajan päättymistä. 

Tekstiviestejä lähetetään muun muassa vastaamattomien selvitys- ja lisäselvityspyyntöjen, kuulemisten, työtarjousten (1.3. lähtien “työvoimaviranomaisen työnhakijan haettavaksi osoittama työpaikka”) sekä suunnitelmaan kirjattujen velvoittavien tehtävien ja tapaamisten määräaikojen umpeutuessa. 

Viestit ovat yksisuuntaisia muistutuksia eivätkä sisällä linkkejä tai henkilötietopyyntöjä, eikä niihin voi vastata. Työvoimaviranomaiset voivat edelleen lähettää työnhakijoille myös muita yksiköllisiä tekstiviestejä harkintansa mukaan. 

Suomenkielisissä tekstiviestimuistutuksissa lähettäjäksi mainitaan ”TyömarkTori” ja ruotsinkielisissä viesteissä ”Jobbmarknad”.  

Työttömyysturvaan liittyvät Suomi.fi-muistutukset säilyvät ennallaan ja täydentävät tekstiviestimuistutuksia. Työnhakijat voivat saada muistutuksia myös työllisyysalueiden omista ajanvarausjärjestelmistä. 

Järjestelmän viranomaisille tarjoaa Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus. 

työvoimapalveluttyömarkkinatorikeha-keskus

KEHA-keskus – Valtakunnallinen asiantuntija hallinnon, digitalisaation ja työllisyyden kehittämisessä

Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtion asiantuntijavirasto, joka tukee työllisyyttä, kotoutumista, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista. KEHA-keskus vastaa myös elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista. Lisäksi viraston erillisyksikkönä toimii Siviilipalveluskeskus ja muita erityistehtäviä ovat esimerkiksi virastoille tarjottavat tietojärjestelmät sekä maksatukseen ja valtionapuihin liittyvät tehtävät.

