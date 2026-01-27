Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rahoitusvuosi 2025: Kasvuinvestointeja, kansainvälistymistä ja vahvaa maaseudun kehitystä
12.2.2026 11:00:00 EET | Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Vuonna 2025 Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin myönnettiin yhteensä lähes 67,7 miljoonaa euroa kehittämis-, investointi- ja yritysrahoitusta. Rahoituksella tuettiin maataloutta, maaseudun yrityksiä ja hankkeita sekä pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Lisäksi vahvistettiin alueen osaamista ja työllisyyttä sekä sujuvoitettiin siirtymää koulutuksesta työelämään.
Maatalouden investoinnit ja maaseudun kehittäminen piristyivät
Maatalouden ja maaseudun kokonaisrahoitus nousi 56,5 miljoonaan euroon. Maatalouden investointituet olivat 16 miljoonaa euroa ja nuorten viljelijöiden aloitustuki yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Puutarhatukia myönnettiin 10,6 miljoonaa euroa ja luonnonmukaisen tuotannon tukia 4,4 miljoonaa euroa.
Maatalouden investointitukia haettiin laajasti, erityisesti uusien navettarakennusten ja energiainvestointien toteuttamiseen. Nuorten viljelijöiden aloitustuissa nähtiin selvää kasvua edellisvuosiin verrattuna. Maaseudun yritystukia ja hankerahoitusta myönnettiin yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, ja tukea kohdistui muun muassa elintarvikejalostukseen, valmistavaan teollisuuteen, matkailun kehittämiseen sekä uudenlaiseen osaamiseen kuten tekoälyn hyödyntämiseen.
Yrityksille lähes 21,4 miljoonaa euroa kehittämiseen ja kansainvälistymiseen
Yritysten kasvua ja kehittämistä tuettiin lähes 21,4 miljoonalla eurolla Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Rahoitusta käytettiin erityisesti pk-yritysten tuotekehitykseen, kansainvälisen liiketoiminnan vahvistamiseen sekä tuotannon ja palvelujen kehittämiseen.
Vuonna 2025 rahoitettiin 89 kehittämishanketta EAKR- ja JTF-rahoituksella, ja hankkeissa korostuivat mm. tekoälyn hyödyntäminen sekä uudet vientimarkkinat. Team Finland -verkoston kautta yrityksiä ohjattiin kasvuun ja vientiin, ja Business Finlandin rahoituksessa näkyi vahva suunta kansainvälistymiseen. Market Explorer- ja Exhibition Explorer -palveluita käytettiin laajasti.
ESR+-ohjelman kehittämisrahoitusta myönnettiin alueelle yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeet vahvistivat työelämäosaamista, koulutuksen laatua, monikulttuurisia työympäristöjä sekä nuorten siirtymää koulutuksesta työelämään. Vuoden 2025 aikana rahoitettiin yhteensä yhdeksän ESR+-hanketta.
Pohjanmaan elinvoimakeskus aloitti toimintansa
Vuosi 2025 oli samalla merkittävä hallinnollinen murrosvuosi, sillä se jäi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten viimeiseksi toimintavuodeksi. Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävät siirtyivät 1. tammikuuta 2026 alkaen uuteen Pohjanmaan elinvoimakeskukseen. Uusi elinvoimakeskus jatkaa alueen yritysten ja maaseututoimijoiden tukemista tutulla asiantuntemuksella sekä laajentuneella roolilla liikennejärjestelmän kehittämisen parissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika PalosaariYlijohtajaPohjanmaan elinvoimakeskus | Livskraftscentralen i ÖsterbottenPuh:0295 027 110mika.palosaari@elinvoimakeskus.fi
Karin KainlauriOsastopäällikkö | MaaseutuosastoPohjanmaan elinvoimakeskus | Livskraftscentralen i ÖsterbottenPuh:+358 295 028 572karin.kainlauri@elinvoimakeskus.fi
Hanna AuronenOsastopäällikkö | Elinkeino-osastoPohjanmaan elinvoimakeskus | Livskraftscentralen i ÖsterbottenPuh:+358 295 028 539hanna.auronen@elinvoimakeskus.fi
Linkit
Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa muun muassa elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Lisäksi Pohjanmaan elinvoimakeskus vastaa myös liikennejärjestelmään, liikenneturvallisuuteen ja liikenteen toimivuuteen liittyvistä tehtävistä kolmen pohjalaismaakunnan alueella.
Päätoimipaikkamme sijaitsee Vaasassa ja toimipaikka Kokkolassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan elinvoimakeskus
Sysselsättningsöversikt för december: Arbetslösheten fortsätter att öka (Österbotten, Mellersta Österbotten)27.1.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av december sammanlagt 10 681 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 669 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i december 2 084 fler än i november. Jämfört med november månad ökade arbetslöshetsgraden inom Österbottens NTM-centrals område med 1,8 procentenheter och i hela landet med 1,2 procentenheter. Under december fanns det totalt 1 253 lediga arbetsplatser, vilket var 480 platser (- 27,7 %) färre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av UF-centrets Arbetsförmedlingsstatistik.
Joulukuun työllisyyskatsaus: Työttömyys jatkaa kasvuaan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)27.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) oli joulukuun lopussa yhteensä 10 681 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 669 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli joulukuussa 2 084 enemmän kuin marraskuussa. Marraskuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 1,8 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja koko maassa 1,2 prosenttiyksikköä. Joulukuun aikana avoinna oli yhteensä 1 253 työpaikkaa, mikä oli 480 paikkaa (- 27,7 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme