Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rahoitusvuosi 2025: Kasvuinvestointeja, kansainvälistymistä ja vahvaa maaseudun kehitystä

Maatalouden investoinnit ja maaseudun kehittäminen piristyivät

Maatalouden ja maaseudun kokonaisrahoitus nousi 56,5 miljoonaan euroon. Maatalouden investointituet olivat 16 miljoonaa euroa ja nuorten viljelijöiden aloitustuki yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Puutarhatukia myönnettiin 10,6 miljoonaa euroa ja luonnonmukaisen tuotannon tukia 4,4 miljoonaa euroa.

Maatalouden investointitukia haettiin laajasti, erityisesti uusien navettarakennusten ja energiainvestointien toteuttamiseen. Nuorten viljelijöiden aloitustuissa nähtiin selvää kasvua edellisvuosiin verrattuna. Maaseudun yritystukia ja hankerahoitusta myönnettiin yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, ja tukea kohdistui muun muassa elintarvikejalostukseen, valmistavaan teollisuuteen, matkailun kehittämiseen sekä uudenlaiseen osaamiseen kuten tekoälyn hyödyntämiseen.

Yrityksille lähes 21,4 miljoonaa euroa kehittämiseen ja kansainvälistymiseen

Yritysten kasvua ja kehittämistä tuettiin lähes 21,4 miljoonalla eurolla Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Rahoitusta käytettiin erityisesti pk-yritysten tuotekehitykseen, kansainvälisen liiketoiminnan vahvistamiseen sekä tuotannon ja palvelujen kehittämiseen.

Vuonna 2025 rahoitettiin 89 kehittämishanketta EAKR- ja JTF-rahoituksella, ja hankkeissa korostuivat mm. tekoälyn hyödyntäminen sekä uudet vientimarkkinat. Team Finland -verkoston kautta yrityksiä ohjattiin kasvuun ja vientiin, ja Business Finlandin rahoituksessa näkyi vahva suunta kansainvälistymiseen. Market Explorer- ja Exhibition Explorer -palveluita käytettiin laajasti.

ESR+-ohjelman kehittämisrahoitusta myönnettiin alueelle yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeet vahvistivat työelämäosaamista, koulutuksen laatua, monikulttuurisia työympäristöjä sekä nuorten siirtymää koulutuksesta työelämään. Vuoden 2025 aikana rahoitettiin yhteensä yhdeksän ESR+-hanketta.

Pohjanmaan elinvoimakeskus aloitti toimintansa

Vuosi 2025 oli samalla merkittävä hallinnollinen murrosvuosi, sillä se jäi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten viimeiseksi toimintavuodeksi. Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävät siirtyivät 1. tammikuuta 2026 alkaen uuteen Pohjanmaan elinvoimakeskukseen. Uusi elinvoimakeskus jatkaa alueen yritysten ja maaseututoimijoiden tukemista tutulla asiantuntemuksella sekä laajentuneella roolilla liikennejärjestelmän kehittämisen parissa.