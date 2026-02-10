Aluehallitus hyväksyi vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman sekä muutokset virkoihin
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 10.2.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi talousarvion käyttösuunnitelman sekä muutokset terveyden ja sairaanhoidon toimialueen ylilääkäreiden ja apulaisylilääkäreiden virkoihin.
Aluehallitus käsitteli talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2026 ja hyväksyi sen esityksen mukaan. Käyttösuunnitelmassa muun muassa ikäihmisten toimialueella on vahvistettu kotiin vietäviä palveluja sekä tarkennettu OYS sairaalapalveluiden ja ensihoidon toimialueella resurssien kohdentumista uuden organisoimismallin mukaisesti.
Talousarvion käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan aluevaltuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa selvitystä määrärahoista. Käyttösuunnitelmassa kohdennetaan menot ja tulot toimialueille ja varmistetaan, että sitovuustasoja ei ylitetä.
Talousarvion seuranta perustuu hyvinvointialuestrategiaan, pelastustoimen palvelutasopäätökseen sekä talousarvioon sisältyviin tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteisiin.
Aluehallitus saa kuukausittain talouden ja henkilöstön tunnusluvut sekä toimialueiden keskeiset nostot. Aluevaltuustolle raportoidaan neljännesvuosittain osavuosikatsauksin.
Hyvinvointialueen tilinpäätös käsitellään aluehallituksessa maaliskuun loppuun mennessä ja aluevaltuustossa kesäkuun loppuun mennessä.
Hyvinvointialue raportoi pyydettäessä puolivuosittain tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteistä valtiovarainministeriölle lainanottovaltuuteen liittyen.
Ylilääkärin ja apulaisylilääkärin virkojen muutokset hyväksyttiin
Terveyden ja sairaanhoidon toimialueella käytiin 10.12.2025–23.1.2026 yhteistoimintaneuvottelut, jotka liittyivät toimialueen johtamisorganisaation muutossuunnitelmiin. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat erityisesti ylilääkäreiden ja apulaisylilääkäreiden tehtäviä. Neuvottelujen lopputuloksena toimialueen johtamista selkeytetään ja nimikkeitä yhtenäistetään.
Aluehallitukselle esitettiin perustettavaksi 9 ylilääkärin virkaa sekä yhteensä 20 apulaisylilääkärin virkaa. Lisäksi toimialueelta esitettiin lakkautettavaksi aiemman organisaatiorakenteen mukaisia apulaisylilääkäreiden virkoja.
Päätösesitykseen tehtiin kokouksessa lisäys, jonka mukaan aluehallitus edellyttää, että muutoksen toimivuutta arvioidaan ja siitä raportoidaan aluehallitukselle vuoden 2026 loppuun mennessä.
Aluehallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.
Muita päätöksiä
Seuraavat kokousasiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti:
- Poistosuunnitelman muuttaminen
- Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen (DPS)
- DPS – piendiagnostiikan laitteet ja tarvikkeet
- Oikaisuvaatimus hyvinvointialuejohtajan päätöksestä 22.12.2025
- Pohjois-Pohjanmaan vanhus- ja nuorisovaltuustojen asiat
- Aluehallituksen otto-oikeuden käyttämistä koskevat asiat
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 17.2.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
