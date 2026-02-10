Aluehallitus hyväksyi vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman sekä muutokset virkoihin

Aluehallitus käsitteli talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2026 ja hyväksyi sen esityksen mukaan. Käyttösuunnitelmassa muun muassa ikäihmisten toimialueella on vahvistettu kotiin vietäviä palveluja sekä tarkennettu OYS sairaalapalveluiden ja ensihoidon toimialueella resurssien kohdentumista uuden organisoimismallin mukaisesti.

Talousarvion käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan aluevaltuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa selvitystä määrärahoista. Käyttösuunnitelmassa kohdennetaan menot ja tulot toimialueille ja varmistetaan, että sitovuustasoja ei ylitetä.

Talousarvion seuranta perustuu hyvinvointialuestrategiaan, pelastustoimen palvelutasopäätökseen sekä talousarvioon sisältyviin tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteisiin.

Aluehallitus saa kuukausittain talouden ja henkilöstön tunnusluvut sekä toimialueiden keskeiset nostot. Aluevaltuustolle raportoidaan neljännesvuosittain osavuosikatsauksin.

Hyvinvointialueen tilinpäätös käsitellään aluehallituksessa maaliskuun loppuun mennessä ja aluevaltuustossa kesäkuun loppuun mennessä.

Hyvinvointialue raportoi pyydettäessä puolivuosittain tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteistä valtiovarainministeriölle lainanottovaltuuteen liittyen.

Ylilääkärin ja apulaisylilääkärin virkojen muutokset hyväksyttiin

Terveyden ja sairaanhoidon toimialueella käytiin 10.12.2025–23.1.2026 yhteistoimintaneuvottelut, jotka liittyivät toimialueen johtamisorganisaation muutossuunnitelmiin. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat erityisesti ylilääkäreiden ja apulaisylilääkäreiden tehtäviä. Neuvottelujen lopputuloksena toimialueen johtamista selkeytetään ja nimikkeitä yhtenäistetään.

Aluehallitukselle esitettiin perustettavaksi 9 ylilääkärin virkaa sekä yhteensä 20 apulaisylilääkärin virkaa. Lisäksi toimialueelta esitettiin lakkautettavaksi aiemman organisaatiorakenteen mukaisia apulaisylilääkäreiden virkoja.

Päätösesitykseen tehtiin kokouksessa lisäys, jonka mukaan aluehallitus edellyttää, että muutoksen toimivuutta arvioidaan ja siitä raportoidaan aluehallitukselle vuoden 2026 loppuun mennessä.

Aluehallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Muita päätöksiä

Seuraavat kokousasiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti:

Poistosuunnitelman muuttaminen

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen (DPS)

DPS – piendiagnostiikan laitteet ja tarvikkeet

Oikaisuvaatimus hyvinvointialuejohtajan päätöksestä 22.12.2025

Pohjois-Pohjanmaan vanhus- ja nuorisovaltuustojen asiat

Aluehallituksen otto-oikeuden käyttämistä koskevat asiat

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 17.2.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.