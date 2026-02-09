Kuolemantapaus Vakka-Suomen sairaalassa

-Otamme osaa omaisten suruun ja olemme pahoillamme tilanteesta. Potilasturvallisuuteen pitää voida luottaa ja se on aina lähtökohtamme. Olemme käyneet läpi potilaiden valvontaa ja seurantaa koskevat käytänteet henkilöstömme kanssa, sanoo Tyks-sairaalapalvelujen johtaja Mikko Pietilä.

Yksikön henkilöstö on myös saanut tilanteessa kriisitukea. Tyks ei yksilöi tapahtumapaikkaa tietosuojasyistä.

-Tyks antaa kaiken tutkimuksessa tarvittavan avun ja teemme töitä yhdessä viranomaisten kanssa asian selvittämiseksi. Emme valitettavasti voi poliisitutkinnan vuoksi viestiä asian yksityiskohdista tämän enempää tässä vaiheessa, Pietilä sanoo.

Poliisin tiedote asiasta

Poliisi tutkii vanhuksen kuolemantapausta Vakka-Suomessa - Poliisi