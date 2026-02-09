Kuolemantapaus Vakka-Suomen sairaalassa
10.2.2026 15:28:59 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Vakka-Suomessa sijaitsevassa sairaalassa todettiin valitettava kuolemantapaus 7. helmikuuta 2026.
-Otamme osaa omaisten suruun ja olemme pahoillamme tilanteesta. Potilasturvallisuuteen pitää voida luottaa ja se on aina lähtökohtamme. Olemme käyneet läpi potilaiden valvontaa ja seurantaa koskevat käytänteet henkilöstömme kanssa, sanoo Tyks-sairaalapalvelujen johtaja Mikko Pietilä.
Yksikön henkilöstö on myös saanut tilanteessa kriisitukea. Tyks ei yksilöi tapahtumapaikkaa tietosuojasyistä.
-Tyks antaa kaiken tutkimuksessa tarvittavan avun ja teemme töitä yhdessä viranomaisten kanssa asian selvittämiseksi. Emme valitettavasti voi poliisitutkinnan vuoksi viestiä asian yksityiskohdista tämän enempää tässä vaiheessa, Pietilä sanoo.
