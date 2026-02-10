Sofia Virta: Hallituksen on aika kuunnella ratkaisuja suurtyöttömyyden hoitoon

Suomen työttömyystilanne on Euroopan unionin heikoin eikä käännettä parempaan ole tällä hetkellä näkyvissä.

– Yksikään puolue ei ole yksin vastuussa heikosta työllisyystilanteesta. Orpo ja Purra ovat kuitenkin vastuussa toimista, joilla kansalaisten toivoa tulevasta heikennetään, kuten koulutusmahdollisuuksien leikkaamisesta, työmarkkinoiden epävarmuuden lisäämisestä ja lapsiperheköyhyyden syventämisestä. Nyt on aika kääntää Suomen työllisyyspolitiikan suunta. Tarvitsemme täsmäelvytystoimia, parempia koulutusmahdollisuuksia ja aitoja kannusteita työntekoon, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta toteaa.

Yksi akuutisti elvytettävä sektori on rakennusala. Vihreät on esittänyt 85 miljoonan euron lisärahaa valtion investointiavustuksiin, 15 miljoonan euron lisärahaa energiaremonttien tukiin ja kertaluontoista 30 miljoonan euron investointirahaa, jolla korjattaisiin homekouluja ja kouluissa hälyä aiheuttavia avotiloja.

– Hallituksen rakennusalaa koskevat toimet ovat olleet parhaimmillaan ristiriitaisia ja pahimmillaan lamauttavia. Nyt olisi oikea aika luoda työtä ympäri Suomen ja synnyttää pysyvää lisäarvoa. Kasvukeskuksissa ollaan nopeasti tilanteessa, jossa tyhjien asuntojen sijaan on asuntopula, Virta toteaa.

Vihreät esittää myös uudistettua aikuiskoulutustukea, joka on vanhaa tukea tarkemmin kohdennettu työvoimapula-aloille, vihreän siirtymän vauhdittamiseen ja työn tuottavuutta parantavaan oman osaamisensa kehittämiseen.

– Hallituksen päätöksillä vaikeuttaa kouluttautumista lukitaan ihmiset heidän nykyiseen tilanteeseensa ja pahimmillaan työttömyyteen. Tarvitsemme aidosti toimivan ja oikein kohdentuvan aikuiskoulutustuen mallin, jolla on myönteisiä vaikutuksia sekä ihmisten että talouden kannalta, Virta sanoo.

Vihreät parantaisi työhön tarttumisen kannustinta palauttamalla työttömyysturvan suojaosan ja vahvistaisi työntekijöiden asemaa.

– Lyhyen aikavälin toimena olisi ensisijaisen tärkeää palauttaa työttömyysturvan suojaosa ja pidemmällä aikavälillä ottaa askelia perustulon suuntaan. Tässä tilanteessa on myös idioottimaista irtisanoa väkeä sotesta ja julkiselta sektorilta, sillä samaan aikaan heikennetään peruspalveluja ja sysätään ihmisiä työelämän ulkopuolelle, Virta korostaa.

Virta kummastelee, miksi työllisyyystilanteesta välikysymyksen jättävä keskusta ei ottanut koko oppositiota mukaan välikysymykseensä.

– Keskusta puhuu sillanrakentamisen tärkeydestä, mutta jostain syystä tekee omaa politiikkaansa nurkkakuntaisella tavalla. Ratkaisuja suurtyöttömyyteen pitäisi hakea puoluerajojen yli. Vihreät olisi mieluusti ollut mukana tässäkin välikysymyksessä, Virta korostaa.