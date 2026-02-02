Komissiolta uusia keinoja nuorten nettikiusaamisen torjumiseksi
10.2.2026 16:46:43 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komission uudella verkkokiusaamisen vastaisella toimintasuunnitelmalla pyritään suojelemaan lasten ja nuorten mielenterveyttä verkossa. Suunnitelmassa esitetään koko EU:n kattavaa sovellusta, jonka kautta nettikiusaamisen uhrit voivat hankkia helposti apua. Lisäksi suunnitelmalla koordinoidaan haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuntakeinoja EU-maissa sekä ehkäistään verkkokiusaamista parempien ja turvallisempien digitaalisten käytäntöjen avulla.
EU-sovellus nettikiusaamisesta ilmoittamiseen
Verkkokiusaamisen uhreilla on oltava selkeä ja helppo keino ilmoittaa kokemastaan häirinnästä ja hankkia apua. Yksi toimintasuunnitelman keskeisistä osista onkin helppokäyttöinen ja saavutettava sovellus, jonka kautta verkkokiusaamisesta voi ilmoittaa oman maan auttavalle puhelinpalvelulle. Sovelluksen kautta lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea, ja he voivat myös tallentaa ja lähettää todisteita turvallisesti. Komissio laatii sovelluksesta mallin, jota jäsenmaat voivat muokata. Sovelluksen voi kääntää omalle kielelleen ja yhdistää tarvittaviin kansallisiin palveluihin.
Koordinoitu toimintatapa
Jäsenmaiden olisi laadittava perusteelliset kansalliset suunnitelmat sekä kerättävä ja vertailtava tietoja verkkokiusaamisesta yhteisesti sovitulla tavalla. Näin EU-maat voivat torjua verkkokiusaamista yhteisenä rintamana. Komissio aikoo
- esittää alaikäisten suojelua koskeviin digipalvelusäädöksen suuntaviivoihin tarkistuksia, joilla tehostetaan verkkoalustojen velvollisuutta estää alaikäisten altistuminen haitalliselle sisällölle ja mahdollistaa kyseisestä sisällöstä ilmoittaminen helposti
- antaa digipalvelusäädöstä koskevia ohjeita luotetuista ilmoittajista, jotta voidaan selventää näiden roolia laittoman sisällön, myös verkkokiusaamisen liittyvän laittoman sisällön, torjunnassa
- huomioida videonjakoalustoilla tapahtuvan verkkokiusaamisen audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin meneillään olevassa arvioinnissa ja uudelleentarkastelussa
- tukea tekoälysäädöksen tehokasta täytäntöönpanoa erityisesti, kun kyse on kielletyistä tekoälyyn liittyvistä käytännöistä, kuten syväväärennöksistä
- helpottaa tekoälysäädöksen avoimuusvelvoitteiden tehokasta täytäntöönpanoa muun muassa laatimalla käytännesäännöt sellaisen tekoälyllä tuotetun sisällön merkitsemisestä ja ilmoittamisesta, jota voidaan käyttää verkkokiusaamiseen.
Nettikiusaamisen ehkäiseminen
Komissio tarkistaa opettajille ja kasvattajille suunnatut ohjeensa digilukutaidon edistämisestä, ja verkkokiusaamisen ehkäiseminen on tässä työssä keskeisellä sijalla. Laajempi osaamisunionin mukainen tavoite on vahvistaa digitaitoja ja parantaa digiteknologioiden käyttöä.
Samalla komissio laajentaa kouluille suunnattuja verkkokiusaamisen torjunnan resursseja ja koulutusta Safer Internet -keskusten ja Parempi internet lapsille -alustan avulla.
Turvallisempi internet -päivä
Komissio nostaa esiin lasten oikeuksia ja hyvinvointia verkossa ja sen ulkopuolella nettiturvallisuuden teemapäivän kautta. Euroopan komissio on sitoutunut parantamaan lasten oikeuksia ja hyvinvointia koko Euroopassa ja sen ulkopuolella – niin digimaailmassa kuin muuallakin.
”Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvallisuuteen verkossa. Nettikiusaaminen vaarantaa tämän oikeuden. Kiusaaminen satuttaa uhreja ja saa heidät tuntemaan yksinäisyyttä ja häpeää. Kenenkään lapsen ei pitäisi tuntea näin”, painottaa teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. “Tämä toimintasuunnitelma täydentää nykyisiä välineitämme alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Siinä kehotetaan EU:ta ja sen jäsenmaita toiminaan koordinoidusti, jotta voimme taistella verkkokiusaamista vastaan niin kansallisesti kuin koko EU:n tasolla”, hän jatkaa.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_332
