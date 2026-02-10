SDP:n Suhonen: Kun lapsi tarvitsee huostaanottoa tai kiireellistä sijoitusta, läheissijoituksen on oltava ensisijainen vaihtoehto

SDP:n kansanedustaja Timo Suhosen mielestä läheissijoituksen on oltava ensisijainen vaihtoehto huostaanotoissa ja kiireellisissä sijoituksissa sekä perhehoitoon tulee myös enemmän satsata.

– Perhehoito sijaisperheissä olisi laitoshoitoa inhimillisempi ja edullisempi tapa järjestää lapsen asuminen oman kotinsa ulkopuolella, sanoo Suhonen.

– Mikäli lastensuojelussa perhehoidon osuus saataisiin nostettua Suomessa 60 prosenttiin ja laitoshoidon osuus laskemaan 33 prosenttiin, selvityksen mukaan sijaishuollon kustannukset pienisivät arviolta 168 miljoonalla eurolla vuodessa, perustelee Suhonen.

– Perhehoidon osuuden kasvattamisen puolesta puhuu taloudellisten hyötyjen lisäksi vahvasti sen inhimillisyys: Sijaisperheissä lapset saavat elää mahdollisimman tavallista perhearkea, mihin laitosolosuhteissa ei ole mahdollisuutta. Myös lastensuojelulain mukaan perhehoito on lapsen kannalta tärkeä sijaishuollon muoto, laitoksiin nähden, jatkaa Suhonen.

Lastensuojelussa huostaanotto on viimesijaisin toimi, lapsen turvallisen kasvuympäristön takaamiseksi.

– Omakohtainen kokemukseni huostaanotosta 9-vuotiaana antoi itselleni vahvan ymmärryksen lastensuojelun ja oikeanlaisen huostaanoton tärkeydestä, kertoo Suhonen.

– Kohdallani huostaanotto tapahtui isovanhemmille. Onkin erittäin tärkeää, että lastensuojelussa voitaisiin arvioida vahvemmin huostaanoton mahdollisuus myös lapsen sukulaisille. Eli läheissijoitus olisi aidosti oltava ensisijaisesti harkittava vaihtoehto, esittää Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Suhonen.

– On tärkeää, että yhteiskunnassamme kannustetaan ja etsitään aktiivisesti sopivia ja tasapainoisia sijaisperheitä. On tärkeää, että turvallinen kasvuympäristö voidaan taata kaikille Suomen lapsille, sanoo kansanedustaja Timo Suhonen.

Missään tapauksessa ei myöskään lapsen sukulaisia pidä ohittaa harkinnassa, kun lapsen sijaiskodin paikkaa harkitaan ja arvioidaan. Siinäkin on pääsääntönä oltava lapsen etu. Lapsen omat isovanhemmat voisivat kuulua ensimmäisinä läpikäytäviin vaihtoehtoihin, jatkaa Suhonen.

– Kun nyt tiedämme tuoreen tiedon perusteella, olemme Suomessa tässä kovasti takamatkalla pohjoismaisiin naapureihimme verrattuna. Kysymys on rahan lisäksi myös inhimillinen. Suomea on muutettava tässäkin enemmän lapsiystävälliseksi. Erittäin tärkeää on myös se, etteivät lapset saa olla enää hallituksen leikkauslistalla, vaatii Suhonen.