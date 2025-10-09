RASI ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Rakentamisen ja remontoinnin markkinat kääntyivät hienoiseen kasvuun – epävarmuuden lievittämiseen olisi keinoja
11.2.2026 07:05:00 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | RASI ry | Tiedote
Rakentamisen ja remontoinnin markkinat kääntyivät vuonna 2025 kasvuun. Ala on kuitenkin yhä selvästi jäljessä koronaa edeltäneistä vuosista, ja kasvun vahvistuminen edellyttää kuluttajien luottamusta sekä ennakoitavaa toimintaympäristöä. Vuodelle 2026 odotetaan kasvun jatkuvan, mutta suunnan varmistaminen vaatii päätöksiä jo nyt.
Rakentamisen ja remontoinnin markkinat kääntyivät vihdoin kasvuun kahden miinusmerkkisen vuoden jälkeen. Rauta- ja sisustuskauppayhdistys RASI ry:n toimialatilaston mukaan myynnin kehitys oli 3,6 % vuonna 2025.
”Kasvusta huolimatta kokonaisvolyymi on yhä selvästi alemmalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa. Rakentamisen merkitys Suomen kansantaloudelle on poikkeuksellisen suuri, ja alan kehitys heijastuu laajasti työllisyyteen, erikoiskauppaan ja talouskasvuun”, sanoo RASI ry:n toimitusjohtaja Riikka Vaaja.
Remontteja lykätään – korjausvelka kasvaa
Kotitalouksien ja taloyhtiöiden epävarmuus näkyy edelleen rautakaupoissa. Remontteja siirretään eteenpäin, mikä kasvattaa rakennuskannan korjausvelkaa ja heijastuu koko rakentamisen arvoketjuun.
”Kasvun kääntyminen on hyvä uutinen, mutta se ei vielä riitä. Ilman kuluttajien luottamuksen vahvistumista rakentamisen toipuminen jää vajaaksi”, toteaa Vaaja.
Kotitalousvähennys ja rahoitus avainasemassa
RASI ry:n mukaan kotitalousvähennyksen kasvattaminen ja lainansaannin helpottaminen vauhdittaisivat kotitalouksien rakentamis- ja korjaushankkeita nopeasti sekä tukisivat työllisyyttä ja kasvattaisivat verotuloja.
”Kotitalousvähennyksen kasvattaminen olisi tehokas ja nopeasti vaikuttava keino saada remontteja liikkeelle”, Vaaja sanoo.
Kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2026
Vaikeiden vuosien jälkeen rakentamisen ja remontoinnin markkinoilla on nähtävissä käänne parempaan.
”Vaikeiden vuosien jälkeen on hienoa nähdä alan ponnistaneen kokonaisuutena kasvu-uralle. Vuodelta 2026 alan ennustelaitokset odottavat kasvun jatkuvan: vuodesta 2026 pitäisi tuleman alalle vuotta 2025 parempi. Kasvuennusteet ovat maltillisia, mutta suunta on ehdottomasti oikea”, sanoo K-Raudan ketjujohtaja ja RASI ry:n hallituksen puheenjohtaja Harri Karumo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka VaajatoimitusjohtajaRauta- ja sisustuskauppayhdistys RASI ryPuh:0443056027riikka.vaaja@rasi.net
Harri KarumoK-Rauta KetjujohtajaKesko Rakentamisen ja talotekniikan toimialaPuh:+358 40 763 8897harri.karumo@kesko.fi
Tietoja julkaisijasta
RASI ry on rakennus- ja sisustustarvikekaupan alalla toimivien yhteisöjen ja elinkeinonharjoittajien yhdistys. Sen tehtävä on parantaa alan toimintaedellytyksiä, kehittää yhteistyötä ja olla vaikuttava alan tulevaisuuden rakentaja. www.rasi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta RASI ry
Yli 55-vuotiaat luottavat rautakauppoihin – laatu ja asiakaspalvelu ratkaisevat9.10.2025 08:17:00 EEST | Tiedote
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yli 55-vuotiaat suomalaiset ovat rauta- ja sisustuskaupan aktiivisia asiakkaita. He remontoivat, rakentavat ja tekevät hankintoja pääosin kivijalkakaupoista – usein itse ja laadusta tinkimättä. Tiedonhaku ennen ostoksia on harkittua ja keskittyy kauppojen omiin kanaviin.
RASI ry:n toimitusjohtajaksi Riikka Vaaja19.8.2025 07:40:00 EEST | Tiedote
Rauta- ja sisustuskaupan yhdistys RASI ry:n toimitusjohtajaksi on valittu VTM Riikka Vaaja. Vaaja aloittaa tehtävässään 1.11.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme