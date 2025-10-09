Rakentamisen ja remontoinnin markkinat kääntyivät hienoiseen kasvuun – epävarmuuden lievittämiseen olisi keinoja

Rakentamisen ja remontoinnin markkinat kääntyivät vihdoin kasvuun kahden miinusmerkkisen vuoden jälkeen. Rauta- ja sisustuskauppayhdistys RASI ry:n toimialatilaston mukaan myynnin kehitys oli 3,6 % vuonna 2025.

”Kasvusta huolimatta kokonaisvolyymi on yhä selvästi alemmalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa. Rakentamisen merkitys Suomen kansantaloudelle on poikkeuksellisen suuri, ja alan kehitys heijastuu laajasti työllisyyteen, erikoiskauppaan ja talouskasvuun”, sanoo RASI ry:n toimitusjohtaja Riikka Vaaja.

Remontteja lykätään – korjausvelka kasvaa

Kotitalouksien ja taloyhtiöiden epävarmuus näkyy edelleen rautakaupoissa. Remontteja siirretään eteenpäin, mikä kasvattaa rakennuskannan korjausvelkaa ja heijastuu koko rakentamisen arvoketjuun.

”Kasvun kääntyminen on hyvä uutinen, mutta se ei vielä riitä. Ilman kuluttajien luottamuksen vahvistumista rakentamisen toipuminen jää vajaaksi”, toteaa Vaaja.

Kotitalousvähennys ja rahoitus avainasemassa

RASI ry:n mukaan kotitalousvähennyksen kasvattaminen ja lainansaannin helpottaminen vauhdittaisivat kotitalouksien rakentamis- ja korjaushankkeita nopeasti sekä tukisivat työllisyyttä ja kasvattaisivat verotuloja.

”Kotitalousvähennyksen kasvattaminen olisi tehokas ja nopeasti vaikuttava keino saada remontteja liikkeelle”, Vaaja sanoo.

Kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2026

Vaikeiden vuosien jälkeen rakentamisen ja remontoinnin markkinoilla on nähtävissä käänne parempaan.

”Vaikeiden vuosien jälkeen on hienoa nähdä alan ponnistaneen kokonaisuutena kasvu-uralle. Vuodelta 2026 alan ennustelaitokset odottavat kasvun jatkuvan: vuodesta 2026 pitäisi tuleman alalle vuotta 2025 parempi. Kasvuennusteet ovat maltillisia, mutta suunta on ehdottomasti oikea”, sanoo K-Raudan ketjujohtaja ja RASI ry:n hallituksen puheenjohtaja Harri Karumo.