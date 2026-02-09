Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokouksen päätöstiedote 10.2.2026
10.2.2026 19:36:49 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 10. helmikuuta 2026.
Yhteyshenkilöt
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
#OlenTukena -kampanja kutsuu mukaan uusia tukihenkilöitä ja tukiperheitä9.2.2026 12:32:33 EET | Tiedote
#OlenTukena -kampanja muistuttaa ystävänpäiväviikolla, että jokainen lapsi ja nuori tarvitsee rinnalleen turvallisen ja välittävän aikuisen.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 10.2.2026 kokouksen ennakkotiedote6.2.2026 14:25:24 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 10. helmikuuta 2026 klo 16.15. Lautakunta käsittelee muun muassa osallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutumista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla.
Uusi Lapsiperheiden Helsinki -sivusto tarjoaa tukea ja tietoa perheiden arkeen5.2.2026 12:53:51 EET | Tiedote
Kaupungin verkkosivustolle on julkaistu uusi kokonaisuus: Lapsiperheiden Helsinki-sivusto on varsinainen perheiden tietopankki. Sivusto kokoaa yhteen tietoa niin raskausajasta, lapsen kehityksestä, perheiden hyvinvoinnista kuin perheitä hyödyttävistä palveluista.
Nedskärningarna i finansieringen av Nyland är oacceptabla4.2.2026 12:37:22 EET | Pressmeddelande
Regeringens förslag till ändring av finansieringslagen skulle skära ned finansieringen av social-, hälso- och räddningstjänsterna i Nyland med hela 200 miljoner euro. Nylands andel av den totala nationella nedskärningen skulle uppgå till hälften av alla nedskärningar i landet. Regeringens proposition är avsiktligt konstruerad så att besparingarna riktas specifikt mot Nyland. I stället för att finansieringen fördelas utifrån behov föreslås regionpolitiskt motiverade enskilda ändringar i behovsfaktorerna för finansieringen. I Nyland skulle nedskärningen uppgå till 3,0 procent av finansieringen, medan den i övriga landet endast skulle vara 1,0 procent. Denna tredubbla nedskärning skulle genomföras permanent i välfärdsområdenas finansiering.
Uudenmaan rahoituksen leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä4.2.2026 12:37:22 EET | Tiedote
Hallituksen rahoituslain muutosesitys leikkaisi Uudenmaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen rahoitusta peräti 200 miljoonaa euroa. Uudenmaan osuus koko maan rahoitusleikkauksesta olisi puolet koko maan leikkauksesta. Hallituksen esitys on tarkoitushakuisesti rakennettu niin, että säästöt saadaan kohdistettua nimenomaan Uudellemaalle. Tarveperusteisen rahoituksen kohdentumisen sijaan esitetään aluepoliittisesti ideoituja yksittäisiä muutoksia rahoituksen tarvetekijöihin. Uudellamaalla leikkaus olisi 3,0 prosenttia rahoituksesta, kun se muualla maassa olisi vain 1,0 prosentti. Tämä kolminkertainen leikkaus tehtäisiin pysyvästi alueiden rahoitukseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme