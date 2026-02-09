Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokouksen päätöstiedote 10.2.2026

10.2.2026 19:36:49 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 10. helmikuuta 2026.

 Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Nedskärningarna i finansieringen av Nyland är oacceptabla4.2.2026 12:37:22 EET | Pressmeddelande

Regeringens förslag till ändring av finansieringslagen skulle skära ned finansieringen av social-, hälso- och räddningstjänsterna i Nyland med hela 200 miljoner euro. Nylands andel av den totala nationella nedskärningen skulle uppgå till hälften av alla nedskärningar i landet. Regeringens proposition är avsiktligt konstruerad så att besparingarna riktas specifikt mot Nyland. I stället för att finansieringen fördelas utifrån behov föreslås regionpolitiskt motiverade enskilda ändringar i behovsfaktorerna för finansieringen. I Nyland skulle nedskärningen uppgå till 3,0 procent av finansieringen, medan den i övriga landet endast skulle vara 1,0 procent. Denna tredubbla nedskärning skulle genomföras permanent i välfärdsområdenas finansiering.

Uudenmaan rahoituksen leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä4.2.2026 12:37:22 EET | Tiedote

Hallituksen rahoituslain muutosesitys leikkaisi Uudenmaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen rahoitusta peräti 200 miljoonaa euroa. Uudenmaan osuus koko maan rahoitusleikkauksesta olisi puolet koko maan leikkauksesta. Hallituksen esitys on tarkoitushakuisesti rakennettu niin, että säästöt saadaan kohdistettua nimenomaan Uudellemaalle. Tarveperusteisen rahoituksen kohdentumisen sijaan esitetään aluepoliittisesti ideoituja yksittäisiä muutoksia rahoituksen tarvetekijöihin. Uudellamaalla leikkaus olisi 3,0 prosenttia rahoituksesta, kun se muualla maassa olisi vain 1,0 prosentti. Tämä kolminkertainen leikkaus tehtäisiin pysyvästi alueiden rahoitukseen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye