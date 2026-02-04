Presidentti Stubb Münchenin turvallisuuskonferenssiin

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 7/2026

10.2.2026

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Münchenin kansainväliseen turvallisuuskonferenssiin 13.–14. helmikuuta 2026.

Turvallisuuskonferenssin keskeisiä teemoja ovat Euroopan turvallisuus ja puolustus, transatlanttiset suhteet, monenkeskisen järjestelmän tulevaisuus, muuttuva maailmanjärjestys, alueelliset konfliktit ja teknologiakehityksen vaikutus turvallisuuteen. Ukrainan rauhanprosessi ja Ukrainan tuen jatko ovat esillä useissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa konferenssin yhteydessä.

Perjantaina 13. helmikuuta presidentti Stubb osallistuu lounaskeskusteluun ajankohtaisista turvallisuushaasteista sekä paneelikeskusteluun globaaleista valtasuhteista.

Lisäksi presidentin ohjelmassa on Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen järjestämä keskustelu tulevaisuuden informaatioympäristöstä. Presidentti Stubb osallistuu myös keskustelutilaisuuteen Euroopan puolustuksesta, jonka järjestää European Council on Foregn Relations (ECFR) -tutkimuslaitos ja demokratiakehitystä tukeva Open Society Foundations (OSF).

Konferenssin aikana presidentin ohjelmassa on lisäksi muita paneelikeskusteluja ja päämiestason tilaisuuksia sekä useita kahdenvälisiä tapaamisia.

Münchenin turvallisuuskonferenssiin osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen.

Münchenin turvallisuuskonferenssi on vuosittainen keskustelufoorumi, joka pyrkii edistämään konfliktien ratkaisua, kansainvälistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Konferenssiin osallistuu ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttajia eri puolilta maailmaa.