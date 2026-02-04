Presidentti Stubb Münchenin turvallisuuskonferenssiin
10.2.2026 16:52:27 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 7/2026
10.2.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Münchenin kansainväliseen turvallisuuskonferenssiin 13.–14. helmikuuta 2026.
Turvallisuuskonferenssin keskeisiä teemoja ovat Euroopan turvallisuus ja puolustus, transatlanttiset suhteet, monenkeskisen järjestelmän tulevaisuus, muuttuva maailmanjärjestys, alueelliset konfliktit ja teknologiakehityksen vaikutus turvallisuuteen. Ukrainan rauhanprosessi ja Ukrainan tuen jatko ovat esillä useissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa konferenssin yhteydessä.
Perjantaina 13. helmikuuta presidentti Stubb osallistuu lounaskeskusteluun ajankohtaisista turvallisuushaasteista sekä paneelikeskusteluun globaaleista valtasuhteista.
Lisäksi presidentin ohjelmassa on Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen järjestämä keskustelu tulevaisuuden informaatioympäristöstä. Presidentti Stubb osallistuu myös keskustelutilaisuuteen Euroopan puolustuksesta, jonka järjestää European Council on Foregn Relations (ECFR) -tutkimuslaitos ja demokratiakehitystä tukeva Open Society Foundations (OSF).
Konferenssin aikana presidentin ohjelmassa on lisäksi muita paneelikeskusteluja ja päämiestason tilaisuuksia sekä useita kahdenvälisiä tapaamisia.
Münchenin turvallisuuskonferenssiin osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen.
Münchenin turvallisuuskonferenssi on vuosittainen keskustelufoorumi, joka pyrkii edistämään konfliktien ratkaisua, kansainvälistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Konferenssiin osallistuu ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttajia eri puolilta maailmaa.
President Stubb besöker Kouvola4.2.2026 11:00:12 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 6/2026 4.2.2026 Republikens president Alexander Stubb besöker Kouvola onsdagen den 11 februari 2026. Besöket börjar i Vekaranjärvi, där president Stubb inspekterar Karelens brigad. Under inspektionsbesöket bekantar sig presidenten med verksamheten vid Karelens brigad samt följer med beväringarnas utbildning och träffar personalen. Programmet fortsätter i gymnasiet Kouvolan Yhteislyseo. Under besöket träffar president Stubb gymnasiestuderande och diskuterar med dem vid ett för hela skolan gemensamt evenemang. På eftermiddagen besöker presidenten Kouvolan Lakritsi, där han får ta del av lakritsföretagets historia och verksamhet samt träffa företagets medarbetare. Dagen avslutas i köpcentret Veturi, där president Stubb träffar kouvolabor vid ett evenemang som är öppet för allmänheten kl. 15.15.
Presidentti Stubb vierailee Kouvolassa4.2.2026 11:00:12 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 6/2026 4.2.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Kouvolassa keskiviikkona 11. helmikuuta 2026. Vierailu alkaa Vekaranjärveltä, jossa presidentti Stubb tarkastaa Karjalan prikaatin. Presidentti perehtyy tarkastuskäynnillä Karjalan prikaatin toimintaan sekä seuraa varusmiesten koulutusta ja tapaa prikaatin henkilökuntaa. Vierailu jatkuu Kouvolan Yhteislyseossa. Lukiovierailulla presidentti Stubb tapaa lyseon oppilaita ja keskustelee heidän kanssaan yhteisessä tilaisuudessa. Iltapäivällä presidentti vierailee Kouvolan Lakritsilla, jossa hän tutustuu yrityksen historiaan ja toimintaan sekä tapaa yrityksen henkilökuntaa. Päivä päättyy Kauppakeskus Veturiin, jossa presidentti Stubb tapaa kouvolalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa kello 15.15.
President Stubb to visit Kouvola4.2.2026 11:00:12 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 6/2026 4 February 2026 President of the Republic of Finland, Alexander Stubb, will visit Kouvola on Wednesday 11 February 2026. The visit will begin in Vekaranjärvi, where President Stubb will inspect the Karelia Brigade. During the inspection visit, the President will get acquainted with the operations of the Karelia Brigade, observe the training of conscripts and meet the brigade personnel. The visit will continue in Kouvolan Yhteislyseo upper secondary school. During his visit, President Stubb will meet students and discuss with them at an event for the entire school. In the afternoon, the President will visit the Kouvolan Lakritsi liquorice factory, where he will learn about the company’s history and operations, and meet the company’s staff. The day will conclude at the Shopping Centre Veturi, where President Stubb will meet Kouvola residents at a public event at 15.15.
Presidentparet deltar i invigningen av vinter-OS Milano–Cortina 20262.2.2026 09:55:47 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 5/2026 2.2.2026 Republikens president Alexander Stubb deltar tillsammans med sin maka Suzanne Innes-Stubb i invigningen av de olympiska vinterspelen i Milano fredagen den 6 februari 2026. Presidentparet kommer att delta i en mottagning i Palazzo Reale under värdskap av Italiens president Sergio Mattarella och den officiella öppningsceremonin för de olympiska spelen på San Siro-stadion i Milano. Vinter-OS 2026 arrangeras i Milano och Cortina d’Ampezzo, Italien, från den 6 till den 22 februari 2026.
Presidenttipari Milano–Cortina-talviolympialaisten 2026 avajaisiin2.2.2026 09:55:47 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 5/2026 2.2.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa Italian talviolympialaisten avajaisiin Milanossa perjantaina 6. helmikuuta 2026. Presidenttiparin ohjelmassa on Italian presidentti Sergio Mattarellan isännöimä vastaanotto Milanon kuninkaallisessa palatsissa ja olympialaisten viralliset avajaiset San Siron stadionilla. Talviolympialaiset järjestetään Milanossa ja Cortina d’Ampezzossa 6.–22. helmikuuta 2026.
