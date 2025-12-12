MEP Maria Guzenina: Verkkoalustojen täytyy kantaa vastuunsa nettikiusaamisen torjunnassa
10.2.2026 17:20:00 EET | Maria Guzenina | Tiedote
Tänä vuonna Safer Internet -päivää vietetään erityisen odottavissa tunnelmissa, sillä Euroopan komissio esittelee tänään EU:n uuden nettikiusaamisen vastaisen toimintaohjelman. Ohjelman valmistelussa on kuultu asiantuntijoiden lisäksi yli 6 300 lasta.
“Digitaalisten alustojen kautta vaikutetaan lasten ja nuorten kehitykseen siinä missä koulussa ja arjessakin, mutta netin villissä lännessä sheriffejä on liian harvassa”, sanoo europarlamentaarikko ja lasten oikeuksien intergroupin varapuheenjohtaja Maria Guzenina.
WHO:n mukaan joka kuudes kouluikäinen lapsi ja nuori on joutunut kärsimään netissä tapahtuvasta kiusaamisesta. Nettikiusaaminen aiheuttaa lapsissa pelkoa, ahdistusta ja pahimmillaan jopa itsetuhoisuutta. Guzeninan mukaan kyse ei ole yksittäisistä kokemuksista vaan rakenteellisesta ongelmasta, jota digitaaliset alustat tällä hetkellä mahdollistavat ja osin jopa vahvistavat.
“Alustojen täytyy kantaa vastuunsa. EU:n nykyistä digilainsäädäntöä tulee toimeenpanna määrätietoisesti, ja meidän pitää olla valmiita myös vahvistamaan sitä tarpeen tullen. Lasten turvallisuus ei voi olla vapaaehtoisten sitoumusten tai löysien sääntöjen varassa”, Guzenina sanoo.
Komission toimintaohjelma keskittyy erityisesti alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten suojaamiseen erilaisissa verkkoympäristöissä, kuten sosiaalisessa mediassa ja videopelialustoilla. Kun alustat tekevät voittoa lasten ajasta, huomiosta ja datasta, niillä on myös kiistaton vastuu lasten turvallisuudesta, Guzenina linjaa.
Komission toimintaohjelma julkaistaan samaan aikaan, kun suomalaisissa kouluissa vietetään EU:n tukemaa Mediataitoviikkoa, jota on järjestetty vuosittain jo 14 vuoden ajan. Taide- ja kulttuuriviraston järjestämän viikon teemana on tänä vuonna median käyttö.
“Meidän aikuisten vastuulla on rakentaa myös netin ympäristö turvalliseksi paikaksi tutkia maailmaa, osallistua ja saada terveitä vaikutteita aikuiseksi tulemisesta. Nettikiusaamiseen puuttuminen ei ole puuttumista sananvapauteen, vaan sananvastuun vahvistamista”, Guzenina sanoo.
Lasten ja perheiden tukeminen on välttämätöntä, mutta se ei saa toimia tekosyynä sille, että alustojen oma vastuu jää toissijaiseksi, Guzenina toteaa. Jos alustat eivät noudata sääntöjä, seuraamusten on oltava tuntuvia. Sakkojen ja muiden seurausten on aidosti muutettava toimintaa.
Nettikiusaamisen vastainen toimintaohjelma täydentää EU:n nettikiusaamisen torjuntakokonaisuutta, johon kuuluvat muun muassa digipalveluasetus, rikosuhridirektiivi ja direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta.
