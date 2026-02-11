Energiasta tekoälyyn ja teollisuuden ratkaisuihin – Sähkö–Electricity lupaa laajan ohjelmakattauksen

Tapahtuman avajaissanat lausuu keskiviikkona 15.4. klo 9.50 Suomen Messut Oyj:n uusi toimitusjohtaja Veronica Lindholm. Heti aamupäivällä jaetaan myös valaisinsuunnittelukilpailu Luminordin 5000 + 5000 euron palkinto, jonka rahoittaa Suomen Messusäätiö ja STEK.

Keskiviikkona klo 10.00 aamulla Granlundin liikkeenjohdon konsultti, Tytti Bruce-Hyrkäs, esittelee Rakentamislain ilmastoselvityksen. Puheenvuorossa avataan, miten sähköinen talotekniikka vaikuttaa vähähiilisyyden kokonaisuuteen ja miten kiristyvät vaatimukset ohjaavat suunnittelua sekä tuotevalintoja tulevissa hankkeissa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala pitää puolestaan tapahtuman avajaispuheen klo 12.00. Cable Crew:n Jukka Metsälän esityksessä klo 14.00 kerrotaan sähköjärjestelmän muutoksista ja infravaatimuksista. Iltapäivällä Siemens kertoo digitaalisista suunnittelujärjestelmistä ja sähköistysratkaisujen viennistä Suomesta maailmalle. Teollisuuden energiatehokkuus on esillä mm. ABB:n puheenvuoroissa, kuten myös kyberturvallisuus teollisuudessa ” CRA 2027 ja vaikutukset ekosysteemiin” ja teollisuuden energiatehokkuus.

Vihreä siirtymä ja vastuullisuus näkyvät ohjelmassa vahvasti, esimerkiksi ABB:n johtama H2 Springboard ‑ekosysteemi ja Mission to Zero avaavat aihetta kattavasti. Akku- ja varastointiteknologiat ovat esillä Pirkanmaan pelastuslaitokselta Iiro Wennerbergin puheenvuorossa ”Akkujen turvallisuus kiinteistöissä. Turvallisuus kulkee teemana läpi koko ohjelman, ja lavalla kuullaan mm. FDCA:n toiminnanjohtaja Antti ”Jogi” Poikolan katsaus Suomen datakeskus-ekosysteemiin ja kilpailukykyyn. F9 Distribution Oy:n esityksessä ”Sähkö kohtaa IT:n” avataan niin ikään kilpailuetua ja kasvumahdollisuuksia.

Ainutlaatuinen G60-rakennus näyttää suunnan – Tasasähkö tulevaisuuden teollisena energiajärjestelmänä?

Phoenix Contact esittelee Sähkö–Electricityssä G60-rakennuksensa Saksassa, missä DC-verkot on viety visiosta käytäntöön – rakennuksen sähköjärjestelmä on jo rakennettaessa yhteensopiva aurinkoenergian, akkujen ja sähköisen liikenteen kanssa ilman turhia energiahäviöitä. Englanninkielisessä Keynote-puheenvuorossa Tobias Lüke, Application Expert for Data Centers and DC Grids, kertoo, miksi tasasähkö on nousemassa teollisuuden tulevaisuuden energiaratkaisuksi ja mitä tämä kehitys merkitsee sähkö‑ ja automaatioalan ammattilaisille jo nyt.

Sähköisen liikenteen kasvu näkyy aiheen vahvana edustuksena, ja tekoälyn roolia alan kehityksessä valottavat puheenvuorot kuten Admicomin ”Tekoälyllä lisävirtaa työmaille” ja Siemensin kansainvälinen näkökulma ”Accelerating and securing electrification growth with high-end digital solutions”.

Ohjelman monipuolisuutta täydentävät yrityscaset, Tapahtuman kokonaisuus tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen energiamurrokseen, sähköalan teknologioihin, robotiikkaan ja alan yritysten huippuosaamiseen. Ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan tapahtuman nettisivuilla helmikuun puolivälissä.

Elämyksellisyys tekee Sähkö–Electricitystä ainutlaatuisen

Helsingin Messukeskuksessa rakennetaan näyttelyyn mm. talon runko, jossa näytteilleasettajat esittelevät uusinta sähköteknologiaa. Robottihuoneessa voi tutustua henkilökohtaisesti humanoidi-Arskaan ja tapahtumaan suunniteltu valotaideteos tuo tunnelmaa ja sähköenergiaa näkyvään muotoon. Keskiviikon ja torstain Afterwork-tilaisuudet kokoavat kävijät, näytteilleasettajat ja kumppanit yhteen nauttimaan kohtaamisista messupäivän päätteeksi. Luvassa on sähköistä energiaa ja huippufiilistä – huippuartistit Darude virittää tunnelman keskiviikon Afterworkissä ja torstaina Michael Monroe!

Sähköalan opiskelijoille oma Virtapiiri-alue

Tulevaisuuden tekijät eli nuoret ovat tapahtumaan osallistuville yrityksille tärkeä kohderyhmä. Lavaohjelmista löytyy opiskelijoille uusinta tietoa suoraan toimialan ammattilaisilta. Lisäksi opiskelijoita varten rakennetaan oma Virtapiiri-alue, jonka Virranjakajana toimii Henkka Lindeman.

”Virtapiirissä opiskelijaryhmät pääsevät kokeilemaan tuotteiden toimintaa ja niiden asennettavuutta valmistajien asiantuntijoiden johdolla. Lisämotivaatiota tuo tehtävärastipassi, jonka täyttäneet voivat osallistua tuotepalkintojen arvontaan. Opetusryhmille järjestämme näin elämyksellisen ja täysipainoisen opiskelupäivän”, sanoo STK ry:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

Sähkö-Electricity 26 on uusi, kansainvälisen tason kolmipäiväinen messutapahtuma, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.4.–17.4.2026 ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Tapahtumaa ovat olleet kehittämässä Suomen Messujen lisäksi sähköalan tunnetut yritykset ABB, Siemens, Sonepar, Ahlsell ja Airam.

Tapahtumaviestintä, Anu-Eveliina Mattila 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com.

Liiketoimintapäällikkö Kirsi Koivula: kirsi.koivula@messukeskus.com, 0504422697.

Lisätietoa: https://sahko.messukeskus.com/ I LinkedIn #SähköElectricity