Energiasta tekoälyyn ja teollisuuden ratkaisuihin – Sähkö–Electricity lupaa laajan ohjelmakattauksen
11.2.2026 09:00:00 EET | Messukeskus | Tiedote
Sähkö–Electricityn ohjelma kokoaa sähköalan tulevaisuuden keskeiset näkökulmat yhteen – energian tuotannon ja kulutuksen murroksesta aina teollisuuden uusimpaan teknologiakehitykseen. Tapahtuman päälava Power Stagella on luvassa ohjelmaa suomen ja englannin kielillä. Tapahtuman nettisivuilla voi ohjelmista poimia omat suosikkinsa listaksi.
Tapahtuman avajaissanat lausuu keskiviikkona 15.4. klo 9.50 Suomen Messut Oyj:n uusi toimitusjohtaja Veronica Lindholm. Heti aamupäivällä jaetaan myös valaisinsuunnittelukilpailu Luminordin 5000 + 5000 euron palkinto, jonka rahoittaa Suomen Messusäätiö ja STEK.
Keskiviikkona klo 10.00 aamulla Granlundin liikkeenjohdon konsultti, Tytti Bruce-Hyrkäs, esittelee Rakentamislain ilmastoselvityksen. Puheenvuorossa avataan, miten sähköinen talotekniikka vaikuttaa vähähiilisyyden kokonaisuuteen ja miten kiristyvät vaatimukset ohjaavat suunnittelua sekä tuotevalintoja tulevissa hankkeissa.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala pitää puolestaan tapahtuman avajaispuheen klo 12.00. Cable Crew:n Jukka Metsälän esityksessä klo 14.00 kerrotaan sähköjärjestelmän muutoksista ja infravaatimuksista. Iltapäivällä Siemens kertoo digitaalisista suunnittelujärjestelmistä ja sähköistysratkaisujen viennistä Suomesta maailmalle. Teollisuuden energiatehokkuus on esillä mm. ABB:n puheenvuoroissa, kuten myös kyberturvallisuus teollisuudessa ” CRA 2027 ja vaikutukset ekosysteemiin” ja teollisuuden energiatehokkuus.
Vihreä siirtymä ja vastuullisuus näkyvät ohjelmassa vahvasti, esimerkiksi ABB:n johtama H2 Springboard ‑ekosysteemi ja Mission to Zero avaavat aihetta kattavasti. Akku- ja varastointiteknologiat ovat esillä Pirkanmaan pelastuslaitokselta Iiro Wennerbergin puheenvuorossa ”Akkujen turvallisuus kiinteistöissä. Turvallisuus kulkee teemana läpi koko ohjelman, ja lavalla kuullaan mm. FDCA:n toiminnanjohtaja Antti ”Jogi” Poikolan katsaus Suomen datakeskus-ekosysteemiin ja kilpailukykyyn. F9 Distribution Oy:n esityksessä ”Sähkö kohtaa IT:n” avataan niin ikään kilpailuetua ja kasvumahdollisuuksia.
Ainutlaatuinen G60-rakennus näyttää suunnan – Tasasähkö tulevaisuuden teollisena energiajärjestelmänä?
Phoenix Contact esittelee Sähkö–Electricityssä G60-rakennuksensa Saksassa, missä DC-verkot on viety visiosta käytäntöön – rakennuksen sähköjärjestelmä on jo rakennettaessa yhteensopiva aurinkoenergian, akkujen ja sähköisen liikenteen kanssa ilman turhia energiahäviöitä. Englanninkielisessä Keynote-puheenvuorossa Tobias Lüke, Application Expert for Data Centers and DC Grids, kertoo, miksi tasasähkö on nousemassa teollisuuden tulevaisuuden energiaratkaisuksi ja mitä tämä kehitys merkitsee sähkö‑ ja automaatioalan ammattilaisille jo nyt.
Sähköisen liikenteen kasvu näkyy aiheen vahvana edustuksena, ja tekoälyn roolia alan kehityksessä valottavat puheenvuorot kuten Admicomin ”Tekoälyllä lisävirtaa työmaille” ja Siemensin kansainvälinen näkökulma ”Accelerating and securing electrification growth with high-end digital solutions”.
Ohjelman monipuolisuutta täydentävät yrityscaset, Tapahtuman kokonaisuus tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen energiamurrokseen, sähköalan teknologioihin, robotiikkaan ja alan yritysten huippuosaamiseen. Ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan tapahtuman nettisivuilla helmikuun puolivälissä.
Elämyksellisyys tekee Sähkö–Electricitystä ainutlaatuisen
Helsingin Messukeskuksessa rakennetaan näyttelyyn mm. talon runko, jossa näytteilleasettajat esittelevät uusinta sähköteknologiaa. Robottihuoneessa voi tutustua henkilökohtaisesti humanoidi-Arskaan ja tapahtumaan suunniteltu valotaideteos tuo tunnelmaa ja sähköenergiaa näkyvään muotoon. Keskiviikon ja torstain Afterwork-tilaisuudet kokoavat kävijät, näytteilleasettajat ja kumppanit yhteen nauttimaan kohtaamisista messupäivän päätteeksi. Luvassa on sähköistä energiaa ja huippufiilistä – huippuartistit Darude virittää tunnelman keskiviikon Afterworkissä ja torstaina Michael Monroe!
Sähköalan opiskelijoille oma Virtapiiri-alue
Tulevaisuuden tekijät eli nuoret ovat tapahtumaan osallistuville yrityksille tärkeä kohderyhmä. Lavaohjelmista löytyy opiskelijoille uusinta tietoa suoraan toimialan ammattilaisilta. Lisäksi opiskelijoita varten rakennetaan oma Virtapiiri-alue, jonka Virranjakajana toimii Henkka Lindeman.
”Virtapiirissä opiskelijaryhmät pääsevät kokeilemaan tuotteiden toimintaa ja niiden asennettavuutta valmistajien asiantuntijoiden johdolla. Lisämotivaatiota tuo tehtävärastipassi, jonka täyttäneet voivat osallistua tuotepalkintojen arvontaan. Opetusryhmille järjestämme näin elämyksellisen ja täysipainoisen opiskelupäivän”, sanoo STK ry:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.
_________________________________________________________________________________
Sähkö-Electricity 26 on uusi, kansainvälisen tason kolmipäiväinen messutapahtuma, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.4.–17.4.2026 ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Tapahtumaa ovat olleet kehittämässä Suomen Messujen lisäksi sähköalan tunnetut yritykset ABB, Siemens, Sonepar, Ahlsell ja Airam.
Tapahtumaviestintä, Anu-Eveliina Mattila 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com.
Liiketoimintapäällikkö Kirsi Koivula: kirsi.koivula@messukeskus.com, 0504422697.
Lisätietoa: https://sahko.messukeskus.com/ I LinkedIn #SähköElectricity
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Pelasta Itämeri -palkinnon saaja selviää venemessujen Itämeri-päivänä 13.2.11.2.2026 07:56:07 EET | Tiedote
Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan perjantaina 13.2. Vene 26 Båt -messuilla. Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Kevätmessut herättää asumisen unelmat eloon – OmaKoti -tapahtuma ja massiivinen Ideapiha kevään vetonauloina9.2.2026 16:57:39 EET | Tiedote
Suomen suurin puutarhanhoidon, rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen tapahtumakokonaisuus tuo kevään Helsingin Messukeskukseen 26.–29.3.2026. Tämän kevään merkittävin uutinen on OmaKoti -tapahtuman vahva paluu, mikä tekee kokonaisuudesta maan kattavimman asumisen ja rakentamisen areenan.
KUTSU: Vene 26 Båt -messujen Itämeri-päivä pe 13.2.8.2.2026 12:03:20 EET | Kutsu
Helsingin kansainvälisillä venemessuilla on Itämeri-päivä perjantaina 13.2. ja silloin järjestetään klo 14 ensimmäinen kansainvälinen Baltic Sea Boating Forum – olet tervetullut kuulemaan veneilyalan, päättäjien ja sidosryhmien keskustelua Itämeren tulevaisuudesta. Lisäksi päivän aikana jaetaan Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinto ja järjestetään useita keskusteluja ympäristönsuojelusta.
Vene 26 Båt -messuilla palkitaan parhaat ja toimivimmat veneuutuudet6.2.2026 17:30:17 EET | Tiedote
Vene 26 Båt -messuilla valitaan nyt jo 27. kertaa Messujen avovene, retki- tai yhteysvene, matkavene sekä purjevene esillä olevista uutuuksista. Lisäksi palkitaan toista kertaa Messujen kalastusvene. Venemessuilla on esillä monipuolinen ja laajavalikoima veneitä ja paljon uutuuksia. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Vuoden Veneilyteko 2025 Juho Karhun Alluring Arctic -medialle6.2.2026 15:16:23 EET | Tiedote
Ympäristö- ja Ilmastoministeri Sari Multala on valinnut Veneilytoimittajat ry -Båtjournalisterna rf toimeksiannosta Vuoden Veneilyteko -palkinnon saajaksi Alluring Arctic -median, joka kertoo Juho Karhun ja Sohvi Kangasluoman purjehduksista ja elämästä arktisilla alueilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme