Varma myy asuinkiinteistönsä Lumo Kodit Oy:lle – Varmasta merkittävä omistaja Kojamossa
10.2.2026 21:03:13 EET | Varma | Tiedote
Varma on sopinut myyvänsä kaikki asuinkiinteistönsä Lumo Kodit Oy:lle ja kasvattaa samalla omistustaan Lumo Kotien emoyhtiössä Kojamossa. Varma jatkaa asuntosijoittamista Kojamon merkittävänä osakkeenomistajana.
Varma ja Kojamo ovat sopineet Varman asuntokannan myynnistä Kojamon kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Lumo Kodit Oy:lle.
– Olemme arvioineet sijoitussalkkuamme ja sitä, mikä on meille paras tapa sijoittaa suomalaisille asuntomarkkinoille tuleva eläkeuudistus huomioiden. Tämä on meille otollinen tilanne toteuttaa se Kojamon osakkeenomistuksen kautta. Olemme jatkossa suunnilleen yhtä paljon kiinni suomalaisessa asuntomarkkinassa ja sen tuottomahdollisuuksissa kuin ennen, mutta pääomaa on vähemmän sidottuna. Kiitämme asiakkaitamme lämpimästi vuokrasuhteesta. Olemme tyytyväisiä, että asuntokantaa hoitaa jatkossakin vakaa ja ammattimainen kiinteistösijoittaja, Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.
Kauppahinta on noin 900 miljoonaa euroa, ja se maksetaan käteisenä ja Kojamon liikkeelle laskemina uusina osakkeina. Varmasta tulee merkittävä Kojamon osakkeenomistaja.
– Tämä kauppa tarjoaa Kojamolle ainutlaatuisen tilaisuuden palata kasvun tielle hankkimalla merkittävän kokoisen ja strategiaamme erinomaisesti sopivan portfolion. Kiinteistöt sijaitsevat parhailla alueilla, painottuen vahvasti kasvukeskuksiin, ja ne ovat korkealaatuisia ja hyvässä kunnossa. Pidämme erittäin myönteisenä Varman osoittamaa luottamusta Kojamon johtaviin asuinkiinteistöjen hallinnan alustaosaamisiin sekä heidän lisääntynyttä omistustaan Kojamossa osana kauppaa. Toivotamme uudet asiakkaamme lämpimästi tervetulleiksi Lumo-palveluiden äärelle, toteaa Kojamon toimitusjohtaja Reima Rytsölä.
Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksynnän.
Varman asunnoissa asuvien vuokralaisten palvelut jatkuvat ennallaan siihen asti, kunnes kauppa toteutuu. Vuokrasopimukset ja niiden ehdot jäävät voimaan sellaisenaan asuntokannan siirtyessä uudelle vuokranantajalle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markus AhoVaratoimitusjohtaja, SijoituksetPuh:010 244 4945markus.aho@varma.fi
Hanna KaskelaJohtaja, Vastuullisuus ja viestintäPuh:040 584 5045hanna.kaskela@varma.fi
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 989 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2024 Varman maksutulo oli 6,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2025 lopussa 66,7 miljardia euroa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varma
Muistutuskutsu medialle: Varman tilinpäätös 2025 ja geopolitiikan vaikutukset10.2.2026 11:03:29 EET | Kutsu
Varma julkistaa tilinpäätöksen 2025 torstaina 12.2.2026 klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.
Varma käynnistää mittavan kehityshankkeen Tampereen Finlaysonin alueella – Siperian liikekeskuksen palvelut monipuolistuvat ja ilme uudistuu4.2.2026 14:02:54 EET | Tiedote
Tampereella Finlaysonin alueella sijaitseva Siperian liikekeskus uudistetaan ja peruskorjataan. Hanke toteutetaan Finlaysonin tehdasalueen kulttuurihistoria huomioiden.
Kutsu medialle: Varman tilinpäätös 20253.2.2026 10:08:34 EET | Kutsu
Varma julkistaa vuoden 2025 tilinpäätöksen torstaina 12.2.2026 klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.
Varman vastuullisen sijoittamisen painopiste siirtyy vaikuttamiseen20.1.2026 08:52:24 EET | Tiedote
Vastuullinen sijoittaminen on jatkuvaa oppimista, vaikuttamista ja parempien valintojen tekemistä yhdessä. Isoina sijoittajina eläkesijoittajilla on mahdollisuus ja myös vastuu olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Vastuullisten käytäntöjen edistäminen ei tapahdu rajaamalla sijoituskohteita pois, vaan olemalla mukana muutoksessa.
Engagement is the focal point of Varma’s responsible investment20.1.2026 08:52:24 EET | Press release
Responsible investment is continuous learning, engagement and making better choices together. As major investors, pension investors have the opportunity as well as the responsibility to take part in building a sustainable future. Excluding investees is not the way to promote responsible practices – being part of the change is.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme