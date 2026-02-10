Varma myy asuinkiinteistönsä Lumo Kodit Oy:lle – Varmasta merkittävä omistaja Kojamossa

Varma ja Kojamo ovat sopineet Varman asuntokannan myynnistä Kojamon kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Lumo Kodit Oy:lle.

– Olemme arvioineet sijoitussalkkuamme ja sitä, mikä on meille paras tapa sijoittaa suomalaisille asuntomarkkinoille tuleva eläkeuudistus huomioiden. Tämä on meille otollinen tilanne toteuttaa se Kojamon osakkeenomistuksen kautta. Olemme jatkossa suunnilleen yhtä paljon kiinni suomalaisessa asuntomarkkinassa ja sen tuottomahdollisuuksissa kuin ennen, mutta pääomaa on vähemmän sidottuna. Kiitämme asiakkaitamme lämpimästi vuokrasuhteesta. Olemme tyytyväisiä, että asuntokantaa hoitaa jatkossakin vakaa ja ammattimainen kiinteistösijoittaja, Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.

Kauppahinta on noin 900 miljoonaa euroa, ja se maksetaan käteisenä ja Kojamon liikkeelle laskemina uusina osakkeina. Varmasta tulee merkittävä Kojamon osakkeenomistaja.

– Tämä kauppa tarjoaa Kojamolle ainutlaatuisen tilaisuuden palata kasvun tielle hankkimalla merkittävän kokoisen ja strategiaamme erinomaisesti sopivan portfolion. Kiinteistöt sijaitsevat parhailla alueilla, painottuen vahvasti kasvukeskuksiin, ja ne ovat korkealaatuisia ja hyvässä kunnossa. Pidämme erittäin myönteisenä Varman osoittamaa luottamusta Kojamon johtaviin asuinkiinteistöjen hallinnan alustaosaamisiin sekä heidän lisääntynyttä omistustaan Kojamossa osana kauppaa. Toivotamme uudet asiakkaamme lämpimästi tervetulleiksi Lumo-palveluiden äärelle, toteaa Kojamon toimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Varman asunnoissa asuvien vuokralaisten palvelut jatkuvat ennallaan siihen asti, kunnes kauppa toteutuu. Vuokrasopimukset ja niiden ehdot jäävät voimaan sellaisenaan asuntokannan siirtyessä uudelle vuokranantajalle.