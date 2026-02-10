Varma

Varma myy asuinkiinteistönsä Lumo Kodit Oy:lle – Varmasta merkittävä omistaja Kojamossa

10.2.2026 21:03:13 EET | Varma | Tiedote

Jaa

Varma on sopinut myyvänsä kaikki asuinkiinteistönsä Lumo Kodit Oy:lle ja kasvattaa samalla omistustaan Lumo Kotien emoyhtiössä Kojamossa. Varma jatkaa asuntosijoittamista Kojamon merkittävänä osakkeenomistajana.   

Varman pääkonttori Salmisaaressa.

Varma ja Kojamo ovat sopineet Varman asuntokannan myynnistä Kojamon kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Lumo Kodit Oy:lle.   

– Olemme arvioineet sijoitussalkkuamme ja sitä, mikä on meille paras tapa sijoittaa suomalaisille asuntomarkkinoille tuleva eläkeuudistus huomioiden. Tämä on meille otollinen tilanne toteuttaa se Kojamon osakkeenomistuksen kautta. Olemme jatkossa suunnilleen yhtä paljon kiinni suomalaisessa asuntomarkkinassa ja sen tuottomahdollisuuksissa kuin ennen, mutta pääomaa on vähemmän sidottuna. Kiitämme asiakkaitamme lämpimästi vuokrasuhteesta. Olemme tyytyväisiä, että asuntokantaa hoitaa jatkossakin vakaa ja ammattimainen kiinteistösijoittaja, Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.  

Kauppahinta on noin 900 miljoonaa euroa, ja se maksetaan käteisenä ja Kojamon liikkeelle laskemina uusina osakkeina. Varmasta tulee merkittävä Kojamon osakkeenomistaja.  

– Tämä kauppa tarjoaa Kojamolle ainutlaatuisen tilaisuuden palata kasvun tielle hankkimalla merkittävän kokoisen ja strategiaamme erinomaisesti sopivan portfolion. Kiinteistöt sijaitsevat parhailla alueilla, painottuen vahvasti kasvukeskuksiin, ja ne ovat korkealaatuisia ja hyvässä kunnossa. Pidämme erittäin myönteisenä Varman osoittamaa luottamusta Kojamon johtaviin asuinkiinteistöjen hallinnan alustaosaamisiin sekä heidän lisääntynyttä omistustaan Kojamossa osana kauppaa. Toivotamme uudet asiakkaamme lämpimästi tervetulleiksi Lumo-palveluiden äärelle, toteaa Kojamon toimitusjohtaja Reima Rytsölä.   

Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksynnän.  

Varman asunnoissa asuvien vuokralaisten palvelut jatkuvat ennallaan siihen asti, kunnes kauppa toteutuu. Vuokrasopimukset ja niiden ehdot jäävät voimaan sellaisenaan asuntokannan siirtyessä uudelle vuokranantajalle.  

Avainsanat

kiinteistösijoituksetasuntosijoittaminen

Yhteyshenkilöt

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 989 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2024 Varman maksutulo oli 6,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2025 lopussa 66,7 miljardia euroa. 

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varma

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye