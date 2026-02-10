Henriksson Euroopan parlamentissa: Etkö häpeä, Vladimir Putin?

– Se, mitä Putin tekee, on tietoista. Venäjä käyttää kylmyyttä aseena hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. Pommittamalla järjestelmällisesti energiainfrastruktuuria se on pakottanut miljoonat ukrainalaiset elämään ilman lämpöä ja sähköä – keskellä paukkupakkasia ja viikkojen ajan, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).