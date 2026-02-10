Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Henriksson Euroopan parlamentissa: Etkö häpeä, Vladimir Putin?

10.2.2026 18:06:03 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

– Se, mitä Putin tekee, on tietoista. Venäjä käyttää kylmyyttä aseena hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. Pommittamalla järjestelmällisesti energiainfrastruktuuria se on pakottanut miljoonat ukrainalaiset elämään ilman lämpöä ja sähköä – keskellä paukkupakkasia ja viikkojen ajan, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).

Henriksson piti puheenvuoron Euroopan parlamentin täysistunnossa keskustelussa Venäjän Ukrainaan kohdistamista hyökkäyksistä maan energiajärjestelmää vastaan.

– Kyse ei ole sotilaallisista kohteista. Kyse on tahallisista hyökkäyksistä siviiliväestöä vastaan. Tämä on täysin tuomittavaa ja rikkoo kansainvälistä oikeutta, Henriksson sanoo.

Henriksson toteaa, että Venäjän tavoitteena on saada ukrainalaiset luovuttamaan, kun arkea, terveydenhuoltoa ja turvallisuutta kohtaan hyökätään.

– Etkö häpeä sitä, Vladimir Putin, että altistat pienet lapset, vanhukset ja koko Ukrainan siviiliväestön tälle painajaiselle? Henriksson jatkaa.

– Tehtävämme on nyt selvä. Euroopan on vahvistettava tukeaan Ukrainalle entisestään. Meidän on varmistettava, että Ukrainalle myönnetään 90 miljardin rahoitus heti. Samalla meidän on kiristettävä Venäjään kohdistuvia pakotteita edelleen, Henriksson päättää.

Yhteyshenkilöt

Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)

Puh:+358 40 019 2744

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

SFP slår larm i Västra Nylands välfärdsområde: Brister i svenskspråkig funktionshinderservice måste åtgärdas10.2.2026 17:04:07 EET | Pressmeddelande

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nyland uttrycker sin oro över situationen inom den svenskspråkiga funktionshinderservicen i välfärdsområdet. När vårdreformen genomfördes överfördes de tjänster som Kårkulla ansvarade för till respektive tvåspråkigt välfärdsområde. Detta ledde till att expertgrupper splittrades och att välfärdsområdena själva fick ansvaret för att ordna tjänsterna.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye