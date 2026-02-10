Henriksson Euroopan parlamentissa: Etkö häpeä, Vladimir Putin?
10.2.2026 18:06:03 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
– Se, mitä Putin tekee, on tietoista. Venäjä käyttää kylmyyttä aseena hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. Pommittamalla järjestelmällisesti energiainfrastruktuuria se on pakottanut miljoonat ukrainalaiset elämään ilman lämpöä ja sähköä – keskellä paukkupakkasia ja viikkojen ajan, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Henriksson piti puheenvuoron Euroopan parlamentin täysistunnossa keskustelussa Venäjän Ukrainaan kohdistamista hyökkäyksistä maan energiajärjestelmää vastaan.
– Kyse ei ole sotilaallisista kohteista. Kyse on tahallisista hyökkäyksistä siviiliväestöä vastaan. Tämä on täysin tuomittavaa ja rikkoo kansainvälistä oikeutta, Henriksson sanoo.
Henriksson toteaa, että Venäjän tavoitteena on saada ukrainalaiset luovuttamaan, kun arkea, terveydenhuoltoa ja turvallisuutta kohtaan hyökätään.
– Etkö häpeä sitä, Vladimir Putin, että altistat pienet lapset, vanhukset ja koko Ukrainan siviiliväestön tälle painajaiselle? Henriksson jatkaa.
– Tehtävämme on nyt selvä. Euroopan on vahvistettava tukeaan Ukrainalle entisestään. Meidän on varmistettava, että Ukrainalle myönnetään 90 miljardin rahoitus heti. Samalla meidän on kiristettävä Venäjään kohdistuvia pakotteita edelleen, Henriksson päättää.
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
SFP slår larm i Västra Nylands välfärdsområde: Brister i svenskspråkig funktionshinderservice måste åtgärdas10.2.2026 17:04:07 EET | Pressmeddelande
SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nyland uttrycker sin oro över situationen inom den svenskspråkiga funktionshinderservicen i välfärdsområdet. När vårdreformen genomfördes överfördes de tjänster som Kårkulla ansvarade för till respektive tvåspråkigt välfärdsområde. Detta ledde till att expertgrupper splittrades och att välfärdsområdena själva fick ansvaret för att ordna tjänsterna.
Biaudet välkomnar satsning på samernas psykosociala stöd10.2.2026 15:08:13 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Eva Biaudet välkomnar att regeringen i tilläggsbudgeten riktar 300 000 euro till den samiska psykosociala enheten Uvjj – Uvjâ – Uvjan för år 2026. Anslaget tryggar verksamheten under det kommande året.
Biaudet pitää myönteisenä panostusta saamelaisten psykososiaaliseen tukeen10.2.2026 15:08:13 EET | Tiedote
Kansanedustaja Eva Biaudet pitää myönteisenä, että hallitus osoittaa lisätalousarviossa 300 000 euroa saamelaiselle psykososiaaliselle yksikölle Uvjj – Uvjâ – Uvjan vuodelle 2026. Määräraha turvaa toiminnan tulevan vuoden ajaksi.
Katedralskolan i Åbo firar 750 år – Adlercreutz avtäckte informationsskylt om rektor Henrik Tempil7.2.2026 14:35:22 EET | Pressmeddelande
Katedralskolan i Åbo inledde i dag sitt 750-årsjubileum vid en högtidlig ceremoni där SFP:s ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz avtäckte en informationstavla till minne av skolans första kända rektor, Henrik Tempil. Jubileet uppmärksammar inte bara en enskild skola, utan hela det finländska skolsystemet.
Turun Katedralskolan juhlii 750 vuotta – Adlercreutz paljasti informaatiotaulun rehtori Henrik Tempilin kunniaksi7.2.2026 14:35:22 EET | Tiedote
Turun Katedralskolan käynnisti tänään 750-vuotisjuhlavuotensa juhlaseremonialla, jossa RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz paljasti informaatiotaulun koulun ensimmäisen tunnetun rehtorin, Henrik Tempilin, muistoksi. Juhlavuosi ei huomioi ainoastaan yksittäistä koulua, vaan koko suomalaista koulutusjärjestelmää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme