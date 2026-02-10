Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 10.2.2026

Mustapuron alueen tulvasuojauksen rakentaminen jatkuu 10.2.2026 11:55:38 EET | Tiedote

Kaupunki jatkaa Mustapurolla töitä, joilla parannetaan tulviin varautumista ja kehitetään puroluonnon monimuotoisuutta Itäkeskuksen ja Myllypuron alueilla. Samalla uusitaan ja korjataan osa Mustapuron silloista.