Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 10.2.2026

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 10.2.2026 6.2.2026 10:20:53 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 10. helmikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa päätös avustuksista vapaaseen sivistystyöhön vuodelle 2026. Lisäksi esityslistalla on seuraavat tilahankkeet: päätös Pukinmäkeen osoitteeseen Kenttäkuja 12 sijoittuvan Pukinmäenkaaren peruskoulun perusparannuksen tarveselvityksestä päätös Ruoholahteen osoitteeseen Santakatu 6 sijoittuvan peruskoulu-, päiväkoti- ja työväenopistotilojen perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.