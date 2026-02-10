Johtamisjärjestelmät organisaation kehittymisen tukena

Kilpailun ollessa kovaa on valitettavan usein nähtävissä, että sertifikaatit ovat seinällä, mutta

liiketoiminta ei kehity siinä rinnalla eikä tuottavuus ole kasvanut.

Enemi Oy on sertifiointilaitos (akkreditointiprosessi käynnissä), joka on rakentanut koko

sertifiointiprosessin liiketoimintaa tukevaksi niin, että asiakas saa enemmän, mitä sertifikaatti maksaa.

Jos yritys ei ole ymmärtänyt vielä johtamisjärjestelmien syvintä olemusta, kannattaa tutustua

johtamisjärjestelmästandardien lukuihin 5 ja 9, missä molemmissa edellytetään, että

johtamisjärjestelmän tulee tukea strategian toteutumista, huomauttaa Enemi Oy:n toimitusjohtaja Sakari Kolehmainen.

Lisäksi johtamisjärjestelmästandardeissa on määritelty korkeimman johdon sitoutumisvelvoite. Osakeyhtiölaissakin on määritelty, että osakeyhtiön ylin johto on hallitus, jatkaa Kolehmainen.

Kuinka usein yhtiön johtamisjärjestelmän tavoitteet ovat yhteneviä hallituksen asettamien tavoitteiden kanssa?

”Value Added Auditing”

Enemi on rakentanut sertifiointi-/auditointiprosessit niin, että auditointien aikana käydään läpi asiakkaan liiketoimintasuunnitelman ja strategian kautta jalkautettavat tavoitteet, joiden jälkeen voidaan seurata liiketoiminnan toteutumista ja tavoitteiden saavuttamiseen liittynyttä suunnittelua ja toteutusta sekä jatkuvaa kehittymistä/parantamista. Johtamisjärjestelmän menestyksekkäässä toteutumisessa keskeisessä roolissa on ylimmän johdon ja operatiivisen linjan saumaton yhteistyö/toistensa ymmärrys. Kun työntekijätkin ymmärtävät, mihin suuntaan yhtiötä ollaan viemässä ja millä tahtotilalla (omistajaohjaus/ylimmän johdon asettamat suuntaviivat), luo se vahvat eväät myös tuottavuuden kasvulle, jatkaa Kolehmainen.

Enemin auditoinnit eivät ole vain standardivaatimusten täyttymisen tarkastamista. Auditoinnin aikana pureudutaan juurisyihin ja haastetaan asiakasta parantamaan liiketoimintaa, mutta ei olla konsultoivassa roolissa.

Riskiperusteinen auditointi tunnistaa ennakoivasti asiakkaan liiketoimintaan kohdistuvia riskejä, joita auditoinneissa voidaan tarpeen mukaan ottaa huomioon ja vähentää niiden laukeamista.

Kotimainen asiantuntija johtamisjärjestelmien sertifioijana

Enemin palvelut kattavat muun muassa ISO 9001/14001/45001/50001/ETJ+ -sertifioinnit sekä

päästökauppajärjestelmien ETS ja ETS2 ja kestävyyskriteerien (KEKRI) todennuspalvelut. Yrityksellä on virallinen pätevyys toimia riippumattomana ja puolueettomana sertifioijana/todentajana pääosalle ko. palveluista. Enemillä on kokemusta koko liiketoiminnan arvioinnista aina hallitustyöskentelyyn saakka.

Enemi on ainoa kotimainen sertifiointilaitos, joka pystyy tehokkaasti yhdistämään päästöjen ja kestävyysjärjestelmien todentamisen ja johtamisjärjestelmien sertifioinnin. Tämä mahdollistaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen ymmärryksen päästöjen/kestävyyden ja liiketoiminnan välisestä yhteydestä, ja auttaa kehittämään toimintaa johdonmukaisesti todennusten ja vuosittaisten auditointien myötä. Samalla liiketoiminnan riskit saadaan hallintaan, Kolehmainen sanoo.

Enemi tulee olemaan akkreditoitu toimija, joten kaikki sen palvelut ovat riippumattomia ja puolueettomia.

Auditoinnit tuottavat lisäarvoa liiketoiminnan kehittämiseen.

Päästöjen ja tuotantotason tehokas todentaminen yhdistetään johtamisjärjestelmän auditointiin ja sertifiointiin.

Kotimainen toimija tuntee suomalaiset olosuhteet ja lainsäädännön.

Lue, miten sertifiointi auttaa kasvattamaan tuottavuutta suunnitelmallisesti www.enemi.com.