Työelämän tulevaisuus on relevantimmassa viestinnässä

Moontalk vapauttaa kommunikaation

Jatkuva ja monikanavainen viestitulva kuormittaa ja uuvuttaa työntekijät. Kasvava pikaviestikanavien määrä ja niistä aiheutuva häiriö ovat korostaneet laadukkaan puheviestinnän merkitystä.

“Hyvinvoinnin ja tehokkuuden nimissä alati kasvavaa hälyä täytyy siis karsia eli tehdä kommunikaatiosta relevantimpaa”, kertoo Moontalkin toimitusjohtaja Jussi Patopuro.

Moontalkin kommunikaatioratkaisu keskittyy puheviestinnän hallintaan ja sujuvoittamiseen. “Kun yrityksen CRM- ja ERP-järjestelmät integroidaan osaksi puhelinpalvelua, puhelut ohjataan CRM-datan perusteella oikealle asiantuntijalle oikea-aikaisesti. Näin puhelu ei helise kaikille, tuttuus nopeuttaa asioiden hoitamista ja palvelun laatu paranee”, kuvailee Patopuro.

Selkeän puhelulokituksen ja älykkäiden soittosarjojen kautta työntekijät pysyvät ajantasalla puheluliikenteestä.

“Kun vastaamattomiin numeroihin soitetaan aina takaisin, asiakkaat oppivat samalla

luottamaan yritykseen. Näin turhat puhelut vähenevät ja dialogille jää enemmän tilaa.

Puheen sisältö osaksi tiedolla johtamista

Kesäkuussa lanseerattu Moontalk AIRI nostaa tietojohtamisen uudelle tasolle. Moontalk AIRI on tekoälypohjainen assistentti, joka luo puhelun litteraatiosta tiivistelmän ja kirjaa puhelussa sovitut toimenpiteet ylös.

Tiivistelmät voidaan lisätä myös asiakaskorteille nappia painamalla. Puhelinkeskustelujen sisältöä ei tarvitse erikseen avata, eikä kukaan soita asiakkaalle aiemmista keskusteluista tietämättömänä. “Kun tiedot ovat aina ajan tasalla, asiakaspalvelu, myynti ja johto voivat toimia yhtenäisesti asiakkaan hyväksi”, tiivistää Patopuro Moontalk Airin hyötyjä.

Tulevaisuuden kehitys näkyy Moontalk AIRIn käyttöpotentiaalissa: yritykset voivat tulevaisuudessa analysoida puheluissa nousseita, liiketoiminnan kehittämiselle tärkeitä

asioita.

– Yritys voi pyytää Moontalk AIRIa analysoimaan puhelut, joissa nousee esimerkiksi tuotteen ominaisuuksiin liittyviä haasteita. AIRI tekee tällöin kerätyn datan pohjalta johtopäätöksiä ja ehdottaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.