Eurojackpotin tiistaiarvonnan oikea rivi on 12, 19, 34, 39 ja 47. Tähtinumerot 4 ja 5.



Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina Eurojackpotin potti kohoaa noin 31 miljoonaan euroon.



Toisen voittoluokan 5+1 -tuloksia löytyi kaksi kappaletta. Niillä voitti 693 224 euroa. Voitot osuivat Saksaan ja Espanjaan.



Suomesta löytyi tänään yksi 4+2 -oikein tulos, jolla voitti 8 060 euroa.



Jokeri-pelin voittorivi on 1 8 3 4 1 4 7. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Milli-pelin voittorivi on 5, 21, 35, 36, 37 ja 39. Lisänumero 22. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Lomatonnin voittoyhdistelmä on New York 83. Lomatonneja meni jakoon kaksi kappaletta.