Eurojackpotin potti kohoaa noin 31 miljoonaan euroon
10.2.2026 22:26:46 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti kohoaa noin 31 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin tiistaiarvonnan oikea rivi on 12, 19, 34, 39 ja 47. Tähtinumerot 4 ja 5.
Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina Eurojackpotin potti kohoaa noin 31 miljoonaan euroon.
Toisen voittoluokan 5+1 -tuloksia löytyi kaksi kappaletta. Niillä voitti 693 224 euroa. Voitot osuivat Saksaan ja Espanjaan.
Suomesta löytyi tänään yksi 4+2 -oikein tulos, jolla voitti 8 060 euroa.
Jokeri-pelin voittorivi on 1 8 3 4 1 4 7. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Milli-pelin voittorivi on 5, 21, 35, 36, 37 ja 39. Lisänumero 22. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Lomatonnin voittoyhdistelmä on New York 83. Lomatonneja meni jakoon kaksi kappaletta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
