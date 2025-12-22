Menestyksekäs vuosi Snellman-konsernille – kaikki liiketoimintayksiköt vahvistivat markkinaosuuksiaan
11.2.2026 09:00:00 EET | Oy Snellman Ab | Tiedote
Kokonaisuudessaan vuosi 2025 oli menestyksekäs Snellman-konsernille. Kasvatimme liikevaihtoamme ja -tulostamme tehden molemmissa ennätyksemme.
Tammi-joulukuu 2025:
- Liikevaihtomme kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 476,6 (1–12/ 2024: 461,7) miljoonaa euroa.
- Liiketuloksemme kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 24,5 (1–12/ 2024: 21,7) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosenttimme oli 5,1 (4,7).
- Liiketoimintaympäristömme oli haastava muun muassa heikentyneen kuluttajakysynnän vuoksi
- Teimme noin 17 miljoonan euron investointipäätöksen uuden eläinruokatehtaan rakentamisesta Edsevöhön.
- Oy Snellman Ab:n tunnusomaiselle tummanvihreälle brändivärille myönnettiin harvinainen väritavaramerkki.
- Kuluttajalähtöinen tuotevalikoimatyömme lihatuotteissa onnistui hyvin haastavissa markkinaolosuhteissa.
- Kokkikartano valittiin Suomen preferoiduimmaksi valmisruokatuotemerkiksi.
- Tapaturmataajuutemme laski hienosti ja oli 16,04 (31.12.2024: 25,02) katsauskauden lopussa.
Avainluvut*
|
2023
|
2024
|
2025
|
Liikevaihto, M€
|
453,7
|
461,7
|
476,6
|
Liikevaihdon kasvu, %
|
7,7
|
1,8
|
3,2
|
Liiketulos, M€
|
9,4
|
21,7
|
24,5
|
Liiketulos, %
|
2,1
|
4,7
|
5,1
|
Omavaraisuusaste, %
|
41,1
|
46,6
|
47,5
* Katsauskauden luvut ovat tilintarkastamattomia.
Konsernijohtaja Markus Hellström kommentoi:
”Kokonaisuudessaan vuosi 2025 oli menestyksekäs Snellman-konsernille. Kasvatimme liikevaihtoamme ja -tulostamme tehden molemmissa ennätyksemme. Tapaturmataajuutemme laski noin 36 prosenttia. Henkilöstömme osallistui aktiivisesti turvallisuustyöhön ja teimme ennätysmäärän turvallisuushavaintoja. Eat&Enjoy -tuotemerkin hankinnan myötä Ready Meals Finland-liiketoimintayksikkömme laajensi tarjontaansa heti syötäviin tuotteisiin, kuten erilaisiin leipätuotteisiin ja kylmänä syötäviin salaattiaterioihin. Petfood-liiketoiminnassamme saimme jalansijaa Iso-Britannian kasvavilla eläinruokamarkkinoilla hankkimalla englantilaisen koirien raakaruokavalmistajan Benyfit Naturalin liiketoiminnan.
Teimme yhdessä lujasti töitä ja voimme olla ylpeitä tuloksistamme. Haluan kiittää koko Snellman-konsernin henkilöstöä sitoutuneesta työstä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä omistajia, yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaita yhteistyöstä ja luottamuksesta.”
Liiketoiminnan kehitys
Vuosi 2025 oli kokonaisuutena menestyksekäs ja ylitimme asettamamme tulostavoitteet. Konsernin liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuoteen ollen 476,6 (1–12/2024: 461,7) miljoonaa euroa. Kaikki liiketoimintayksikkömme vahvistivat markkinaosuuksiaan. Liiketuloksemme parani 12,6 prosenttia päätyen 24,5 (21,7) miljoonaan euroon, joka on historiallinen ennätys meille.
Vastuullisuus
Vastuullisuustyömme otti useita edistysaskeleita oikeaan suuntaan vuoden 2025 aikana. Työmme pohjaksi valmistui alkuvuodesta kahdensuuntainen olennaisuusanalyysi, joka määritteli liiketoiminnallemme olennaisimmat asiat: ilmastonmuutos, kiertotalous, oma työvoima, arvoketjun työntekijät ja liiketoiminnan harjoittaminen. Laadimme kestävän liiketoiminnan strategian, joka yhdistää koko konsernin vastuullisuustyön tavoitteen: Kestävämmin tuotettu ruoka mahdollistaa paremman tulevaisuuden kaikille.
Asetimme vastuullisuustyöllemme olennaisuusanalyysiin perustuvat tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 2030. Sitouduimme Science-Based Target Initiative-aloitteeseen ja aloitimme työn lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteiden asettamiseksi. Teimme päätöksen raportoida vastuullisuustyömme edistymisestä vuodesta 2025 lähtien VSME (Voluntary Sustainability Standard for SMEs) -standardin mukaisesti. Raportti julkaistaan kevään 2026 aikana ja kerromme raportissa lisää vastuullisuustyöstämme.
Henkilöstö
Työturvallisuus oli edelleen koko konsernissa yksi tärkeimmistä teemoista vuoden aikana. Turvallisuushavaintoja tehtiin 40 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tapaturmataajuutemme (Lost Time Accident Frequence eli LTAF) laski jälleen yli 30 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 16,04 (31.12.2024: 25,02) vuoden lopussa. Terveenä työssäolo kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna ja oli 94,9 (2024: 94,3) prosenttia.
Snellman-konsernin henkilöstömäärä vuoden 2025 lopussa oli 2 121 (31.12.2024: 1 983) henkilöä. Henkilöstömäärään vaikutti osaltaan vuoden aikana toteutuneet yrityskaupat.
Näkymät vuoteen 2026
Odotuksemme vuodelle 2026 ovat varovaisen toiveikkaita. Näemme edelleen paljon mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaamme, mukaan lukien uusien ostettujen liiketoimintojen myynnin vauhdittaminen. Uskomme menestykseemme markkinoilla, luotamme vahvoihin brändeihimme ja kykyymme uudistaa markkinoita. Toiminnan jatkuvasta parantamisesta on tullut meille hyvin juurtunut toimintatapa ja uskomme saavuttavamme tämän kautta jatkuvia hyötyjä.
Työntekijämme ovat liiketoimintamme kulmakivi ja haluamme jatkaa työtekijöidemme hyvinvoinnin ja osallisuuden tunteen vahvistamista. Asiakasyhteistyön uskomme jatkuvan hedelmällisenä ja kehitämme yhdessä markkinaa yhä kuluttajalähtöisempään suuntaan.
Odotamme sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme vahvistuvan edelleen vuonna 2026.
Lisätietoja:
Markus Hellström, konsernijohtaja, Snellman-konserni, puh. 040 7320 057, sposti: markus.hellstrom@snellman.fi
Vilma Wiitakorpi-Björkman, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Snellman-konserni, puh. 050 3080 879, sposti: vilma.wiitakorpi-bjorkman@snellman.fi
Yhteyshenkilöt
Markus HellströmKonsernijohtajaSnellman-konserniPuh:040 7320057markus.hellstrom@snellman.fi
Vilma Wiitakorpi-Björkmanviestintä- ja vastuullisuusjohtajaSnellman-konserniPuh:0503080879vilma.wiitakorpi-bjorkman@snellman.fi
Snellman-konserni:
Snellman-konserni on suomalainen ruokatalo, joka tarjoaa parhaita makuelämyksiä markkinoiden luotetuimmilla brändeillä. Perheyrityksenä valmistamme tuotteemme kuin itsellemme tekisimme ottaen aina huomioon ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin. Konsernilla on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Isossa-Britanniassa ja viemme tuotteitamme useaan maahan. Palveluksessamme työskentelee noin 2 000 intohimoista eri alan osaajaa ja elintarvikealan ammattilaista, jotka tekevät ruokaa suurella sydämellä ja mausta tinkimättä.
