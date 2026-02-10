Tilastokeskuksen tilastotuotantoa lakkautus- ja supistusuhan alla

Määrärahavähennysten vuoksi Tilastokeskus arvioi uudelleen tilastotuotantoaan.

”Julkaisemme nyt listan tilastoista, joiden supistamista tai lakkauttamista tarkastelemme parhaillaan. Käymme neuvotteluja tilastojen käyttäjien kanssa ja tietomme tarkentuvat neuvotteluiden edetessä maaliskuun aikana. Huhtikuussa avaamme lausuntokierroksen muutoksista ja teemme lopulliset päätökset lakkautettavista ja supistettavista tilastoista syksyllä 2026. Vaikutukset näkyvät vuodesta 2027 alkaen”, kertoo tilasto- ja tietopalveluista vastaava ylijohtaja Mari Ylä-Jarkko.

Tilastokeskuksen tilastotuotantoa on karsittu jo vuoden 2024 aikana, Silloin myös muutettiin joidenkin tilastojen julkaisuaikatauluja sekä supistettiin julkaistavia tietosisältöjä. Samaan aikaan meneillään on ollut mittavat tuottavuutta parantavat investoinnit, mutta niiden vaikutukset eivät riitä korvaamaan määrärahojen supistumista.

Määrärahaleikkaukset vaikeuttavat mahdollisuuksia tuottaa tulevaisuudessa niitä kansallisia tilastoja, joita EU-lainsäädäntö ei Suomelta edellytä. Nyt käynnistyneessä tarkastelussa on mukana pääasiassa kotimaisiin tarpeisiin tuotettavia, säännöllisesti julkaistavia tilastoja kuten teollisuuden uudet tilaukset, koulutustilastoja, liikennetilastoja, rikostilastot, kiinteistöjen kustannusindeksit ja vaalitilastot.

Tilastotuotannon lisäksi leikkaukset vaikuttavat Tilastokeskuksen tuottamiin maksullisiin palveluihin ja rekisteritutkimuksessa tarvittavien tutkimusaineistojen saatavuuteen. Tältä osin analyysit ovat vielä kesken.

”Pyrimme kaikilla mahdollisilla tavoilla vähentämään budjettileikkausten vaikutuksia tilastoihin ja palveluihimme. Teemme yhteistyötä sidosryhmien ja tiedonkäyttäjien kanssa ratkaisujen löytämiseksi”, Ylä-Jarkko sanoo.

Tilastokeskus etsii parhaillaan vaihtoehtoisia rahoitusmalleja tilastojen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että osa tilastoista voitaisiin pelastaa erillisrahoituksella, kuten aiemmin on tehty esimerkiksi kulttuuritilaston ja paikallishallinnon palkkatilastojen kohdalla.

”Selvitämme parhaillaan myös leikkausten vaikutuksia EU:n vaatimaan lakisääteiseen tilastotuotantoon. Pyrimme turvaamaan EU-tilastojen tuotannon, mutta henkilöstövähennykset tulevat todennäköisesti ainakin viivästyttämään niiden julkaisemista. Tiedotamme näistä erikseen mahdollisimman hyvissä ajoin”, Ylä-Jarkko toteaa.

Tarkastelussa olevat tilastot

Alla on listattuna tilastot, jotka ovat tällä hetkellä lakkautus- tai supistusuhan alla. Lista täsmentyy neuvottelujen edetessä, ja lopullinen lista suunnitelluista toimenpiteistä julkaistaan lausuntokierroksen yhteydessä huhtikuussa. Samalla julkaistaan myös tieto siitä, miten tilastotuotannon supistaminen vaikuttaa Tilastokeskuksen maksullisiin palveluihin ja rekisteripohjaisessa tutkimuksessa käytettävien aineistojen saatavuuteen Tilastokeskuksen tutkijapalveluissa ja Datahuoneissa.

Lakkautustarkastelujen kohteena olevat tilastot

Vaalitilastot (aluevaalit, eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit)

Sopeutustarkastelujen kohteena olevat tilastot