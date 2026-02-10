Tilastokeskuksen tilastotuotantoa lakkautus- ja supistusuhan alla
11.2.2026 08:38:18 EET | Tilastokeskus | Tiedote
Tilastokeskuksen määrärahoihin kohdistuu hallituskaudella lähes 6 miljoonan euron leikkaukset, mikä on noin 10 prosenttia vuoden 2023 määrärahoista. Henkilöstön määrä on supistumassa hallituskaudella noin 740 henkilötyövuodesta noin 600 henkilötyövuoteen.
Määrärahavähennysten vuoksi Tilastokeskus arvioi uudelleen tilastotuotantoaan.
”Julkaisemme nyt listan tilastoista, joiden supistamista tai lakkauttamista tarkastelemme parhaillaan. Käymme neuvotteluja tilastojen käyttäjien kanssa ja tietomme tarkentuvat neuvotteluiden edetessä maaliskuun aikana. Huhtikuussa avaamme lausuntokierroksen muutoksista ja teemme lopulliset päätökset lakkautettavista ja supistettavista tilastoista syksyllä 2026. Vaikutukset näkyvät vuodesta 2027 alkaen”, kertoo tilasto- ja tietopalveluista vastaava ylijohtaja Mari Ylä-Jarkko.
Tilastokeskuksen tilastotuotantoa on karsittu jo vuoden 2024 aikana, Silloin myös muutettiin joidenkin tilastojen julkaisuaikatauluja sekä supistettiin julkaistavia tietosisältöjä. Samaan aikaan meneillään on ollut mittavat tuottavuutta parantavat investoinnit, mutta niiden vaikutukset eivät riitä korvaamaan määrärahojen supistumista.
Määrärahaleikkaukset vaikeuttavat mahdollisuuksia tuottaa tulevaisuudessa niitä kansallisia tilastoja, joita EU-lainsäädäntö ei Suomelta edellytä. Nyt käynnistyneessä tarkastelussa on mukana pääasiassa kotimaisiin tarpeisiin tuotettavia, säännöllisesti julkaistavia tilastoja kuten teollisuuden uudet tilaukset, koulutustilastoja, liikennetilastoja, rikostilastot, kiinteistöjen kustannusindeksit ja vaalitilastot.
Tilastotuotannon lisäksi leikkaukset vaikuttavat Tilastokeskuksen tuottamiin maksullisiin palveluihin ja rekisteritutkimuksessa tarvittavien tutkimusaineistojen saatavuuteen. Tältä osin analyysit ovat vielä kesken.
”Pyrimme kaikilla mahdollisilla tavoilla vähentämään budjettileikkausten vaikutuksia tilastoihin ja palveluihimme. Teemme yhteistyötä sidosryhmien ja tiedonkäyttäjien kanssa ratkaisujen löytämiseksi”, Ylä-Jarkko sanoo.
Tilastokeskus etsii parhaillaan vaihtoehtoisia rahoitusmalleja tilastojen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että osa tilastoista voitaisiin pelastaa erillisrahoituksella, kuten aiemmin on tehty esimerkiksi kulttuuritilaston ja paikallishallinnon palkkatilastojen kohdalla.
”Selvitämme parhaillaan myös leikkausten vaikutuksia EU:n vaatimaan lakisääteiseen tilastotuotantoon. Pyrimme turvaamaan EU-tilastojen tuotannon, mutta henkilöstövähennykset tulevat todennäköisesti ainakin viivästyttämään niiden julkaisemista. Tiedotamme näistä erikseen mahdollisimman hyvissä ajoin”, Ylä-Jarkko toteaa.
Tarkastelussa olevat tilastot
Alla on listattuna tilastot, jotka ovat tällä hetkellä lakkautus- tai supistusuhan alla. Lista täsmentyy neuvottelujen edetessä, ja lopullinen lista suunnitelluista toimenpiteistä julkaistaan lausuntokierroksen yhteydessä huhtikuussa. Samalla julkaistaan myös tieto siitä, miten tilastotuotannon supistaminen vaikuttaa Tilastokeskuksen maksullisiin palveluihin ja rekisteripohjaisessa tutkimuksessa käytettävien aineistojen saatavuuteen Tilastokeskuksen tutkijapalveluissa ja Datahuoneissa.
Lakkautustarkastelujen kohteena olevat tilastot
-
Vaalitilastot (aluevaalit, eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit)
-
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa (kokeellinen tilasto)
-
Innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattorit (kokeellinen tilasto)
-
Kuolleet viikoittain (kokeellinen tilasto)
-
Paikallishallinnon palveluiden järjestäjien tulot, menot ja velka (kokeellinen tilasto)
-
Perinnöt ja lahjat (kokeellinen tilasto)
-
Riistaonnettomuudet (kokeellinen tilasto)
-
Tulorekisterin palkat ja palkkiot (kokeellinen tilasto)
-
Toimitilojen hintaindeksi (kokeellinen tilasto)
-
Väestöryhmittäinen inflaatio (kokeellinen tilasto)
-
Yrityskaupat (kokeellinen tilasto)
Sopeutustarkastelujen kohteena olevat tilastot
Yhteyshenkilöt
Mari Ylä-JarkkoYlijohtajaPuh:029 551 3880mari.yla-jarkko@stat.fi
Hannele OrjalaProjektijohtajaPuh:029 551 3582hannele.orjala@stat.fi
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Metalliteollisuus heilautti teollisuuden uudet tilaukset joulukuussa voimakkaaseen kasvuun10.2.2026 08:02:04 EET | Tiedote
Teollisuuden uusien tilauksien arvo kasvoi joulukuussa 37,7 % edellisen vuoden joulukuusta. Kasvu selittyy pääosin metalliteollisuuden uusilla tilauksilla, joiden arvo kasvoi jopa 54 % vuotta aiemmasta.
Matkailijoiden yöpymisissä rikottiin ennätyksiä joulukuussa5.2.2026 08:01:45 EET | Tiedote
Joulukuussa Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin yli 1,9 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä on suurin koskaan talvikuukausina tilastoitu luku. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 3 % edellisvuoden joulukuusta.
Kutsu: Suomen talouden kehitys 2025 – tiedotustilaisuus 27.2.20264.2.2026 10:16:05 EET | Kutsu
Miten Suomen taloudella meni vuonna 2025 – kasvoiko bruttokansantuote? Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Vaikuttiko kauppasota ulkomaankauppaan? Tule kuulemaan tuoreimmat tiedot!
Kaupan liikevaihto jäi joulukuussa miinukselle30.1.2026 08:01:58 EET | Tiedote
Koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto laski vuoden 2025 joulukuussa 0,2 % vuodentakaisesta. Myynnin määrä supistui tätäkin enemmän, 0,7 %.
Pahoinpitelyjen määrä nousi ennätystasolle vuonna 2025 – myymälävarkauksien aalto jatkuu30.1.2026 08:01:34 EET | Tiedote
Viranomaisten tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi viime vuonna yli 7 %:lla edeltävästä vuodesta. Pahoinpitelyjä ilmoitettiin kaikkiaan 44 600, mikä on suurin koskaan tilastoitu määrä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme