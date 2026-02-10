Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sosiaalikeskuksen tilahankinnan keskeyttämistä esitetään aluehallitukselle

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen pelastajia ja ensihoitajia koulutetaan kemiallisten aineiden ja säteilyn uhkiin 9.2.2026 12:14:54 EET | Tiedote

Pelastusopisto järjestää helmikuussa Lahdessa pelastusalan ja ensihoidon ammattilaisille koulutuksen, jossa käydään läpi varautumista kemiallisten, biologisten, säteilyn ja ydinaineiden aiheuttamiin uhkiin ja onnettomuuksiin.