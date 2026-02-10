Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sosiaalikeskuksen tilahankinnan keskeyttämistä esitetään aluehallitukselle
11.2.2026 11:38:32 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialue esittää aluehallitukselle, että sosiaalikeskuksen vuokratilan hankintamenettely keskeytetään sopimusvalmistelun aikana ilmenneiden ristiriitojen vuoksi.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue käynnisti vuonna 2024 sosiaalikeskuksen vuokratilan hankintaa koskevan kilpailutuksen. Sen perusteella hyvinvointialueen aluehallitus valitsi vuokranantajaksi Ryhmittymä Sammon8:n, jonka muodostavat Spatium Toimitilat Oy ja Staffia Oy. Sosiaalikeskuksessa olevia palveluita ovat esimerkiksi työikäisten sosiaalipalvelut, lastensuojelu ja vammaispalvelut.
Yhteinen näkemys keskeyttämisestä
Osapuolet kävivät useita neuvotteluja, joissa tarkennettiin tarjouksen tulkintaa hankkeen edistämiseksi. Neuvottelujen perusteella osapuolet päätyivät yhdessä siihen, ettei hanketta ole mahdollista toteuttaa tarjouksen mukaisesti, ja hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoituksenmukaista.
Tarkoituksena on käynnistää uusi hankintamenettely
Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle, että hankintayksikkö käynnistää uuden vuokratilan hankintamenettelyn.
– Hankintayksikkö tarkastelee ja tarvittaessa täsmentää aikaisempaa tarjouspyyntömateriaalia. Uuden hankintakierroksen ja varsinaisen tarjouspyynnön julkaisemisen aikataulu on vielä avoin, kertoo toimitilajohtaja Johanna Aitamurto.
– Sosiaalikeskuksen tilahankinnan valmistelu on edelleen käynnissä, ja toimintaan tarkoituksenmukaisesti soveltuvien tilojen tarve yhä olemassa, perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Mika Forsberg toteaa.
