Rakennusalan ammattilaisetkin valitsevat muuttovalmiin – DENin asuntomessukodit kertovat rakentamisen suunnan muuttumisesta
11.2.2026 10:11:56 EET | Den Finland Oy | Tiedote
Rakennusalan ammattilaiset luottavat omissa kodeissaan yhä useammin muuttovalmiiseen toteutukseen. Lempäälän Asuntomessuille rakentuvat Designtalo Villa Verde ja Finnlamelli Saikan Taikuri ovat molemmat muuttovalmiita koteja, joiden rakennuttajaperheet työskentelevät itse rakennusalalla. Ilmiö kertoo rakentamisen muutoksesta, jossa projektin hallinta, ennakoitavuus ja arjen sujuvuus ohjaavat valintoja yhä enemmän. Designtalo ja Finnlamelli ovat DEN Finlandin talomerkkejä.
Valtaosa DENin toimittamista omakotitaloista toteutetaan jo muuttovalmiina. Muutos heijastaa laajempaa trendiä. Rakentamisen kehittyneet ratkaisut, kustannusriskien hallinta ja arjen vaatimukset ovat lisänneet kiinnostusta muuttovalmiisiin toteutuksiin myös kokeneiden rakentajien keskuudessa.
Ammattilaisten valinta perustuu kokemukseen
Muuttovalmis tarkoittaa talopakettia, joka sisältää kaiken rakentamisessa tarvittavan perustuksesta pintoihin ja joka valmistuu yhdellä sopimuksella ja kiinteällä hinnalla.
Designtalo Villa Verden rakennuttaja Juuso Sajakoski työskentelee Designtalon myyjänä ja tuntee rakennusprojektien realiteetit. Kokemus lukuisista asiakasprojekteista vaikutti myös oman talopaketin toimituslaajuuteen.
”Kun on nähnyt paljon erilaisia rakennusprojekteja, tietää aika hyvin, mikä toimii ja mikä ei. Halusimme projektin, jossa kokonaisuus pysyy hallinnassa ja voimme keskittyä arkeen”, Sajakoski kertoo.
Myös Finnlamelli Saikan Taikurin rakennuttajat, rakennusmestari Esa Jokinen ja rakennusinsinööri Marjut Kokkonen päätyivät muuttovalmiiseen toteutukseen ammattitaustansa pohjalta. Heidän työssään korostuvat erityisesti rakenteiden toimivuus, terveellisyys ja käytännöllisyys.
”Kun näkee työssään jatkuvasti erilaisia ratkaisuja, ymmärtää, miten paljon kokonaisuuden hallinta vaikuttaa lopputulokseen. Muuttovalmis toi meille varmuutta ja selkeyttä rakennusprojektiin”, he kuvaavat.
Muuttovalmis ei tarkoita standardiratkaisua
Muuttovalmis omakotitalo mielletään joskus virheellisesti valmiiksi malliratkaisuksi, vaikka jokainen koti suunnitellaan yksilöllisesti tilaajan tarpeisiin. Sekä Villa Verde että Saikan Taikuri on räätälöity rakennuttajaperheiden arjen ympärille, ja ratkaisuissa näkyvät ammattilaisten kokemuksen tuomat valinnat selkeistä pohjaratkaisuista materiaalien kestävyyteen ja arjen käytännöllisyyteen.
Muuttovalmis ei välttämättä ole kalliimpi vaihtoehto
Omatoimirakentamista on perinteisesti pidetty muuttovalmista ratkaisua edullisempana, mutta käytännössä kustannusten hallinta on monimutkaisempi kokonaisuus. Alihankintojen koordinointi, aikataulujen venyminen ja yllättävät lisätyöt voivat kasvattaa kustannuksia ja lisätä epävarmuutta.
Muuttovalmiissa toteutuksessa projektilla on yksi vastuutaho, mikä parantaa kustannusten ennakoitavuutta ja vähentää riskejä. Kun mukaan lasketaan myös rakentamiseen käytetty aika ja työmäärä, itse tekeminen ei useinkaan tuo säästöä.
”Näemme yhä useammin, että myös rakennusalan ammattilaiset arvostavat muuttovalmiin tuomaa varmuutta. Kokonaisvastuu, selkeä prosessi ja aikataulun pitävyys tekevät rakentamisesta sujuvampaa”, sanoo DEN Finlandin kaupallinen johtaja Markku Uotinen.
Ammattilaisten kodit tuovat taikaa asumisen arkeen
Lempäälän Asuntomessut järjestetään 10.7.–9.8.2026. DEN Finland esittelee messuilla kaksi muuttovalmista omakotitaloa, Designtalo Villa Verden ja Finnlamelli Saikan Taikurin. Molemmat kohteet ovat rakennusalan ammattilaisten koteja, joissa arjen toimivuus, kestävät materiaalivalinnat ja yksityiskohtiin panostaminen luovat pitkäikäistä ja sujuvaa asumista.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Timo Paloheimo, Head of Marketing, DEN Finland Oy, +358 50 596 6816
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
DEN on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka juuret yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Yhtiössä työskentelee yli 300 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 86 miljoonaa euroa.
DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti. Lue lisää: den.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Den Finland Oy
2025 oli jo kasvun vuosi DEN Finlandille – joulukuussa uusien omakotitalojen myynti ylitti 14 miljoonaa euroa23.1.2026 12:49:47 EET | Tiedote
Suomen suurin pientalotoimija DEN Finland onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan vuonna 2025 tuotemerkeillään Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti. Samaan aikaan vahva kannattavuus parani edelleen. Omistajavaihdokseen huipentunut vuosi oli onnistunut myös muilla mittareilla.
Tiedote: Finnlamelli nostaa esiin vapaa-ajan asumisen trendejä Matka 2026 -messuilla14.1.2026 10:28:03 EET | Tiedote
Suomalaisten kiinnostus vapaa-ajan asumista ja monipaikkaista elämäntapaa kohtaan kasvaa. Matka 2026 -messujen yhteydessä Finnlamelli esittelee, miten moderni hirsirakentaminen vastaa uuden sukupolven tarpeisiin, joissa toinen koti on yhä useammin arjen jatke: paikka etätyölle, palautumiselle ja luonnon läheisyydelle.
Vuosi toi menestystä ja uuden omistajan pientalorakentaja DEN Finlandille18.12.2025 08:46:18 EET | Tiedote
Koko Euroopan tasolla poikkeuksellinen kannattavuuskehitys toi kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksen ja lopulta uuden omistajan DENille. Omistajavaihdokseen huipentunut vuosi oli onnistunut myös muilla mittareilla.
DEN Groupin pääomistaja on vaihtunut – liiketoiminta jatkaa nykyisellään9.12.2025 10:53:02 EET | Tiedote
DEN Groupin pitkäaikainen pääomistaja, CapMan Buyoutin hallinnoimat rahastot ovat myyneet Suomen johtavan pientalorakentajan, DEN Group Oy:n, Metric Capital Partnersille. Kauppa toteutui 8.12.2025. Metric Capital Partners on ympäri Eurooppaa toimiva pääomasijoitusyhtiö, jonka päätoimipiste on Lontoossa.
Asuntomessuille rakentuva Finnlamelli Saikan Taikuri on hirsikoti, jossa näkyy ammattilaisten kädenjälki9.12.2025 09:19:13 EET | Tiedote
Rakennusalan ammattilaiset Esa Jokinen ja Marjut Kokkonen rakennuttavat nelihenkiselle perheelleen hirsikodin Lempäälän asuntomessuille. Jokisella on takana kaksi aikaisempaa omakotitaloprojektia, mutta messuille rakentuva Finnlamelli Saikan Taikuri on perheen ensimmäinen alusta asti itselle suunniteltu koti. Kohde toteutetaan muuttovalmiina ja siinä yhdistyvät hirsirakentamisen terveelliset ratkaisut, vuosien kokemus rakennusalalta ja pikkulapsiarjen sujuvuus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme