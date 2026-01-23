Rakennusalan ammattilaisetkin valitsevat muuttovalmiin – DENin asuntomessukodit kertovat rakentamisen suunnan muuttumisesta

Valtaosa DENin toimittamista omakotitaloista toteutetaan jo muuttovalmiina. Muutos heijastaa laajempaa trendiä. Rakentamisen kehittyneet ratkaisut, kustannusriskien hallinta ja arjen vaatimukset ovat lisänneet kiinnostusta muuttovalmiisiin toteutuksiin myös kokeneiden rakentajien keskuudessa.

Ammattilaisten valinta perustuu kokemukseen

Muuttovalmis tarkoittaa talopakettia, joka sisältää kaiken rakentamisessa tarvittavan perustuksesta pintoihin ja joka valmistuu yhdellä sopimuksella ja kiinteällä hinnalla.

Designtalo Villa Verden rakennuttaja Juuso Sajakoski työskentelee Designtalon myyjänä ja tuntee rakennusprojektien realiteetit. Kokemus lukuisista asiakasprojekteista vaikutti myös oman talopaketin toimituslaajuuteen.

”Kun on nähnyt paljon erilaisia rakennusprojekteja, tietää aika hyvin, mikä toimii ja mikä ei. Halusimme projektin, jossa kokonaisuus pysyy hallinnassa ja voimme keskittyä arkeen”, Sajakoski kertoo.

Myös Finnlamelli Saikan Taikurin rakennuttajat, rakennusmestari Esa Jokinen ja rakennusinsinööri Marjut Kokkonen päätyivät muuttovalmiiseen toteutukseen ammattitaustansa pohjalta. Heidän työssään korostuvat erityisesti rakenteiden toimivuus, terveellisyys ja käytännöllisyys.

”Kun näkee työssään jatkuvasti erilaisia ratkaisuja, ymmärtää, miten paljon kokonaisuuden hallinta vaikuttaa lopputulokseen. Muuttovalmis toi meille varmuutta ja selkeyttä rakennusprojektiin”, he kuvaavat.

Muuttovalmis ei tarkoita standardiratkaisua

Muuttovalmis omakotitalo mielletään joskus virheellisesti valmiiksi malliratkaisuksi, vaikka jokainen koti suunnitellaan yksilöllisesti tilaajan tarpeisiin. Sekä Villa Verde että Saikan Taikuri on räätälöity rakennuttajaperheiden arjen ympärille, ja ratkaisuissa näkyvät ammattilaisten kokemuksen tuomat valinnat selkeistä pohjaratkaisuista materiaalien kestävyyteen ja arjen käytännöllisyyteen.

Muuttovalmis ei välttämättä ole kalliimpi vaihtoehto

Omatoimirakentamista on perinteisesti pidetty muuttovalmista ratkaisua edullisempana, mutta käytännössä kustannusten hallinta on monimutkaisempi kokonaisuus. Alihankintojen koordinointi, aikataulujen venyminen ja yllättävät lisätyöt voivat kasvattaa kustannuksia ja lisätä epävarmuutta.

Muuttovalmiissa toteutuksessa projektilla on yksi vastuutaho, mikä parantaa kustannusten ennakoitavuutta ja vähentää riskejä. Kun mukaan lasketaan myös rakentamiseen käytetty aika ja työmäärä, itse tekeminen ei useinkaan tuo säästöä.

”Näemme yhä useammin, että myös rakennusalan ammattilaiset arvostavat muuttovalmiin tuomaa varmuutta. Kokonaisvastuu, selkeä prosessi ja aikataulun pitävyys tekevät rakentamisesta sujuvampaa”, sanoo DEN Finlandin kaupallinen johtaja Markku Uotinen.

Ammattilaisten kodit tuovat taikaa asumisen arkeen

Lempäälän Asuntomessut järjestetään 10.7.–9.8.2026. DEN Finland esittelee messuilla kaksi muuttovalmista omakotitaloa, Designtalo Villa Verden ja Finnlamelli Saikan Taikurin. Molemmat kohteet ovat rakennusalan ammattilaisten koteja, joissa arjen toimivuus, kestävät materiaalivalinnat ja yksityiskohtiin panostaminen luovat pitkäikäistä ja sujuvaa asumista.

