Suomen Salibandyliitto ry

Nimitys: Lassi Rönkkönen salibandyn tuplakotikisojen kaupalliseksi johtajaksi

11.2.2026 10:19:54 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Suomessa pelataan poikkeuksellisesti kahdet aikuisten MM-kisat peräkkäisinä vuosina: miesten kisat 2026 ja naisten 2027. Salibandyliitto toteuttaa kisat yhteisprojektina. Tuplakisojen kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty Lassi Rönkkönen.

Lassi Rönkkönen vastaa kotikisojen kaupallistamisesta yhteistyössä pääsihteerin ja kaupallisen tiimin kanssa. Rönkkösen tehtävien pääpaino on kansainvälisillä markkinoilla ja kumppanuuksissa.

Rönkkönen on vastannut viimeisen vuosikymmenen ajan Jääkiekkoliiton kumppanuuksista ja ollut mukana kumppanimyynnissä useissa Suomessa järjestetyissä arvokisoissa. Aiemmin työurallaan hän työskennellyt myös muun muassa Finnairin ja VR:n palveluksessa. Salibandyn MM-kisaorganisaatioon hän siirtyy omasta konsulttiyrityksestään. Koulutukseltaan Rönkkönen on kauppatieteiden maisteri.

Tuplakisojen organisaatioon on aiemmin nimitetty pääsihteeri Kati Voutilainen, tapahtumajohtaja Hanne Nyrönen ja tapahtumapalveluiden päällikkö Pauliina Viren.

Tausta: Sisux kaupallistaa salibandyn kotikisoja

– Kati sai minut innostumaan tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta – suomalaista huippu-urheilua, kansainvälisesti kiinnostavaa ja vielä tuplasti. On todella hienoa, että Suomi saa järjestettäväkseen urheilutapahtumia, jotka yhdistävät suomalaisia faneja ja tuovat väriä ja tunnetta kaupunkikuvaan.

Miesten MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Kisat huipentuvat jatkopeleihin 15 000 katsojaa vetävällä Nokia Areenalla. Naisten MM-kisat pelataan Turussa 3.–11.12.2027. Tapahtumien keskipisteenä on lähes 12 000 katsojaa vetävä Gatorade Center.

– Olemme erittäin iloisia saadessamme Lassin mukaan. Hän tuo mukanaan vahvaa ja käytännönläheistä kokemusta tapahtumien kaupallistamisesta sekä tapahtumamyynnistä ja -markkinoinnista. Lassi tunnetaan myös erinomaisena tiimipelaajana, ja hänen osaamisensa tulee olemaan merkittävä tuki kisojen järjestelyissä erityisesti kaupallisuuden kehittämisen ja toteutuksen osalta, pääsihteeri Kati Voutilainen kommentoi.

Yhteydenotot: Lassi Rönkkönen, lassi.ronkkonen@salibandy.fi, 050 575 0212

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

