Kela julkaisi tekoälyrekisterin – tutustu Kelan käyttämiin tekoälysovelluksiin
11.2.2026 12:25:33 EET | Kela/FPA | Tiedote
Kelan verkkosivuilla on julkaistu tekoälyrekisteri, jossa kerrotaan kaikista Kelassa käytössä olevista tekoälysovelluksista. Kela hyödyntää tekoälyä esimerkiksi chattiroboteissa.
Kela on julkaissut verkkosivuillaan tekoälyrekisterin, johon on koottu Kelan käytössä olevat tekoälypalvelut. Rekisteristä kansalaiset ja sidosryhmät saavat helposti ajantasaisen tiedon siitä, miten tekoälyä Kelassa käytetään.
Rekisterissä kerrotaan muun muassa seuraavista tekoälysovelluksista:
- Chattirobotit Kela-Kelpo ja FPA-Folke
Kelan verkkosivuilla ja OmaKelassa toimivat chattirobotit vastaavat asiakkaiden kysymyksiin. Vastaukset ovat Kelan asiantuntijoiden laatimia, eli tekoäly ei luo sisältöä itse. Tekoäly tunnistaa asiakkaan kysymyksen ja tarjoaa asiakkaalle oikean, valmiin vastauksen.
- Liitteiden esikäsittelyjärjestelmä
Kela käyttää tekoälyä asiakkaiden ja yhteistyötahojen asiakirjaliitteiden esikäsittelyssä, kun liitteet on lähetetty Kelaan OmaKelassa. Automaattinen esikäsittely nopeuttaa asioiden käsittelyä ja varmistaa, että asiakirjat ovat oikeassa muodossa etuuskäsittelijöiden työtä varten. Kaikki liitteiden käsittely tapahtuu Kelan omassa it-ympäristössä.
- Asiakaspalautteen analysointi
Kela analysoi asiakkailta saatua vapaasti kirjoitettua palautetta tekoälyn eli kielimallin avulla. Analysointityökalu auttaa tunnistamaan asiakaspalautteesta keskeisiä teemoja ja kehityskohteita. Kielimalli toimii Kelan omassa it-ympäristössä, eikä asiakkaiden tietoja siirretä organisaation ulkopuolelle.
Vastuullisen tekoälyn periaatteet ohjaavat tekoälyn käyttöä
Kelan verkkosivuilla on julkaistu myös vastuullisen tekoälyn periaatteet, joita päivitettiin syksyllä 2025 vastaamaan EU:n tekoälyasetuksen vaatimuksia. Periaatteet ohjaavat kaikkea tekoälyn käyttöä Kelassa ja varmistavat, että asiakkaat ja työntekijät voivat luottaa tekoälyä hyödyntäviin palveluihin ja työkaluihin.
Kelan tavoitteena on hyödyntää vuonna 2035 tekoälyä mahdollisimman paljon asiakaspalvelussa, ratkaisutyössä ja hallinnollisissa tehtävissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi nopeampaa palvelua asiakkaalle sekä resurssien kohdentamista sinne, missä inhimillistä asiantuntemusta tarvitaan eniten.
– Vastuullisen tekoälyn periaatteiden tarkoitus on varmistaa, että tämä kehitys tapahtuu turvallisesti ja luotettavasti, sanoo tekoälyn hallinnasta Kelassa vastaava Riikka Lindroos-Järvitalo.
Kelan strategiset kestävyyslinjaukset edellyttävät tekoälyn vastuullista hyödyntämistä. Uusien teknologioiden vastuullisella käytöllä voidaan edistää tehokkuuden ohella läpinäkyvyyttä, syrjimättömyyttä ja sujuvaa asiointia.
Yhteyshenkilöt
Riikka Lindroos-Järvitalotekoälyn johtava asiantuntijaKelaPuh:020 634 1328etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
