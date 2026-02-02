Oulu2026 sytyttää talven – kansainväliset elämykset ja koko perheen ulkotapahtumat valtaavat pohjoisen
11.2.2026 11:32:45 EET | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 tuo Ouluun ja pohjoiseen Suomeen laajan kattauksen tapahtumia, joissa yhdistyvät taide, liikunta, yrittäjyys ja kansainvälinen kulttuuri. Kansainvälistä lumitaidetta, festarit meren jäällä, talviuintia, pulkkamäkeä - tarjontaa on laidasta laitaan.
Kulttuuripääkaupunki tarjoaa tapahtumia koko vuodelle. Juuri nyt nautitaan lumesta, jäästä ja talvisista tunnelmista. Ulkoilmatapahtumien lisäksi tarjolla on satoja muita tapahtumia - koko kattaus on tutustuttuvissa oulu2026.eu verkkosivuilla.
Talvitapahtumat kutsuvat - kyllä täällä tarkenee!
Nallikari Snow Fest (10.–15.2.) kokoaa kansainväliset lumiveistäjät Oulun Nallikariin toteuttamaan suurikokoisia lumiveistoksia merenrannan talvimaisemaan. Yleisö voi seurata veistosten syntyä paikan päällä. Valmiit lumiveistokset muodostavat ainutlaatuisen ulkoilmagallerian, joka on kaikkien ihailtavissa niin kauan kunnes lumet sulavat.
Art Ii /// Lumi- ja jäätaidetapahtuma Iissä (14.2.) on koko perheen talvisen taidetapahtuman ohjelmassa luistelua taideluistelupolulla, lasten ja nuorten toteuttamia lumi- ja jääteoksia sekä mediataidetta isolta ’jääkankaalta’.
Liu lau laskiaista (15.2.) on Oulaisten & Haapaveden yhteiset 2026-avajaiset ja laskiaistapahtuma.
Polar Bear Pitching (26.2.) on kansainvälisesti tunnettu startup-tapahtuma, jossa yrittäjät esittelevät liikeideansa avannosta. Nyt tapahtuma on yleisölle avoin! Tapahtuma yhdistää pohjoisen olosuhteet, rohkean yrittäjyyden ja kansainvälisen verkostoitumisen.
Helmikuun valot - Ylivieska February lights (27.2.) tapahtumassa jokaisella on myös mahdollisuus ottaa osaa valotapahtumaan taiteen kautta. Valotapahtumassa nähdään uudenlaisia elementtejä sekä eläviä valohahmoja.
Talven taikaa (27.2.) tapahtumassa Kempelessä tarjoillaan erilaisia talvielämyksiä kuten luistelua, kuutamohiihtoa, lumikenkäilyä, potkukelkkailua, talvipyöräilyä, pulkkamäenlaskua, rekiajelua ja makkaranpaistoa sekä muita talven ihanuuksia.
Frozen People (28.2.) on elektronisen musiikin ja visuaalisen taiteen talvitapahtuma, joka järjestetään Nallikarin rannalla ja jääalueella. Tapahtuma tehdään suurimpana kuin koskaan! Mukana on kansainvälisiä ja kotimaisia artisteja musiikin ja taiteen kentältä.
Piipsjärvi26h-tapahtumassa Oulaisissa (28.2.) on luvassa unohtumaton vuorokausi täynnä talvisia elämyksiä, liikuntaa ja kulttuuria – luonnon keskellä, Piipsjärven jäällä ja sen kauniissa rantamaisemissa. Ohjelmaa riittää aamusta aamuun, koko 26 tunnin ajan.
Talviuinnin MM-kisat (2.-8.3.) tuovat Oulun osallistujia kymmenistä maista. Kilpailuissa uidaan useita eri matkoja jäisessä vedessä, ja tapahtuma kokoaa yhteen niin kilpauimareita kuin talviuinnin harrastajia. Tapahtumaan rakennetaan myös ainutlaatuinen saunamaailma, jonka kohokohta on maailman suurin jääsauna.
Sanginkonnun taiderastit kutsuvat eri tavoin liikkuvia ihmisiä kokemaan taiteen ja luonnon ainutlaatuista yhdistelmää Sanginjoen ja Oulujoen suistoalueen metsissä. Voit löytää kylien liepeiltä 12 taiderastia, joiden teoksissa yhdistyvät pohjoisen kulttuuriset erityispiirteet alueen tarinoihin ja historiaan.
Talvisten tapahtumien ohjella tarjotaan valtavama määrä muita tapahtumia näyttelyistä esityksiin. Vierailijoiden suosikkikohteita ovat koko vuoden koettavat näyttelyt, kuten Fotografiska Tallinn X Oulu2026 ryhmänäyttely PLAY, joka esittelee 17 kansainvälisen taiteilijan teoksia sekä Oulun kaupungintalolle sijoittuvat Rauhankoneen kerroksia -installaatio ja Korvamato – mediataidetta Kiasmasta.
Koko ohjelmaan voi tutustua www.oulu2026.eu/tapahtumat
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annu HöttönenViestintä- ja markkinointipäällikkö, Oulu2026Puh:+358447034021annu.hottonen@oulu2026.eu
Henri TurunenOhjelmapäällikköOulu2026Puh:040 621 2015henri.turunen@oulu2026.eu
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
