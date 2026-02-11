Vöyrinkaupungin konepaja-alueesta halutaan luoda paikka elämyksille, asumiselle ja työlle

– Olemme käynnistäneet konepaja-alueen esikehitysvaiheen GSP Group Oy:n kanssa. Tavoitteena on saada selkeä näkemys siitä, mikä on tämänhetkisessä markkinatilanteessa paras tapa edetä, jotta voimme siirtyä varsinaiseen kehitysvaiheeseen yksityisen markkinan kanssa, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Esikehitysvaiheen aikana laaditaan ehdotus hankeyhtiön osapuolten rooleista, alueen kehitys- ja suunnitteluvaiheen aikataulusta, budjetista, kehitysvaiheen tehtävistä sekä hankkeeseen liittyvistä hankintalain ja -verotuksen kysymyksistä.

– Ehdotus etenemisestä viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn ja sieltä edelleen valtuustoon. Tavoitteena olisi päästä varsinaiseen kehitysvaiheeseen ja kehitysyhtiön perustamiseen jo tänä syksynä, jatkaa Häyry.

Tavoitteena kolme kaupunginosaa yhdistävä solmukohta

Konepaja-alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria, ja Wärtsilän suljettuna tehdasalueena se on erottanut toisistaan kolme kaupunginosaa: Keskustan, Vöyrinkaupungin ja Palosaaren.

– Tulevaisuudessa haluamme luoda konepaja-alueen kaupunginosat yhdistäväksi, viihtyisäksi paikaksi, jossa asutaan, työskennellään, vietetään vapaa-aikaa ja saadaan elämyksiä. Sekä meillä Vaasan kaupungilla että maat omistavalla Wärtsilällä on yhteinen tahto saada alueesta yrityksille, asukkaille ja vierailijoille houkutteleva kokonaisuus, lisää Häyry.

Alueen vanhoille tehdasrakennuksille halutaan löytää uusi käyttötarkoitus. Myös monipuolisten tapahtumatoimintojen sijoittaminen näihin nähdään kiinnostavana mahdollisuutena.

Konseptin ideointiin ja alueen tarkempien toimintojen ja palveluiden määrittelyyn kutsutaan kaupunkilaiset ja sidosryhmät mukaan varsinaisen kehitysvaiheen alkaessa syksyllä 2026.

– Haluamme kehittää konepaja-aluetta asukkaiden ja sidosryhmien kanssa yhdessä, vain yhdessä tehden pääsemme parhaimpaan lopputulokseen, toteaa Häyry.

Esikehitysvaihetta johtaa Tytti Hast GSP Group oy:ltä, joka on kiinteistökehittämisen sekä rakennuttamisen johtamisen yhtiö. GSP Group on rakennusliikkeistä ja sijoittajista riippumaton yhtiö, jolla on laaja osaaminen haastavien kiinteistökehityshankkeiden sekä hybridihankkeiden käynnistämisen, kehittämisen ja johtamisen tarpeisiin.