Vöyrinkaupungin konepaja-alueesta halutaan luoda paikka elämyksille, asumiselle ja työlle
11.2.2026 10:51:53 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungilla ja Vöyrinkaupungin konepaja-alueen maanomistajalla Wärtsilällä on yhteinen visio kehittää alueesta vaasalaisia ja vierailijoita palveleva, elävä ja elämyksellinen paikka, jossa viihdytään. Tavoitteen saavuttamiseksi on käynnistetty konepaja-alueen esikehitysvaihe GSP Group Oy:n kanssa. Varsinaisen hankkeen on tarkoitus alkaa syksyllä 2026.
– Olemme käynnistäneet konepaja-alueen esikehitysvaiheen GSP Group Oy:n kanssa. Tavoitteena on saada selkeä näkemys siitä, mikä on tämänhetkisessä markkinatilanteessa paras tapa edetä, jotta voimme siirtyä varsinaiseen kehitysvaiheeseen yksityisen markkinan kanssa, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.
Esikehitysvaiheen aikana laaditaan ehdotus hankeyhtiön osapuolten rooleista, alueen kehitys- ja suunnitteluvaiheen aikataulusta, budjetista, kehitysvaiheen tehtävistä sekä hankkeeseen liittyvistä hankintalain ja -verotuksen kysymyksistä.
– Ehdotus etenemisestä viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn ja sieltä edelleen valtuustoon. Tavoitteena olisi päästä varsinaiseen kehitysvaiheeseen ja kehitysyhtiön perustamiseen jo tänä syksynä, jatkaa Häyry.
Tavoitteena kolme kaupunginosaa yhdistävä solmukohta
Konepaja-alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria, ja Wärtsilän suljettuna tehdasalueena se on erottanut toisistaan kolme kaupunginosaa: Keskustan, Vöyrinkaupungin ja Palosaaren.
– Tulevaisuudessa haluamme luoda konepaja-alueen kaupunginosat yhdistäväksi, viihtyisäksi paikaksi, jossa asutaan, työskennellään, vietetään vapaa-aikaa ja saadaan elämyksiä. Sekä meillä Vaasan kaupungilla että maat omistavalla Wärtsilällä on yhteinen tahto saada alueesta yrityksille, asukkaille ja vierailijoille houkutteleva kokonaisuus, lisää Häyry.
Alueen vanhoille tehdasrakennuksille halutaan löytää uusi käyttötarkoitus. Myös monipuolisten tapahtumatoimintojen sijoittaminen näihin nähdään kiinnostavana mahdollisuutena.
Konseptin ideointiin ja alueen tarkempien toimintojen ja palveluiden määrittelyyn kutsutaan kaupunkilaiset ja sidosryhmät mukaan varsinaisen kehitysvaiheen alkaessa syksyllä 2026.
– Haluamme kehittää konepaja-aluetta asukkaiden ja sidosryhmien kanssa yhdessä, vain yhdessä tehden pääsemme parhaimpaan lopputulokseen, toteaa Häyry.
Esikehitysvaihetta johtaa Tytti Hast GSP Group oy:ltä, joka on kiinteistökehittämisen sekä rakennuttamisen johtamisen yhtiö. GSP Group on rakennusliikkeistä ja sijoittajista riippumaton yhtiö, jolla on laaja osaaminen haastavien kiinteistökehityshankkeiden sekä hybridihankkeiden käynnistämisen, kehittämisen ja johtamisen tarpeisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tomas HäyryKaupunginjohtajaPuh:+358 40 540 5412tomas.hayry@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vöråstans verkstadsområde ska bli en plats för upplevelser, boende och jobb11.2.2026 10:52:23 EET | Pressmeddelande
Vasa stad och Wärtsilä, markägaren av Vöråstans verkstadsområde, har en gemensam vision om att utveckla området till en levande, trivsam och upplevelserik plats för både Vasabor och besökare. För att uppnå målet har det första skedet för utvecklingen av verkstadsområdet påbörjats i samarbete med GSP Group Oy. Syftet är att det egentliga projektet inleds hösten 2026.
Det blir tryggare att gå och cykla i närheten av Onkilahden yhtenäiskoulu10.2.2026 15:48:02 EET | Pressmeddelande
Vasa stad kommer under detta år att förbättra trafiksäkerheten nära Onkilahden yhtenäiskoulu. Avsikten är att förbättra tryggheten under resorna till och från skolan och att göra det enklare för barn och unga att cykla eller gå till skolan. Byggarbetena börjar i maj och merparten görs under sommaren när skolorna har lov. För genomförandet har finansiering erhållits från Traficoms program Finland i rörelse.
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee Onkilahden yhtenäiskoulun ympäristössä10.2.2026 15:46:47 EET | Tiedote
Vaasan kaupunki parantaa tänä vuonna Onkilahden yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on tehdä koulumatkoista turvallisempia sekä kannustaa lapsia ja nuoria kulkemaan kouluun kävellen ja pyöräillen. Rakentaminen alkaa toukokuussa ja painottuu kesälle koulujen loma-aikaan. Toteutukseen on saatu rahoitusta Traficomin Suomi liikkeelle -ohjelmasta.
Konstevenemang vid Gamla Vasa museum 20.210.2.2026 09:44:52 EET | Pressmeddelande
På evenemanget som ordnas fredag 20.2 kl. 16–20 vid Gamla Vasa museum presenteras ett tvärkonstnärligt projekt, som också omfattar en filmvisning på museet och en utställning i Loukos stuga.
Taidetapahtuma Vanhan Vaasan museossa 20.2.10.2.2026 09:44:49 EET | Tiedote
Vanhan Vaasan museossa perjantaina 20.2. klo 16–20 järjestettävässä tapahtumassa kuullaan monialaisesta taideprojektista, johon liittyy myös videonäytös museossa sekä näyttely Loukon tuvassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme