Anna Stuartin menestysromaani avaa Varsovan kansannousun historiaa naisten kokemusten kautta
11.2.2026 12:32:05 EET | Into Kustannus | Tiedote
Suositun Auschwitzin kätilö -sarjan neljäs itsenäinen osa Vastarinnan sisaret sijoittuu toisen maailmansodan aikaiseen Varsovaan, jossa kolme sisarusta liittyy maanalaiseen vastarintaliikkeeseen. Sarjan ensimmäistä osaa on myyty maailmalla jo 800 000 kappaletta.
Vastarinnan sisaret vie lukijan toisen maailmansodan aikaiseen Varsovaan, kaupunkiin joka murenee pommien alla mutta jossa toivo elää ihmisissä. Kun natsimiehitys kiristyy ja kuolema on läsnä jokaisella kadunkulmalla, kolme sisarusta – Hana, Zuzi ja Orla – tekevät valinnan, joka muuttaa heidän elämänsä. He liittyvät maanalaiseen vastarintaliikkeeseen ja ryhtyvät taistelemaan vapauden puolesta, jokainen omalla tavallaan ja omalla hinnallaan.
Hana kuljettaa salaisia viestejä pommitettujen katujen halki, sydän hakaten ja pelko kurkussa. Orla hoitaa haavoittuneita maanalaisessa sairaalassa, jossa toivo ja epätoivo elävät rinnakkain. Zuzi taas opettelee taistelemaan naisten taisteluyksikössä, maailmassa jossa rohkeus ei tunne sukupuolta. Sisarusten välinen side, pienet onnistumiset ja usko parempaan pitävät heidät liikkeessä, vaikka menetysten uhka on jatkuva ja armoton.
Kirja on nyt saatavissa kaupoista. Sen on suomentanut Kirsimarja Tielinen. Äänikirja ja e-kirja julkaistaan 12.2. Äänikirjan lukee Krista Putkonen-Örn.
Anna Stuart asuu Englannin Derbyshiressa. Hän opiskeli kirjallisuutta Cambridgessa ja työskenteli tehdassuunnittelijana, kunnes ryhtyi kirjailijaksi. Stuartilta on aiemmin julkaistu suositut teokset Auschwitzin kätilö, Auschwitzin kadonneet lapset ja Auschwitzin orpotyttö.
