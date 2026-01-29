Mehiläisen tilikausi 2025: Merkittävän kansainvälisen laajentumisen vuosi

Mehiläisen vuoden 2025 liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta 16,9 prosenttia 2 413,2 (2 063,5) miljoonaan euroon. Kasvu oli vahvaa kaikissa toimintamaissa ja eri liiketoiminta-alueilla. Vuoden alkupuoliskolla Mehiläinen laajeni Liettuaan InMedica Groupin yritysoston myötä sekä loppuvuodesta Romaniaan ja Serbiaan terveyspalveluyhtiöiden Regina Marian ja MediGroupin ostojen kautta.

Yritysostojen myötä myös Mehiläisen omistuspohja vahvistui, kun pääomasijoittaja Hellman & Friedman teki merkittävän sijoituksen yhtiöön nousten CVC:n rinnalle toiseksi pääomistajaksi. Mehiläisen omistajina jatkavat edelleen myös yhtiön johto ja työntekijät sekä suomalaiset institutionaaliset sijoittajat: Varma, Valtion Eläkerahasto, Ilmarinen, Apteekkien eläkekassa ja Valion Eläkekassa. Yhtiö rahoitti merkittäviä yritysostoja myös laskemalla liikkeelle yhteensä 1,09 miljardin euron suuruiset joukkovelkakirjalainat omistajien tekemien oman pääoman ehtoisten sijoitusten lisäksi.

– Vuoden 2025 aikana Mehiläisestä tuli vahvasti kansainvälinen konserni ja yhtiö vakiinnutti asemaansa yhtenä Euroopan johtavista integroitujen avoterveydenhuollon palveluiden tuottajista. Vuoden lopulla 55 000 ammattilaista työskenteli Mehiläisessä seitsemässä eri maassa. Olen ylpeä myös siitä, että henkilöstön omistusosuus kasvoi merkittävästi. Tämä osoittaa sitoutumista yhtiöön sekä yrittäjähenkistä asennetta, toteaa Mehiläinen-konsernin toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinen-konsernin oikaistu EBITA 2) oli 339,4 (289,1) miljoonaa euroa, ja tilikauden tulos 88,5 (39,2) miljoonaa euroa, mikä on noin 3,7 prosenttia liikevaihdosta. Mehiläinen teki vuoden aikana merkittäviä panostuksia palveluverkoston laajentamiseen. Terveyspalveluissa Mehiläinen kasvoi Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Liettuassa ja Saksassa muun muassa gynekologian, terapiapalveluiden, suun terveyden ja ortopedian saralla. Suomessa kotiin vietävät palvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut kasvoivat sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Investoinnit toimitiloihin, digitaaliseen kehitykseen, lääkinnällisiin laitteisiin ja muuhun kiinteään omaisuuteen kasvoivat noin 53,0 prosenttia edellisvuodesta 106,8 (69,8) miljoonaan euroon. Investointien kokonaismäärä, yritysostot mukaan lukien, nousi vuoden 2025 aikana 1 125,3 (192,3) miljoonaan euroon. Konsernin verojalanjälki nousi vuoden aikana 544,4 (446,9) miljoonaan euroon. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat yhteisöverot olivat puolestaan 23,1 (33,1) miljoonaa euroa.

Mehiläinen edisti vuoden aikana systemaattisesti myös vastuullisuustyötään. Yhtiö julkaisi uuden vastuullisuusohjelman, jossa asetetaan tavoitteet vuodelle 2030. Tavoitteet keskittyvät Mehiläisen olennaisimpiin asioihin vastuullisuuden saralla: panostuksiin laadukkaaseen hoitoon ja hoivaan, ilmastokestävään sosiaali- ja terveydenhuoltoon, hyvinvoivaan monimuotoiseen yhteisöön ja kestävään tietoturvalliseen liiketoimintaan.

– Mehiläinen jatkaa investointeja toimitiloihin ja tietotekniikkaan sekä tarkastelee täydentäviä yritysostomahdollisuuksia toimintamaissaan. Kartoitamme aktiivisesti myös mahdollisuuksia laajentua uusiin maihin seuraavien vuosien aikana. Visiomme on uudistaa eurooppalaista terveydenhuoltoa kohti avoterveydenhuoltoon painottuvaa, arvoperusteista, ennakoivaa, integroitua ja asiakaskeskeistä mallia, joka hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia, analytiikkaa sekä tekoälyä, sanoo Järvenpää.

Mehiläisen vuosiraportti kattaa vuoden tapahtumat, vastuullisuusraportin sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kyseessä on Mehiläisen ensimmäinen vastuullisuusraportti, jossa sovelletaan Euroopan kestävyysraportointistandardeja (ESRS). Tutustu 2025 vuosiraporttiin Mehiläisen verkkosivuilla:



https://www.mehilainen.fi/lehdistotiedotteet/mehilaisen-tilikausi-2025-merkittavan-kansainvalisen-laajentumisen-vuosi

Avainluvut tuloksesta





2023 2024 2025 Muutos-% Liikevaihto 1 850,2 2 063,5 2 413,2 16,9 % Oikaistu käyttökate (EBITDA) 1) 354,9 435,1 518,1 19,1 % % Liikevaihdosta 19,2 21,1 21,5 Käyttökate (EBITDA) 346,2 419,7 487,1 16,1 % % Liikevaihdosta 18,7 20,3 20,2 Oikaistu EBITA 2) 215,7 289,1 339,4 17,4 % % Liikevaihdosta 11,7 14,0 14,1 EBITA 3) 207,0 273,7 307,7 12,4 % % Liikevaihdosta 11,2 13,3 12,8 Liikevoitto 160,2 231,7 265,3 14,5 % % Liikevaihdosta 8,7 11,2 11,0 Tilikauden tulos 40,1 39,2 88,5 125,7 % % Liikevaihdosta 2,2 1,9 3,7 Liiketoiminnan nettorahavirta 384,1 353,4 494,0 39,8 % Verojalanjälki 4) 389,4 446,9 544,4 21,8 % Yhteisöverot 5) 22,6 33,1 23,1 -30,2 % Kokonaisinvestoinnit yrityshankintoihin sekä aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 88,1 192,3 1 125,3 485,2 % Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaiset) 14 207 14 985 18 386 22,7 % Asiakkaiden nettosuositusindeksi (NPS) 90 91 91



1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

2) Liikevoitto ennen yritysostoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja, arvonalentumisia ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

3) Liikevoitto ennen yritysostoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia.

4) Verojalanjälki sisältäen työnantajamaksut. Mehiläisen oman verojalanjäljen päälle tulee Mehiläisessä toimivien ammatinharjoittajien verojalanjälki, joka on arviolta 155,7 (142,0) miljoonaa euroa.

5) Yhteisöverot sisältävät kaikki tilikauden tuloksesta kirjatut tuloverot sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen takia tilikauden aikana kirjatut tuloverot (ei sisällä laskennallisia veroja). Tilikauden aikana maksetut yhteisöverot kassavirtapohjaisesti olivat 30,7 (2024: 32,4, 2023:15,6) miljoonaa euroa.





