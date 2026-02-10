Virta tyrmää Juuson työryhmän raportin: Hallituksen ei ole mitään käsitystä siitä, mitä lastensuojelun tai sosiaalihuollon kentällä tapahtuu
11.2.2026 11:34:20 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tyrmää sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkaiseman työryhmäraportin, jonka säästötavoitteet osuvat jälleen kaikkein heikoimassa asemassa oleviin suomalaisiin kuten lastensuojelun asiakkaisiin. Raportti paljastaa, että hallituksen tavoittelemasta 100 miljoonan euron säästöstä on löydetty hallinnollisin keinoin vain puolet, mikä on pakottanut ministeriön esittämään liitteissään rajuja heikennyksiä palveluihin.
– Kenellekkään ei varmasti ole jäänyt epäselväksi ettei tällä hallituksella ole mitään hajua, mistä lastensuojelussa tai sosiaalihuollon palveluissa on kyse. Olen kohta kaksi vuotta yrittänyt vääntää rautalangasta ministeri Juusolle, että näitä palveluita saavat suomalaiset, joiden hätä on kaikkein suurin, eikä siellä ole leikattavaa, Virta ärähtää.
– Näillä leikkauksilla ei säästöjä saada, päinvastoin. Pahoinvointi kasvaa ja ihmisten ongelmat lisääntyvät. Tätä menoa hallituksen todella kannattaa olla huolissaan tulevaisuuden jengirikollisuudesta tai turvattomuuden lisääntymisestä jos haavoittuvissa asemissa olevilta sosiaalihuollon asiakkaita yhä viedään palveluita. Oksettavaa on, että samaan aikaan hallitus on jakanut veronkevennyksiä ministereille ja tehottomia yhteisöveron alennuksia velaksi, Virta jatkaa.
Virran mukaan hallituksen on viimeistään nyt muutettava politiikkansa suuntaa.
– Hallitus nyt valoja vihdoin päälle ja hattu nöyrästi käteen: lyhytnäköinen leikkauspolitiikka on tullut tiensä päähän ja on aika nostaa katse horisonttiin sekä antaa kansalaisille vastauksia siihen, miten Suomi nostetaan jaloilleen, mikä on se kaivattu visio ja miten pidetään huolta siitä, että tässä maassa kaveria ei jätetä silloinkaan, kun kyse ei satu olemaan juuri hallituksen kavereista? Lastensuojelussa aiemmin työskennellyt Virta tivaa.
