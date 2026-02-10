Vihreät - De Gröna

Virta tyrmää Juuson työryhmän raportin: Hallituksen ei ole mitään käsitystä siitä, mitä lastensuojelun tai sosiaalihuollon kentällä tapahtuu

11.2.2026 11:34:20 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tyrmää sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkaiseman työryhmäraportin, jonka säästötavoitteet osuvat jälleen kaikkein heikoimassa asemassa oleviin suomalaisiin kuten lastensuojelun asiakkaisiin. Raportti paljastaa, että hallituksen tavoittelemasta 100 miljoonan euron säästöstä on löydetty hallinnollisin keinoin vain puolet, mikä on pakottanut ministeriön esittämään liitteissään rajuja heikennyksiä palveluihin.

– Kenellekkään ei varmasti ole jäänyt epäselväksi ettei tällä hallituksella ole mitään hajua, mistä lastensuojelussa tai sosiaalihuollon palveluissa on kyse. Olen kohta kaksi vuotta yrittänyt vääntää rautalangasta ministeri Juusolle, että näitä palveluita saavat suomalaiset, joiden hätä on kaikkein suurin, eikä siellä ole leikattavaa, Virta ärähtää. 

–  Näillä leikkauksilla ei säästöjä saada, päinvastoin. Pahoinvointi kasvaa ja ihmisten ongelmat lisääntyvät. Tätä menoa hallituksen todella kannattaa olla huolissaan tulevaisuuden jengirikollisuudesta tai turvattomuuden lisääntymisestä jos haavoittuvissa asemissa olevilta sosiaalihuollon asiakkaita yhä viedään palveluita. Oksettavaa on, että samaan aikaan hallitus on jakanut veronkevennyksiä ministereille ja tehottomia yhteisöveron alennuksia velaksi, Virta jatkaa.

Virran mukaan hallituksen on viimeistään nyt muutettava politiikkansa suuntaa.

– Hallitus nyt valoja vihdoin päälle ja hattu nöyrästi käteen: lyhytnäköinen leikkauspolitiikka on tullut tiensä päähän ja on aika nostaa katse horisonttiin sekä antaa kansalaisille vastauksia siihen, miten Suomi nostetaan jaloilleen, mikä on se kaivattu visio ja miten pidetään huolta siitä, että tässä maassa kaveria ei jätetä silloinkaan, kun kyse ei satu olemaan juuri hallituksen kavereista? Lastensuojelussa aiemmin työskennellyt Virta tivaa. 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Sofia Virta: Hallituksen on aika kuunnella ratkaisuja suurtyöttömyyden hoitoon10.2.2026 15:35:13 EET | Tiedote

Suomen työttömyystilanne on Euroopan unionin heikoin ja jatkaa heikkenemistään. Vihreiden Sofia Virta odottaa hallitukselta nopeita toimia. Vihreät esittää rakennusalan elvytyspakettia, koulutusmahdollisuuksien parantamista ja työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Virta kummastelee, miksi työllisyystilanteesta välikysymyksen jättävä keskusta ei pysty oppositiopuolueiden väliseen yhteistyöhön.

Vihreiden Mikkonen: Luontolaki tarvitaan pikaisesti  – hallitus on laiminlyönyt luonnonsuojelun9.2.2026 17:41:12 EET | Tiedote

Tänään julkaistu kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) raportti nostaa esiin liiketoiminnan ja luonnon yhteyden. Suomen luontopaneeli julkaisi raporttiin perustuen suosituksen Suomeen säädettävästä sitovasta luontolaista sekä aiheuttaja maksaa -periaatteen käyttöönotosta. Vihreä kansanedustaja ja entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen pitää suositusta selvänä viestinä hallitukselle: luontolaki on välttämätön ja kiireellinen. Sen säätämättä jättäminen on luonnonsuojelun laiminlyöntiä. Paneelin mukaan yritykset ovat avainasemassa luontokadon pysäyttämisessä, mutta tämä edellyttää lainsäädäntöä ja taloudellisia kannustimia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye