Komissio esittää toimintasuunnitelman drooniuhkien torjumiseksi
11.2.2026 11:59:17 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään toimintasuunnitelman, jolla torjutaan droonien EU:n turvallisuudelle aiheuttamia kasvavia uhkia. Droonit ja säähavaintopallot ovat aiheuttaneet EU:lle viime vuosina enenevissä määrin erilaisia haasteita. Haasteita ovat aiheuttaneet muun muassa vihamieliset ylilennot, ilmatilan loukkaukset, lentoasemien häiriöt sekä kriittiseen infrastruktuuriin, ulkorajoihin ja julkisiin tiloihin kohdistuvat riskit.
Toimintasuunnitelmalla EU pyrkii vahvistamaan yhteistyötä ja solidaarisuutta unionissa. Sillä vastataan EU:n jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kehotuksiin luoda yhtenäinen toimintatapa haitallisessa tarkoituksessa lähetettyjen droonien aiheuttamiin uhkiin. Suunnitelmassa keskitytään sisäisen turvallisuuden siviiliulottuvuuteen, täydennetään ja tuetaan puolustukseen liittyviä komission toimia sekä vahvistetaan siviili- ja sotilasalojen synergioita. Lisäksi toimintasuunnitelmalla edistetään kilpailukykyisten eurooppalaisten droonimarkkinoiden kehittämistä, mikä synnyttää innovointia, kasvua ja uusia työpaikkoja.
Toimintasuunnitelman tarkoituksena on tukea EU-maita koordinoidusti ja täydentää kansallisia toimenpiteitä. Suunnitelman keskeisiä osia ovat varautumisen parantaminen, havaitsemisvalmiuksien kehittäminen, reagoinnin koordinointi ja EU:n puolustusvalmiuden vahvistaminen.
Droonien aiheuttamiin vaaratilanteisiin varautuminen
Jotta EU:n varautumista voidaan parantaa, toimintasuunnitelmassa ehdotetaan uutta lähestymistapaa teknologian kehittämiseen ja teollisen tuotannon nopeaan kasvattamiseen. Tähän kuuluu muun muassa
-
koordinoitu siviili- ja sotilasalojen teollinen kartoitus, jotta voidaan houkutella investointeja sekä edistää innovointia ja yhteentoimivuutta
-
tehostettu droonientorjunnan testauskapasiteetti
-
drooneja ja droonientorjuntaa käsittelevän teollisuusfoorumin perustaminen, jolla edistetään teollisuuden toimijoiden kanssa käytävää vuoropuhelua.
Komissio aikoo myös ehdottaa drooniturvallisuutta koskevaa pakettia, jolla uudistetaan siviilikäytössä olevien droonien nykyisiä sääntöjä ja mukautetaan ne uuteen turvallisuustilanteeseen. Pakettiin sisältyy muun muassa koordinoitu riskinarviointi, jolla suojellaan sekä droonien että droonientorjuntajärjestelmien teknologian toimitusketjuja. Lisäksi sillä otetaan käyttöön EU Trusted Drone -merkintä, joka on merkki markkinoilla olevista turvallisista laitteista.
Komissio pyrkii turvaamaan kriittisen infrastruktuurin antamalla toimijoille selkeät ohjeistukset ja käynnistämällä pilottihankkeen merivalvonnan parantamiseksi. Lisäksi se auttaa jäsenmaita suojautumaan korkealla ilmatilassa liikkuvilta uhkilta, kuten EU:n ulkopuolelta laukaistuilta säähavaintopalloilta.
Teknologiat ja 5G-verkot apuna droonien havaitsemisessa
Haitallisissa tarkoituksissa lähetettyjen droonien havaitseminen, jäljittäminen ja tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää uhkien torjumiseksi. Toimintasuunnitelmassa hahmotellaan sellaisten järjestelmien tukemista, jotka yhdistävät kaikki laillisten droonien tunnistamiseen tarvittavat tiedot yhteen ilmatilan tilannenäkymään. Lisäksi jäsenmaiden kanssa aiotaan selvittää droonien aiheuttamia vaaratilanteita käsittelevän foorumin perustamista.
Vihamielisiä drooneja voidaan havaita monianturijärjestelmillä, joissa yhdistyy useita tekoälypohjaisia teknologioita. Komissio tukee jatkossakin droonien havaitsemiseen tarvittavien huipputason teknologioiden kehittämistä.
Nykyisten uhkanäkymien ja erityisesti drooniparvien yleistymisen myötä droonien havaitsemisessa on alettava kiireellisesti hyödyntää 5G-verkkoja. Jotta 5G-teknologiaan perustuvaa havainnointia voidaan alkaa käyttää ja testata nopeasti, komissio esittää kiinnostuksenilmaisupyynnön jäsenmaille ja teollisuudelle.
Tehostettu reagointi haitalliseen droonitoimintaan
Vaikka jäsenmaat vastaavat ensisijaisesti siitä, miten ne reagoivat drooniuhkiin, EU voi tuottaa selvää lisäarvoa tukemalla niiden toimia. Komissio kehottaa asiasta kiinnostuneita maita toteuttamaan yhteishankintoja ja tekemään yhteistyötä droonientorjuntajärjestelmien käyttöönotossa. Komissio tukee myös eurooppalaisten tekoälypohjaisten ohjaus- ja valvontajärjestelmien kehittämistä ja tutkii mahdollisuutta perustaa droonientorjuntaan liittyviä kriisiryhmiä jäsenmaiden välisen solidaarisuuden lisäämiseksi.
Lisäksi komissio ehdottaa laajamittaisen EU:n droonientorjuntaharjoituksen järjestämistä vuosittain. Harjoituksessa testattaisiin maiden välistä yhteistyötä sekä siviili- ja sotilasalan synergioita. Komissio tarjoaa myös edelleen EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontexille drooneja ja teknologiaa rajavalvontaa varten.
Euroopan puolustusvalmiuden vahvistaminen drooniuhkien varalta
Toimintasuunnitelmalla täydennetään ja tuetaan jäsenmaiden toimia, joilla parannetaan Euroopan sotilaallista valmiutta innovoinnin ja teollisen yhteistyön avulla myös kriittisten raaka-aineiden saannin turvaamisessa. Komissio aikoo kasvattaa tukeaan vahvemman drooniekosysteemin rakentamiseksi sekä tiivistää hallitusten ja teollisuuden välisiä yhteyksiä Ukrainan kanssa toteutettavan drooniallianssin kautta. Tämä nopeuttaa kohtuuhintaisen puolustusteknologian ja massatuotannon kehittämistä ja toimii siten perustana eurooppalaiselle droonipuolustusaloitteelle ja itäisen sivustan valvonta -aloitteelle.
EU rahoittaa jo droonien ja droonientorjuntavalmiuksien teknologista kehittämistä erityisesti Horisontti Eurooppa -puiteohjelman, Euroopan puolustusrahaston sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen kautta. Komissio jatkaa jäsenmaiden taloudellista tukemista näiden välineiden sekä Euroopan puolustusteollisuusohjelman ja SAFE-lainojen kautta.
"Olemme nähneet, että mitä tahansa voidaan käyttää aseena meitä vastaan. Drooneihin ja droonientorjuntaan liittyvät valmiudet ovat keskeisiä Euroopan puolustamisen ja kriittisen infrastruktuurin turvaamisen kannalta”, toteaa Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja. “Tänään otamme merkittävän askeleen kohti turvallisuuden parantamista ja näiden valmiuksien kehittämistä yhdessä jäsenmaiden kanssa. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa Euroopan on kehitettävä omia ratkaisujaan yhteisen turvallisuutensa parantamiseksi. Meillä on siihen tarvittava osaaminen, teknologiat ja teollisuus.”
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_26_364
