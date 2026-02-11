Biohiilestä tekoälyyn – Kevätmessujen ohjelma näyttää, miten suomalaiset rakentavat, sisustavat ja mökkeilevät vuonna 2026

Kevätmessujen elämyksellisenä sydämenä toimii Ideapiha, joka vie kävijät modernin suomalaisen pihan maailmaan suunnittelija Minna Harjun johdolla. Ideapiha tarjoaa konkreettisia ratkaisuja ja tuotteita omaan pihasuunnitteluun osoittaen, että unelmien keidas on toteutettavissa niin pienillä kuin suurillakin muutoksilla. Messualueen keskiössä loistaa Kevätlava, jonka ohjelma tarjoaa asiantuntijatietoa asuntokaupasta, talon huollosta ja rakennusfysiikasta sekä käytännön vinkkejä mökkeilyn arkeen – veden suodatuksesta aina biohiilen hyötyihin saakka. Ohjelmaa täydentävät saunateema, huutokauppa sekä Mökkipodin live-lähetys.

Trendilava esittelee kodin ja sisustamisen kiinnostavimmat ilmiöt. Lavan ohjelmassa käsitellään kodin hyvinvointia tukevaa sisustamista, remontoinnin säästövinkkejä Ella Kannisen ja Jasmiini Lappalaisen johdolla sekä ulkotilojen rauhoittavia ratkaisuja. Lisäksi lavalla pureudutaan myyviin asuntokuviin, värien ja luonnon vaikutukseen hyvinvoinnissa sekä luovuuden merkitykseen arjessa. Trendiasiantuntija Malla Tapio avaa kevään 2026 sisustustrendit ja johdattaa yleisön rakastettuun Trendikotiin.

Puutarhalava on omistettu viherpeukaloille ja kestävälle kasvulle. PlastLIFE-hankkeen asiantuntijat avaavat keskustelun muovin roolista ja vaihtoehdoista puutarhassa, kun taas alan puutarhurit ja kukkasuunnittelijat esittelevät kauden trendikasvit, kukkaviljelyn ja pienimuotoisen viljelyn parhaat käytännöt. Kukkaverstaan Minna Mercke Schmidt tarjoaa konkreettisia ideoita kukkasidontaan, ja perjantai-illassa kävijät voivat kysyä neuvoja suoraan maisemasuunnittelija Tanja Niemiseltä.

Rakentamisesta ja remontoinnista kiinnostuneille suunnattu OmaKoti-kokonaisuus kokoaa yhteen alan asiantuntijat, palvelut ja ideat. Toteutus tehdään yhteistyössä Pientaloteollisuus PTT ry:n ja Suomen Omakotiliitto ry:n kanssa, ja se tuo yhteen niin talovalmistajat, tontteja tarjoavat kunnat kuin omakotitalosta haaveilevat kävijät. Teemaa syventää Pientalolava, jossa kuullaan asiantuntevaa tietoa asumiskustannusten hallinnasta, tontin valinnasta ja budjetoinnista sekä rakennuttajaperheen omakohtaisia kokemuksia.

Perjantai-iltapäivän ohjelmakokonaisuus; Matkalla omaan kotiin – unelmasta toteutukseen, johdattaa kävijät omakotirakentamisen polun läpi aina tontin valinnasta energiaviisaisiin ratkaisuihin. Luvassa tuhti kattaus vinkkejä ja rakentavaa asiaa oman kodin rakentajalle ja rakentamisesta haaveilevalle.



Tulevaisuuden rakentaminen konkretisoituu puheenvuorossa, jossa tekoälyn rooli rakennusalalla esitellään live-demon avulla.

Paneelikeskustelussa pohditaan pientalounelmien toteuttamista epävarmassa taloustilanteessa sekä kuullaan kokemuksia minitalon rakentamisesta ja pääsuunnittelun merkityksestä.

Kevätmessut ovat täydellinen kohde kaikille asumisesta ja sisustamisesta kiinnostuneille. Vuonna 2025 jopa 87 % kävijöistä saapui messuille hakemaan ideoita ja inspiraatiota. Tapahtuma on myös kaupallisen kevään startti, jossa tuotteita vertaillaan ja tehdään hankintoja.

Samalla lipulla pääsee tutustumaan myös perjantaista sunnuntaihin avoinna olevien Golfmessujen tarjontaan. Tapahtuman yksi kohokohdista on historian ensimmäisten simulaattorigolfin SM-kisojen seuraaminen paikan päällä.

Kevätmessujen ohjelman ja tarkat aikataulut näet tästä.

Kevätmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3.2026. | kevatmessut.fi | @kevatmessut_official

