Biohiilestä tekoälyyn – Kevätmessujen ohjelma näyttää, miten suomalaiset rakentavat, sisustavat ja mökkeilevät vuonna 2026
11.2.2026 12:15:47 EET | Messukeskus | Tiedote
Kevään ensimmäinen merkki nähdään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3.2026, kun Suomen suurin asumisen, sisustamisen, puutarhan ja vapaa-ajan tapahtumakokonaisuus, Kevätmessut, avaa ovensa. Luvassa on live-demo tekoälystä rakentamisen tukena, kokonainen omakotitalo sekä Trendikodin mysteeri-vaikuttajien haastattelut.
Kevätmessujen elämyksellisenä sydämenä toimii Ideapiha, joka vie kävijät modernin suomalaisen pihan maailmaan suunnittelija Minna Harjun johdolla. Ideapiha tarjoaa konkreettisia ratkaisuja ja tuotteita omaan pihasuunnitteluun osoittaen, että unelmien keidas on toteutettavissa niin pienillä kuin suurillakin muutoksilla. Messualueen keskiössä loistaa Kevätlava, jonka ohjelma tarjoaa asiantuntijatietoa asuntokaupasta, talon huollosta ja rakennusfysiikasta sekä käytännön vinkkejä mökkeilyn arkeen – veden suodatuksesta aina biohiilen hyötyihin saakka. Ohjelmaa täydentävät saunateema, huutokauppa sekä Mökkipodin live-lähetys.
Trendilava esittelee kodin ja sisustamisen kiinnostavimmat ilmiöt. Lavan ohjelmassa käsitellään kodin hyvinvointia tukevaa sisustamista, remontoinnin säästövinkkejä Ella Kannisen ja Jasmiini Lappalaisen johdolla sekä ulkotilojen rauhoittavia ratkaisuja. Lisäksi lavalla pureudutaan myyviin asuntokuviin, värien ja luonnon vaikutukseen hyvinvoinnissa sekä luovuuden merkitykseen arjessa. Trendiasiantuntija Malla Tapio avaa kevään 2026 sisustustrendit ja johdattaa yleisön rakastettuun Trendikotiin.
Puutarhalava on omistettu viherpeukaloille ja kestävälle kasvulle. PlastLIFE-hankkeen asiantuntijat avaavat keskustelun muovin roolista ja vaihtoehdoista puutarhassa, kun taas alan puutarhurit ja kukkasuunnittelijat esittelevät kauden trendikasvit, kukkaviljelyn ja pienimuotoisen viljelyn parhaat käytännöt. Kukkaverstaan Minna Mercke Schmidt tarjoaa konkreettisia ideoita kukkasidontaan, ja perjantai-illassa kävijät voivat kysyä neuvoja suoraan maisemasuunnittelija Tanja Niemiseltä.
Rakentamisesta ja remontoinnista kiinnostuneille suunnattu OmaKoti-kokonaisuus kokoaa yhteen alan asiantuntijat, palvelut ja ideat. Toteutus tehdään yhteistyössä Pientaloteollisuus PTT ry:n ja Suomen Omakotiliitto ry:n kanssa, ja se tuo yhteen niin talovalmistajat, tontteja tarjoavat kunnat kuin omakotitalosta haaveilevat kävijät. Teemaa syventää Pientalolava, jossa kuullaan asiantuntevaa tietoa asumiskustannusten hallinnasta, tontin valinnasta ja budjetoinnista sekä rakennuttajaperheen omakohtaisia kokemuksia.
Perjantai-iltapäivän ohjelmakokonaisuus; Matkalla omaan kotiin – unelmasta toteutukseen, johdattaa kävijät omakotirakentamisen polun läpi aina tontin valinnasta energiaviisaisiin ratkaisuihin. Luvassa tuhti kattaus vinkkejä ja rakentavaa asiaa oman kodin rakentajalle ja rakentamisesta haaveilevalle.
Tulevaisuuden rakentaminen konkretisoituu puheenvuorossa, jossa tekoälyn rooli rakennusalalla esitellään live-demon avulla.
Paneelikeskustelussa pohditaan pientalounelmien toteuttamista epävarmassa taloustilanteessa sekä kuullaan kokemuksia minitalon rakentamisesta ja pääsuunnittelun merkityksestä.
Kevätmessut ovat täydellinen kohde kaikille asumisesta ja sisustamisesta kiinnostuneille. Vuonna 2025 jopa 87 % kävijöistä saapui messuille hakemaan ideoita ja inspiraatiota. Tapahtuma on myös kaupallisen kevään startti, jossa tuotteita vertaillaan ja tehdään hankintoja.
Samalla lipulla pääsee tutustumaan myös perjantaista sunnuntaihin avoinna olevien Golfmessujen tarjontaan. Tapahtuman yksi kohokohdista on historian ensimmäisten simulaattorigolfin SM-kisojen seuraaminen paikan päällä.
Kevätmessujen ohjelman ja tarkat aikataulut näet tästä.
Lisätiedot:
Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Kevätmessut, puh. +358 50 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Christa Vuorinen, markkinointi & viestintä, Kevätmessut, puh. +358 50 577 6522, ext-christa.vuorinen@messukeskus.com
Kevätmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3.2026. | kevatmessut.fi | @kevatmessut_official
Akkreditoidu Kevätmessuille: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/
Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 58,4 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Energiasta tekoälyyn ja teollisuuden ratkaisuihin – Sähkö–Electricity lupaa laajan ohjelmakattauksen11.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Sähkö–Electricityn ohjelma kokoaa sähköalan tulevaisuuden keskeiset näkökulmat yhteen – energian tuotannon ja kulutuksen murroksesta aina teollisuuden uusimpaan teknologiakehitykseen. Tapahtuman päälava Power Stagella on luvassa ohjelmaa suomen ja englannin kielillä. Tapahtuman nettisivuilla voi ohjelmista poimia omat suosikkinsa listaksi.
Pelasta Itämeri -palkinnon saaja selviää venemessujen Itämeri-päivänä 13.2.11.2.2026 07:56:07 EET | Tiedote
Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan perjantaina 13.2. Vene 26 Båt -messuilla. Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Kevätmessut herättää asumisen unelmat eloon – OmaKoti -tapahtuma ja massiivinen Ideapiha kevään vetonauloina9.2.2026 16:57:39 EET | Tiedote
Suomen suurin puutarhanhoidon, rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen tapahtumakokonaisuus tuo kevään Helsingin Messukeskukseen 26.–29.3.2026. Tämän kevään merkittävin uutinen on OmaKoti -tapahtuman vahva paluu, mikä tekee kokonaisuudesta maan kattavimman asumisen ja rakentamisen areenan.
KUTSU: Vene 26 Båt -messujen Itämeri-päivä pe 13.2.8.2.2026 12:03:20 EET | Kutsu
Helsingin kansainvälisillä venemessuilla on Itämeri-päivä perjantaina 13.2. ja silloin järjestetään klo 14 ensimmäinen kansainvälinen Baltic Sea Boating Forum – olet tervetullut kuulemaan veneilyalan, päättäjien ja sidosryhmien keskustelua Itämeren tulevaisuudesta. Lisäksi päivän aikana jaetaan Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinto ja järjestetään useita keskusteluja ympäristönsuojelusta.
Vene 26 Båt -messuilla palkitaan parhaat ja toimivimmat veneuutuudet6.2.2026 17:30:17 EET | Tiedote
Vene 26 Båt -messuilla valitaan nyt jo 27. kertaa Messujen avovene, retki- tai yhteysvene, matkavene sekä purjevene esillä olevista uutuuksista. Lisäksi palkitaan toista kertaa Messujen kalastusvene. Venemessuilla on esillä monipuolinen ja laajavalikoima veneitä ja paljon uutuuksia. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme