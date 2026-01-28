Huijausaalto jatkuu: viranomais- ja postihuijaukset huolestuttavat
11.2.2026 13:00:00 EET | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote
Viranomaisten ja Postin nimissä tehdyt huijaukset ovat jatkuneet aktiivisina koko alkuvuoden. Kilpi-sovelluksen reaaliaikainen tietokanta osoittaa, että samat teemat toistuvat viikosta toiseen, ja niiden rinnalla liikkuu runsaasti myös muita häiritseviä yhteydenottoja.
Suomen Telemarkkinointiliiton kehittämän Kilpi-sovelluksen (https://telemarkkinointikielto.fi/palvelut/kilpi) tietokanta tarjoaa ajantasaisen näkymän siihen, millaiset huijaukset ja ei-toivotut yhteydenotot suomalaisia juuri nyt tavoittavat. Viime viikkojen aktiivisimmat ilmiöt ovat selkeitä: viranomais- ja postihuijaukset jatkuvat sitkeästi.
Postin nimissä leviää huijausviestejä, joissa vedotaan esimerkiksi vahingoittuneeseen osoitekorttiin: ”Meillä on paketti, jonka vastaanottajaksi olet merkitty, mutta osoitekortti on vahingoittunut ja samalla joitakin tietoja on kadonnut.” Tavoitteena on saada vastaanottaja klikkaamaan linkkiä ja syöttämään tietonsa rikollisten käsiin.
Viranomaishuijauksissa hyödynnetään luottamusta julkisiin palveluihin. Yksi yleinen esimerkki on huijaus, jossa kerrotaan uudesta viestistä Kanta.fi-palvelussa: ”Hei, Sinulle on saapunut uusi viesti Kanta.fi-palvelussa. Voit lukea viestin sisällön kirjautumalla palveluun alla olevasta painikkeesta.” Kilven tietokannan mukaan tällaisia viestejä on liikkeellä runsaasti, ja ne on usein toteutettu huolellisesti.
DocuSignin nimissä lähetetään viestejä, joissa vastaanottajalle kerrotaan, että hänelle on saapunut asiakirja tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Viestissä painotetaan, että sähköinen allekirjoitus tarvitaan kiireellisesti, ja vastaanottajaa kehotetaan avaamaan asiakirja viestin linkistä. Kyse on kuitenkin tietojenkalastelusta.
Myös Elisan nimissä lähetetyt huijausviestit sekä erilaiset lotto- ja arvontahuijaukset ovat olleet erityisen aktiivisia viime viikkoina. Elisa-huijauksissa vedotaan usein maksamattomaan laskuun tai tilin päivitystarpeeseen, kun taas lottohuijauksissa ilmoitetaan yllättävästä voitosta ja ohjataan vastaanottaja lunastamaan palkinto linkin kautta, joka johtaa tietojenkalastelusivustolle.
Ulkomailta tulevat huijauspuhelut ovat monelle arkipäivää. Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan soittoja on viime aikoina raportoitu muun muassa Puolasta (+48), Norjasta (+47), Ruotsista (+46), Iso-Britanniasta (+44), Tanskasta (+45), Itävallasta (+43), Tsekistä (+420), Italiasta (+39), Virosta (+372), Portugalista (+351), Espanjasta (+34), Hollannista (+31), Saksasta (+49), Filippiineiltä (+63) ja Romaniasta (+40). Käytännössä huijauspuheluita voi tulla lähes mistä tahansa maasta.
Kun yhteydenotto ei ole toivottu
Huijausten rinnalla Kilpi-sovelluksen tietokannassa korostuvat myös muut häiritsevät yhteydenotot. Esimerkiksi online-kasinot lähettävät viestejä, joissa luvataan jopa 600 prosentin talletusbonuksia. Suomessa on laitonta markkinoida muita kuin Veikkauksen rahapelejä. Myös aikuisviihdesisältöä mainostavat viestit ovat pysyvä ilmiö. Lisäksi erityisesti +35840926-alkuisista numeroista tuleva puhelinmyynti aiheuttaa nyt runsaasti ilmoituksia.
”Kilpi-sovelluksen tietokanta antaa meille poikkeuksellisen tarkan kuvan siitä, mitä suomalaiset juuri nyt kohtaavat puhelimissaan. Viranomais- ja postihuijaukset ovat sitkeitä, koska ne perustuvat luottamukseen ja arjen tilanteisiin. Siksi ajantasainen tieto on tärkein suoja”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry ylläpitää Telemarkkinointikiellon hakupalvelua osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Palvelussa voi maksutta tarkistaa epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen ja selvittää, onko kyseessä tunnettu huijari.
Kilpi-sovellus on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka hyödyntää jatkuvasti päivittyvää tietokantaa. Se tunnistaa ja estää huijauspuhelut, -viestit ja -sähköpostit jo ennen kuin ne häiritsevät käyttäjää. Kilpi auttaa pitämään arjen sujuvana ja vähentää turhaa huolta digitaalisessa ympäristössä. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto IsokoskiSuomen Telemarkkinointiliitto ry PuheenjohtajaPuh:0447301607arto.isokoski@stml.fi
Linkit
Lisätietoja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:stä
Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.
Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.
Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 150 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Telemarkkinointiliitto ry
Laajasti levinnyt PostNord-huijaus nyt liikkeellä28.1.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokanta osoittaa, että huijaukset ja muut häiritsevät yhteydenotot ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana. Erityisesti PostNordin nimissä leviävä huijausviesti on noussut esiin huijauksena, joka koskettaa laajaa joukkoa suomalaisia. Samalla liikkeellä on useita muita uskottavia huijauksia sekä runsaasti ei-toivottuja yhteydenottoja.
Suomi.fi- ja pankkihuijaukset tulvivat nyt puhelimiin13.1.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Viranomaisten ja pankkien nimissä tehdyt huijaukset ovat nousseet selvästi aktiivisimmiksi huijausmuodoiksi Kilpi-sovelluksen tietokannassa. Suomen Telemarkkinointiliitto ry varoittaa erityisesti Suomi.fi-viestejä jäljittelevistä huijausviesteistä sekä pankkien nimissä tehdyistä huijauksista, ja kehottaa tarkkaavaisuuteen myös ulkomaisista numeroista tulevien puheluiden osalta.
Poliisiksi tekeytyvät huijarit aktivoituneet17.12.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Suomen Telemarkkinointiliiton kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan huijaukset poliisin nimissä ovat nousseet viime viikkoina erittäin aktiivisiksi. Poliisin nimissä lähetetyt huijausviestit, pankki- ja liittymähuijaukset sekä ulkomailta tulevat huijauspuhelut näkyvät Kilpi-sovelluksen raporteissa päivittäin.
Suomi.fi- ja veroaiheiset huijaukset kasvussa2.12.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Kilpi-sovelluksen viimeaikaiset havainnot osoittavat, että viranomaisten nimissä tehtävien huijausten määrä on noussut voimakkaasti. Suomi.fi- ja Verohallinto-huijaukset ovat nyt erityisesti keskeinen ilmiö, ja ne ovat nousseet Kilpi-sovelluksen datassa selvästi näkyväksi huijauspiikiksi.
Teleoperaattorihuijaukset piinaavat suomalaisia19.11.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan teleoperaattorien nimissä tehdyt huijaukset ovat viime aikoina lisääntyneet selvästi. Erityisesti Elisan nimeä käytetään juuri nyt poikkeuksellisen paljon. Myös pankkien sekä viranomaisten nimissä tehtyjä huijauksia raportoidaan edelleen runsaasti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme