Huijausaalto jatkuu: viranomais- ja postihuijaukset huolestuttavat

11.2.2026 13:00:00 EET | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote

Viranomaisten ja Postin nimissä tehdyt huijaukset ovat jatkuneet aktiivisina koko alkuvuoden. Kilpi-sovelluksen reaaliaikainen tietokanta osoittaa, että samat teemat toistuvat viikosta toiseen, ja niiden rinnalla liikkuu runsaasti myös muita häiritseviä yhteydenottoja.

Tietojenkalastelulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö- ja maksutietoja.

Suomen Telemarkkinointiliiton kehittämän Kilpi-sovelluksen (https://telemarkkinointikielto.fi/palvelut/kilpi) tietokanta tarjoaa ajantasaisen näkymän siihen, millaiset huijaukset ja ei-toivotut yhteydenotot suomalaisia juuri nyt tavoittavat. Viime viikkojen aktiivisimmat ilmiöt ovat selkeitä: viranomais- ja postihuijaukset jatkuvat sitkeästi.

Postin nimissä leviää huijausviestejä, joissa vedotaan esimerkiksi vahingoittuneeseen osoitekorttiin: ”Meillä on paketti, jonka vastaanottajaksi olet merkitty, mutta osoitekortti on vahingoittunut ja samalla joitakin tietoja on kadonnut.”  Tavoitteena on saada vastaanottaja klikkaamaan linkkiä ja syöttämään tietonsa rikollisten käsiin.

Viranomaishuijauksissa hyödynnetään luottamusta julkisiin palveluihin. Yksi yleinen esimerkki on huijaus, jossa kerrotaan uudesta viestistä Kanta.fi-palvelussa: ”Hei, Sinulle on saapunut uusi viesti Kanta.fi-palvelussa. Voit lukea viestin sisällön kirjautumalla palveluun alla olevasta painikkeesta.” Kilven tietokannan mukaan tällaisia viestejä on liikkeellä runsaasti, ja ne on usein toteutettu huolellisesti.

DocuSignin nimissä lähetetään viestejä, joissa vastaanottajalle kerrotaan, että hänelle on saapunut asiakirja tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Viestissä painotetaan, että sähköinen allekirjoitus tarvitaan kiireellisesti, ja vastaanottajaa kehotetaan avaamaan asiakirja viestin linkistä. Kyse on kuitenkin tietojenkalastelusta.

Myös Elisan nimissä lähetetyt huijausviestit sekä erilaiset lotto- ja arvontahuijaukset ovat olleet erityisen aktiivisia viime viikkoina. Elisa-huijauksissa vedotaan usein maksamattomaan laskuun tai tilin päivitystarpeeseen, kun taas lottohuijauksissa ilmoitetaan yllättävästä voitosta ja ohjataan vastaanottaja lunastamaan palkinto linkin kautta, joka johtaa tietojenkalastelusivustolle.

Ulkomailta tulevat huijauspuhelut ovat monelle arkipäivää. Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan soittoja on viime aikoina raportoitu muun muassa Puolasta (+48), Norjasta (+47), Ruotsista (+46), Iso-Britanniasta (+44), Tanskasta (+45), Itävallasta (+43), Tsekistä (+420), Italiasta (+39), Virosta (+372), Portugalista (+351), Espanjasta (+34), Hollannista (+31), Saksasta (+49), Filippiineiltä (+63) ja Romaniasta (+40). Käytännössä huijauspuheluita voi tulla lähes mistä tahansa maasta.

Kun yhteydenotto ei ole toivottu

Huijausten rinnalla Kilpi-sovelluksen tietokannassa korostuvat myös muut häiritsevät yhteydenotot. Esimerkiksi online-kasinot lähettävät viestejä, joissa luvataan jopa 600 prosentin talletusbonuksia. Suomessa on laitonta markkinoida muita kuin Veikkauksen rahapelejä. Myös aikuisviihdesisältöä mainostavat viestit ovat pysyvä ilmiö. Lisäksi erityisesti +35840926-alkuisista numeroista tuleva puhelinmyynti aiheuttaa nyt runsaasti ilmoituksia.

”Kilpi-sovelluksen tietokanta antaa meille poikkeuksellisen tarkan kuvan siitä, mitä suomalaiset juuri nyt kohtaavat puhelimissaan. Viranomais- ja postihuijaukset ovat sitkeitä, koska ne perustuvat luottamukseen ja arjen tilanteisiin. Siksi ajantasainen tieto on tärkein suoja”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry ylläpitää Telemarkkinointikiellon hakupalvelua osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Palvelussa voi maksutta tarkistaa epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen ja selvittää, onko kyseessä tunnettu huijari.

Kilpi-sovellus on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka hyödyntää jatkuvasti päivittyvää tietokantaa. Se tunnistaa ja estää huijauspuhelut, -viestit ja -sähköpostit jo ennen kuin ne häiritsevät käyttäjää. Kilpi auttaa pitämään arjen sujuvana ja vähentää turhaa huolta digitaalisessa ympäristössä. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.

Lisätietoja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:stä

Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.

Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.

Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 150 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.

